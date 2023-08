ERC y Junts acusan de «represión» a la Policía por detener a 4 CDR que querían boicotear la Vuelta

ERC y Junts se han unido para pedir al Gobierno que deje libres a los cuatro CDR que fueron detenidos por intentar boicotear la Vuelta a España. La secretaria genera de ERC, Marta Rovira, ha acusado a la Policía de «represión política» y el indultado Oriol Junqueras ha dicho que los agentes dependientes de Interior han actuado «contra las libertades fundamentales y los derechos democráticos».

Por su parte, Junts ha acusado directamente al Gobierno ya que considera que «la detenciones preventivas son propias de regímenes autoritarios y caducos» ha dicho la corrupta Laura Borràs, que ha exigido que sean puestos en libertad. El indultado Jordi Turull ha dicho que «protestar no es un delito».

Estas declaraciones se producen justo cuando el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, negocia la amnistía y el apoyo a su investidura por parte de las fuerzas independentistas. Y este es el precio que va a tener que pagar durante toda la legislatura el líder socialista para no incomodar a sus socios.

Hay que recordar que la Policía Nacional detuvo a cuatro miembros de los Comités de Defensa de la República, las facciones más radicales y violentas del independentismo catalán, cuando había evidencias de que iban a boicotear el paso de la Vuelta a España en la comarca leridana de Solsonès.

Querían arrojar aceite a la calzada

Según fuentes policiales, las cuatro detenciones se produjeron por la mañana de este sábado en el marco de un dispositivo ante las sospechas de que los arrestados estaban preparando actos contra la Vuelta, que el próximo lunes, 28 de agosto, pasa por Solsona en la tercera etapa, entre Súria y Arinsal.

En concreto, lo que llevó a los agentes a la detención fue la constatación de que los CDR habían escondido entre la maleza cercana a la carretera por la que debía pasar la ronda ciclista bidones con aceite.

La intención de los detenidos era arrojar el aceite en la calzada y provocar el colapso de la prueba ciclista, con el evidente peligro que supone para la integridad de las personas, no sólo los ciclistas sino también a los vehículos de apoyo, agentes y a los espectadores.

Boicot a la Vuelta

Los CDR fueron quienes iniciaron el boicot a la salida de La Vuelta a España con un mensaje claro «invade los Países Catalanes y no es bienvenida». Además, instaron a organizarse en grupos de personas para acudir a los recorridos de las etapas con esteladas, senyeras, y carteles reivindicativos como «Spain is a fascist state», «Catalonia is not Spain» o «Freedom for Catalonia». También pedían no dejar «ni un palmo de carretera limpio» con pintadas contra España.