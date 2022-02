Consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid, diputados nacionales y un buen número de parlamentarios del PP en la Asamblea han salido en redes sociales arropar a Isabel Díaz Ayuso en su guerra interna con Pablo Casado. Además, ha tenido un respaldo implícito del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y otros dos apoyos explícitos de dos mujeres con tirón: la ex ministra y ex presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y la ex portavoz parlamentaria Cayetana Álvarez de Toledo.

El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo ha repudiado este jueves el caso del supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al tiempo que ha lanzado un mensaje sobre los conflictos internos que pueda haber en su formación: «Si hay problemas orgánicos dentro del PP en Madrid, se tienen que resolver de forma inteligente y no provocando un incendio», ha manifestado.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo y preguntado por el supuesto espionaje a su compañera madrileña desde la propia dirección del partido, Feijóo ha sido tajante y ha advertido que «no» le parece «normal», según informó Ep.

Quiero hacer llegar a la presidenta del gobierno de Madrid, del que soy miembro, todo mi afecto, mi apoyo y mi confianza.#YoConAyuso — Marta Rivera 🇪🇸 (@CiudadanaMartaR) February 17, 2022

«No procede contratar a ningún investigador privado para espiar a un compañero y ver contratos que están en el portal de transparencia. Si se ha hecho, me parece inaudito e imperdonable perder el tiempo en esto», ha remarcado.

Es más, el barón del PP ha sugerido que quien haya dado la orden del espionaje a una compañera del partido, «si es que se produjo», debería dar «una explicación» y «asumir las responsabilidades» correspondientes.

Por su parte, la ex presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre ha exigido la dimisión del secretario general del PP, Teodoro García Egea, por arrojar sospechas de corrupción sobre la jefa del ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso. «Cuando alguien acusa de algo, tiene que presentar pruebas», ha afirmado Aguirre en declaraciones a Efe en Palma.

Los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty; Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio; Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, o Medio Ambiente, Paloma Martín, también han mostrado su apoyo este jueves a la presidenta regional a través de las redes sociales y junto al hashtag #YoConAyuso.

Por ejemplo, esta última consejera ha escrito: «El proyecto político de Ayuso es el que representa a la mayoría de los ciudadanos. Medidas liberales que generan ilusión, confianza y prosperidad en nuestra región. Con Ayuso vamos a seguir trabajando por todos los madrileños», ha enfatizado. Sin alusión alguna a las siglas del PP.

Total apoyo a @IdiazAyuso y completo rechazo a aquellos que con crueldad han intentado eliminarla de la política. La envidia les ha llevado a cometer la mayor indignidad. La familia del PP es noble y tiene principios. No puede aceptar lo sucedido. #YoConAyuso pic.twitter.com/SnIaqtT7WS — Enrique Ossorio (@eossoriocrespo) February 17, 2022

De igual modo, otros parlamentarios de PP en la Asamblea que han tenido palabras de reconocimiento hacia Ayuso han sido, por ejemplo, Daniel Portero, Pedro Corral, Alberto Escribano, Carlos Díaz-Pache, Miriam Bravo, Noelia Núñez, Mar Nicolás, José Manuel Zarzoso, Nikolay Zardonov o Juan Soler, entre otros.

«Un vertedero»

Y a nivel nacional, la diputada y ex portavoz del grupo Cayetana Álvarez de Toledo y su compañera Pilar Marcos han salido en defensa de Ayuso. Álvarez de Toledo ha declarado en los pasillos del Congreso que la dirección nacional del partido tendría que haber trasladado a la justicia los indicios sobre presuntas irregularidades en un contrato de la Comunidad de Madrid, en vez de «utilizar métodos verdaderamente sucios, propios de un vertedero». Marcos ha colgado un mensaje en redes con el lema #YoConAyuso y la foto de la presidenta madrileña.