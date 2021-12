«La Fundación Madrina realiza una labor social impresionante con las mujeres». Es la lanza que rompe en favor de esta asociación pro-vida el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, tras los ataques de los concejales ‘carmenistas’ de Recupera Madrid que han apoyado los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid a cambio de retirarle las subvenciones. La izquierda madrileña acusa a la Fundación Madrina de acosar a las mujeres a las puertas de clínicas abortistas como la Dátor en Madrid.

En ‘HOY RESPONDE’ de OKDIARIO, preguntamos a Enrique Ruiz Escudero por el terremoto político que se vive en el Ayuntamiento de Madrid y la relación del alcalde José Luis Martínez-Almeida con Vox. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso sacó sus presupuestos regionales con Vox (Rocío Monasterio). El alcalde Almeida y Javier Ortega Smith (Vox) no se entienden. El cruce de acusaciones no ha parado y los trolls en redes se están poniendo las botas contra el alcalde del PP.

Vox ve a Almeida rendido a la extrema izquierda. Es la segunda vez que Almeida recurre a los concejales ‘carmenistas’ de este grupo nacido de una escisión de Más Madrid. La primera fue Madrid 360, el sustituto de Madrid Central. Visto de otra forma, Almeida ha encontrado en esos tres concejales que eran el núcleo duro de la ex alcaldesa una vía de escape a la presión de Vox, de la que Ayuso con sus resultados arrolladores del 4-M está más liberada.

Enrique Ruiz Escudero cree que «Almeida habrá tomado la decisión de aprobar los presupuestos pensando en lo mejor para los madrileños». «Espero que se reconduzcan las relaciones con Vox en el ayuntamiento». Y añade con cierto misterio: «Una vez aprobados los presupuestos me consta que va a tratar de llegar a nuevos acuerdos con Vox».

Los concejales de Recupera Madrid consiguieron del alcalde, entre otras cosas, el nombramiento de Almudena Grandes como Hija Predilecta de Madrid, aunque Almeida no mandó representación alguna a su funeral. Y también la retirada de las subvenciones a la Fundación Madrina. «La Fundación Madrina -dice el consejero de Sanidad- realiza una labor social impresionante y estoy convencido que el ayuntamiento de Madrid seguirá trabajando con ellos de una forma u otra». Para Enrique Ruiz Escudero, «es una acusación infundada decir que la Fundación Madrina se dedica a acosar a mujeres».

Tanto valora el Gobierno Ayuso a esta fundación que le fue concedida la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo. La presidenta y el propio consejero visitaron su sede. «Lo recuerdo», dice Ruiz Escudero. «El trabajo de la Fundación Madrina es magnífico con mujeres en situaciones, además, de máxima vulnerabilidad». Convencido de que Almeida y Ortega Smith reconducirán su relación y de que esa tensión entre ellos no se trasladará a la comunidad, Ruiz Escudero rompe una lanza por su compañero de partido: «Madrid no podría permitirse dejar muchos proyectos atrás por no aprobar los presupuestos».

«¿El pacto de Almeida con la izquierda es un regalo de votos a Vox?», preguntamos al consejero de Ayuso. «No creo que la decisión de Almeida de votos a Vox», responde. Con las espadas en todo lo alto en el PP madrileño entre Ayuso y la dirección nacional, lo cierto es que, desde Sol, no se ha hecho sangre del acuerdo de Almeida con la izquierda. Hay pipa de la paz (momentánea) hasta que 2022 (en unos días) nos acerque al congreso regional de los ‘populares’ que Teo García Egea quiere marcar en el calendario cuando mejor le venga a sus planes de descafeinar el poder interno de la presidenta madrileña en el partido. Es el espíritu de la Navidad que aguarda, en el PP, la llegada de la primavera.