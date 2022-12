La Secretaría de Estado para la Agenda 2030 que dirige la enchufada podemita Lilith Verstrynge Revuelta, cargo remunerado con 123.000 euros al año, ha encargado una campaña de publicidad bajo el lema «Pelea el futuro». La hija de Jorge Verstrynge, ex secretario general de la Alianza Popular de Manuel Fraga y padre político de Pablo Iglesias, ha pasado en sólo unos años de ser asistente de Podemos en Bruselas a secretaria de Estado del Gobierno de Pedro Sánchez. Así se entiende que haya criticado la meritocracia, llegando a afirmar que es un «mito» y que «la cultura del esfuerzo genera fatiga estructural y ansiedad».

Con todo, el departamento de Lilith Verstrynge, que sustituyó al comunista Enrique Santiago el pasado julio, acaba de licitar la contratación de un «servicio de creatividad, diseño, realización y producción » para una «campaña de publicidad institucional» con el título «Pelea el futuro».

El importe de licitación de este contrato asciende a 168.444,71 euros (impuestos incluidos) y las empresas candidatas tienen hasta el próximo 16 de enero para presentar sus ofertas. Según consta en el pliego de prescripciones técnicas, consultado por OKDIARIO, el objetivo de esta campaña es el de «trasladar la idea de que existe la posibilidad de cambiar todas aquellas cosas que la Agenda 2030 diagnostica como problemáticas (desigualdad social, crisis ecológica…)».

En ese sentido, la secretaría de Estado de Verstrynge dice que «mensaje debe servir para lanzar una reflexión colectiva en torno a los diagnósticos y objetivos que inspiran la Agenda 2030». Y aquí, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Ione Belarra, del que depende dicha secretaría de Estado, establece que la campaña ha de «plantear todos aquellos problemas que asolan a las sociedades actuales, generando debate acerca de si la sociedad quiere que la realidad siga marcada por la desigualdad, el egoísmo, el consumismo exacerbado, la competitividad…», enfatiza.

«Frente a los intentos de lograr soluciones individuales a problemas colectivos, que está generando todo un estado de ánimo social de frustración, desánimo, sentimiento de culpabilidad… existen alternativas en común», destaca el pliego.

Para llevar a cabo esta iniciativa, dirigida a «toda la población española», el Ejecutivo pide que esta «concienciación» sea comunicado de forma «original, innovadora, fresca y sorprendente», huyendo de «conceptos manidos y del lenguaje institucional típico». El organismo de Verstrynge pretende «causar impacto en la ciudadanía y generar conversación social». A este contrato de creatividad se sumará después el gasto en la difusión de dicha campaña en los distintos soportes publicitarios.

Sin preparación

La también secretaria de Organización de Podemos ha reconocido públicamente que en el partido morada faltan cargos con la preparación necesaria para ocupar puestos de responsabilidad en el Gobierno, para elaborar leyes en sintonía con su agenda ideológica y para negociar con el PSOE y el resto de socios.

«Cuando estuve currando en la Vicepresidencia segunda (a las órdenes de Pablo Iglesias) en asesoría parlamentaria veía a los cargos políticos del PSOE… Yo he estudiado Políticas, Historia y todas estas carreras que están muy bien, son muy interesantes, pero no te dan de comer y no te enseñan cómo gestionar una ley. Y enfrente tenía una serie de altos funcionarios del Partido Socialista perfectamente formados. Todos era abogados, habían estudiado Derecho Internacional, Derecho hispanofrancés… y evidentemente sabían perfectamente dónde negociar la trampa de la ley, en la coma…», relató Verstrynge en la Universidad de Otoño de Podemos.