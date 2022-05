La Asociación de Aguas Minerales de España (ANEABE) critica al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por poner en el disparadero a las botellas de agua. El miembro del Gobierno y líder de IU ha pedido «priorizar el agua de grifo frente a la embotellada» por ser «beneficioso para el planeta y para tu bolsillo».

Sin embargo, en declaraciones a OKDIARIO, fuentes de la entidad que agrupa a los productores de este producto traslada su posicionamiento contrario a la campaña lanzada la semana pasada por el Ministerio de Consumo. «Desde la Asociación de Aguas Minerales de España (Aneabe) expresamos nuestra preocupación por la campaña lanzada por el Ministerio de Consumo que ataca a un sector que fomenta hábitos de vida saludable y que está fuertemente comprometido con la protección del medio ambiente», indican.

Consideran que «el fomento del consumo de agua de grifo por parte de la administración pública no debe hacerse en contra de un producto saludable y natural como son las aguas minerales». En este sentido, agregan: «Entendemos que limitar las opciones de los ciudadanos sobre los distintos tipos de aguas para mantenerse correctamente hidratados frena el desarrollo de hábitos de vida saludables e incide directamente en su salud».

¿Alguna vez has pedido una jarra de #AguaDeGrifo y has acabado pagando por una botella de agua? ¡Ya no te volverá a pasar!

🌎 Priorizar el #AguaDeGrifo frente a la embotellada es beneficioso para el planeta y para tu bolsillo. pic.twitter.com/spxOiQE4W5

— Ministerio de Consumo (@consumogob) May 13, 2022