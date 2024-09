Un ex asistente de Irene Montero defiende al imputado Echenique en su causa por odio a los curas

Un ex asistente de Irene Montero en el Congreso de los Diputados defiende a Pablo Echenique de su imputación por un delito de odio contra los sacerdotes, de los que dijo que tenían más probabilidad de agredir sexualmente a menores que un inmigrante de cometer algún delito al llegar a España. Tal como ha podido saber OKDIARIO, el ex número 3 de Podemos y ahora tertuliano y colaborador de la web de Pablo Iglesias cuenta con Gorka Velle Bergado como abogado.

El caso se instruye en el Juzgado de Instrucción número 38 de Plaza Castilla. Una hora antes de la citación el ex diputado morado ha llegado acompañado de, entre otros, Velle Bergado. El letrado que cobró durante varios meses como asesor del grupo parlamentario de Podemos en la Cámara Baja ejerce la defensa del también científico del CSIC.

Velle Bergado ya fue utilizado como abogado del partido en una causa por financiación ilegal, delito electoral y falsedad documental en el célebre caso Neurona. A pesar de cobrar un salario público, su papel se desvió para asuntos internos del partido, como la defensa legal de Podemos, que fue imputado como persona jurídica en este caso y finalmente absuelto. Este tipo de prácticas son inusuales, ya que el personal del Congreso debería dedicarse a asuntos parlamentarios, no partidistas. Algunas fuentes hablaban de posible delito de malversación de fondos públicos.

Tal como recogen documentos oficiales, Velle Bergado fue nombrado en junio de 2019 por Montero como asistente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, cuando aún no se había formado gobierno y se preparaban las elecciones generales. A pesar de ello, Podemos ya estaba seleccionando personal de confianza para ocupar estos puestos públicos. Precisamente en este grupo parlamentario también trabajaba Juanma del Olmo, ex director de Comunicación de Podemos, que fue imputado en ese caso y posteriormente absuelto.

El sueldo de un asistente en el Congreso varía entre 2.027 y 3.547 euros mensuales, lo que supone un gasto mensual superior al medio millón de euros para el salario de este personal. En el caso del letrado Velle, aunque contratado por el Congreso, su rol ha sido utilizado para resolver problemas judiciales del partido, lo que podría suponer una malversación de fondos públicos.

Declaración

Por su parte, el ex diputado de Podemos, Pablo Echenique, ha negado este martes ante el juez que su intención al publicar un mensaje en la red social X fuera criminalizar a todos los sacerdotes. La defensa legal de Echenique ha solicitado que la causa sea elevada a la Audiencia Provincial de Madrid para que se archive, argumentando que no ha cometido ningún delito.

En su comparecencia como investigado por delito de odio, Echenique explicó que el propósito de su tuit era «exactamente el contrario» de lo que se le imputa. Según comentó a su salida del juzgado, su intención era, supuestamente, señalar lo absurdo de criminalizar a un grupo completo basándose en las acciones de unos pocos. «En mi tuit planteo que, del mismo modo que es absurdo criminalizar a los migrantes por los delitos que algunos puedan cometer, sería igualmente absurdo criminalizar a todos los sacerdotes por los delitos cometidos por algunos de ellos», ha comentado Echenique ante los medios a la salida de la sala.

El ex parlamentario insistió en que utilizó una «ironía entre dos absurdos» en respuesta a las declaraciones del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, sobre los migrantes. Afirmó que en ningún momento quiso estigmatizar a los sacerdotes, y subrayó que su objetivo era destacar que tampoco se debe criminalizar a los migrantes como colectivo.

Echenique ha dicho que volvería a publicar el texto. Sostiene que los migrantes, debido a su vulnerabilidad y los desafíos que enfrentan, necesitan ser defendidos públicamente cuando son atacados. «Estoy orgulloso de defender a aquellos que menos tienen y siempre intentaré hacerlo desde mi posición», ha expresado.

Echenique junto a su letrado asegura que la causa judicial no tiene fundamento y añade que, de ser su tuit delictivo, «la mitad de los españoles habrían cometido delitos similares». Para él, esta acción judicial refleja el temor que ciertos sectores privilegiados aún tienen hacia Podemos, ya que lo están persiguiendo a nivel personal, a pesar de que ya no participa activamente en la política.

En el escrito presentado para solicitar el archivo de la causa, la defensa de Echenique argumentó que el tuit no cumple con los criterios de un delito de odio, recordando que en 2021 un caso similar contra Vox fue archivado por un juzgado que consideró que un polémico cartel de campaña de ese partido estaba amparado por el «pluralismo político». La defensa de Echenique señaló que no entiende por qué en su caso no se ha aplicado el mismo criterio, cuando su tuit no se dirige a ningún colectivo vulnerable y está protegido por el derecho a la libertad de expresión.

El mensaje de Echenique fue denunciado por Abogados Cristianos, quienes lo acusaron de incitar al odio en su publicación del pasado 10 de mayo. En el mensaje en redes, Echenique añadió que «desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria», en respuesta a las declaraciones del arzobispo de Oviedo.

Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, ha señalado que Echenique se negó a responder a sus preguntas en el juzgado y considera que sus argumentos son «excusas poco creíbles». Además, acusó al exdiputado de basarse en un «odio profundo» hacia los católicos y la Iglesia. Castellanos también adelantó que solicitarán nuevas diligencias al juzgado, ya que creen que el objetivo de Echenique es eliminar la protección jurídica del delito contra los sentimientos religiosos.