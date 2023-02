A Jordi Évole parece molestarle que OKDIARIO le recuerde su amistad con un Arnaldo Otegi al que ya ha concedido dos entrevistas para blanquear al etarra condenado. «No soy un terrorista», llegó a decir en una de ellas. Ahora, al vocero de la izquierda parece molestarle que el digital de Eduardo Inda cuente las cosas tal y como son.

En aquella entrevista de Évole en 2016 el condenado por terrorismo negaba haber participado en un secuestro por el que fue condenado a seis años de cárcel en 1989. Pero Évole le dejó hablar y seguir negando su participación en los hechos. Y así con un tema tras otro, Otegi habla, habla, y habla, y Jordi Évole no le rebate ninguna de sus mentiras. El periodista le deja que desgrane falsedad tras falsedad, para mostrar el nuevo ropaje del lobo ahora con piel de cordero. Hasta Otegi le felicitó tras la emisión de la misma:

Agradezco a @jordievole la posibilidad de haberme expresado con libertad en su programa.Queda pendiente una entrevista mirando al futuro — Arnaldo Otegi 🔻 (@ArnaldoOtegi) April 17, 2016

Lo cierto es que Évole, además de concederle la entrevista para blanquearle, no tiene problema alguno en fotografiarse con Arnaldo Otegi, condenado por pertenencia a ETA, como hizo tras hacerle dicha entrevista en la que en ningún momento accedió a pedir perdón por las víctimas asesinadas por la banda terrorista.

Una negativa que no fue óbice para que Évole, al término de la misma, se dejara fotografiar con el líder de EH Bildu cogido por los hombros, en actitud de total compadreo. En esa entrevista, por cierto, Otegi se jactó de que el día que asesinaron a Miguel Ángel Blanco estaba disfrutando de un día de playa con su familia. «Yo no sabía que le iban a matar, joder», se excusa ante el periodista, por no hacer nada. Ni una palabra de Évole sobre el dramático ultimátum hasta el terrible sábado del asesinato del joven concejal de Érmua.

Y sobre la bomba en el Hipercor de Barcelona, se empeñó en excusar a ETA asegurando que los terroristas dieron tres avisos antes de aquel atentado porque «la intención no era matar, sino causar daños materiales». Pero Évole no le contestó que la información aportada por el etarra Troitiño era confusa porque no explicaba que el explosivo estaba en un coche y señalaba la hora de la explosión para las 15:30 horas, dando un escaso margen de entre cinco y 15 minutos desde las llamadas.

Es una de sus declaraciones más polémicas, Otegi, asegura que a parte del Estado español «le convenía ETA». «No tengo ninguna duda, me consta. A parte del Estado español le convendría que ETA volviera. Estoy convencido de que hay sectores que están deseando que se produzca un atentado». El periodista le deja, de nuevo, que desgrane mentira tras mentira.

En esta entrevista en La Sexta, Otegi se pintó a sí mismo como una persona que no es terrorista: «Yo me considero una persona que he sido responsable, en términos políticos, de parte de la tragedia que ha habido en este país, pero me considero una persona, junto con otros compañeros y compañeras, que también ha contribuido decididamente a que exista un escenario en el que ha desaparecido la lucha armada en este país. Yo no me considero un terrorista. Para nada».

«Es posible que la cúpula de ETA esté viendo esta entrevista, sí», afirmaba orgulloso Arnaldo Otegi, quien también señalaba que «sobre la definición de terrorismo habría un gran debate que hacer».

Pero esta no fue la única entrevista que Évole ha hecho con Otegi. En 2009, con ETA matando, Évole realizó otra entrevista al condenado a diez años de prisión por reconstruir la ilegalizada Batasuna bajo órdenes de ETA, en la que en repetidas ocasiones Otegi rechazó condenar la violencia.

En tono jocoso, como si fuera algo gracioso que Otegi no censurara el asesinato de más de 800 personas, Évole le invitaba a condenar la violencia algo a lo que Otegi, entre amplias risas y sonrisas, se negó a hacer porque «la condena de la violencia no es eficaz» y para acabar con el «conflicto» hay que ser «inteligente».

En la breve entrevista de la escalera para el programa Salvados, Évole ya intentó blanquearle haciéndole que condenara la violencia; algo que entonces no consiguió: «Tú que hablas de gestos hacia el diálogo», «no te lo quedes dentro». Otegi le respondió: «Como sugerencia está bien», pero rechazó censurar expresamente el terrorismo.

Otegi: «Estoy absolutamente seguro de que si resolviéramos el problema haríamos feliz a todo el mundo… Bueno, no probablemente a todo el mundo»

Évole: «Pero resolver el problema es empezar condenando la violencia, seguramente»

Otegi: «Tengo mis dudas sobre eso. Creo que es más factible resolverlo, pero bueno, es muy complicado esto. De todas formas tendré en cuenta tu sugerencia»

Évole:»Yo no lo veo tan difícil».

Otegi:»No, si difícil no es».

Évole: «Es cuestión de echarle un par de huevos».

Otegi:»Eso es un argumento muy español», respondía el líder ‘abertzale’.