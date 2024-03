La empresa de las mascarillas ‘fake’ compró un edificio entero en Barcelona con el dinero que le pagó Illa

El pelotazo que el socialista Salvador Illa le procuró a una empresa fantasma de Barcelona en lo peor del Covid permitió a esa sociedad la adquisición de un edificio entero en el centro de la Ciudad Condal: 10 pisos y 2 locales comerciales a escasos metros de Las Ramblas y muy cerca de la Plaza de Cataluña. Por ese tipo de pisos, en esa zona, el precio del alquiler puede rondar los 1.600 euros al mes.

Cuando era ministro de Sanidad, Illa otorgó a esta empresa cuantiosos contratos por un total de 217 millones de euros. Desde 2019, esta sociedad, FCS Select Products S.L., no presenta sus cuentas en el Registro Mercantil, se ha convertido en una sociedad oscura, en absoluta opacidad, que esconde sus cifras justo desde que empezó a forrarse de forma disparatada gracias a los contratos a dedo que Illa le otorgó. Empezó a lucrarse en cuanto se activó el estado de alarma por la pandemia. Esta sociedad pasó de un discreto beneficio anual de 73.000 euros, antes del Covid, a ingresar más de 200 millones de dinero público en cuestión de meses y por contratos que acumularon reiterados incumplimientos, sin que estas infracciones le supusieran merma alguna en sus ingresos. La empresa tiene su sede en Barcelona, el centro de operaciones políticas –y vital– del ex ministro de Sanidad.

El trato de favor que el Gobierno dio a esta mercantil fue muy notorio. Tanto que no han dudado en apuntarlo los auditores del Tribunal de Cuentas: el Gobierno de Sánchez, desde el negociado del actual líder del PSC, Salvador Illa, no penalizó a esa sociedad pese a que incumplió reiteradamente los contratos que se le habían adjudicado. Illa llegó al punto de pagarles 3.187.500 euros más IVA por 7,5 millones de mascarillas que tuvieron que destruirse, porque no reunían los requisitos mínimos imprescindibles. Eran inservibles. No se podía garantizar que ese material «fuese lo suficientemente seguro para la salud pública», subrayan los auditores del Tribunal de Cuentas a tenor de la información recabada en el propio Ministerio de Sanidad.

La sociedad beneficiada es FCS Select Products S.L., que, como ha destapado en exclusiva OKDIARIO, tras hacer esa fortuna al calor del ministro Illa se embarcó en una febril compra de inmuebles de lujo en la costa catalana, en el Pirineo gerundense y en Barcelona capital, donde abundan sus adquisiciones en el exclusivo barrio de Pedralbes. En total, propiedades por valor de más de 30 millones de euros, lo que evidencia el enorme margen de beneficio que le reportaron las adjudicaciones a dedo del Gobierno de Sánchez en lo peor de la pandemia.

El edificio con 10 pisos

Este periódico ha tenido acceso a nuevos y sorprendentes datos de ese pelotazo con dinero público que ha acabado convirtiendo a una modesta sociedad limitada en un gran tenedor inmobiliario en el segmento del lujo. Así, OKDIARIO ha comprobado que una de sus compras fue especialmente llamativa. El 10 de enero de 2022, FCS Select Products S.L. adquirió un edificio al completo en el centro de Barcelona. Exactamente, en el número 90 de la calle Muntaner, esquina con calle de Valencia, en el distrito del Eixample. Además está en un chaflán, que es lo más apreciado.

Se trata de un edificio singular por su diseño, por su arquitectura de sabor histórico. Fue construido en el año 1900. Está en una zona valorada de la Ciudad Condal, a escasa distancia de la Plaza de Cataluña, entre la Avenida Diagonal y Les Corts. Las Ramblas también caen cerca.

Según los datos catastrales recopilados por OKDIARIO detallan que el edificio lo componen cinco pisos de 79 metros cuadrados, otros cinco de 68, un local comercial de 79 metros cuadrados y otro más de 63. A eso se añaden 65 metros cuadrados distribuidos en elementos comunes de la edificación.

Alquileres de 1.600 €/mes

En la base de datos del portal inmobiliario Idealista consta que, antes del año 2022, en ese edificio se alquilaron pisos por más de 1.300 euros mensuales. Las ofertas de alquiler que hay actualmente en la zona apuntan a que, actualmente, el precio de arrendamiento de cada una de esas viviendas podría estar entre los 1.500 y 1.600 euros mensuales. Y todas las adquirió FCS Select Products gracias al pelotazo que les garantizó Illa.

Esta sociedad, radicada en la Ciudad Condal, es administrada por Mayra Daga Catillo y Felipe Recio Valcárcel. Ella fue condenada por estafa en 2015, en sentencia dictada por la Audiencia de Barcelona.

Su valor, más de 6 millones

A tenor de los precios de alquiler que rigen en la zona y de la cotización de las viviendas en venta, el valor de ese edificio adquirido por la empresa de las mascarillas fake de Illa supera ampliamente los 6 millones de euros. Sólo con lo que Sanidad pagó a esta sociedad por las mascarillas inservibles que tuvieron que ser destruidas, FCS Select Products tuvo para comprar la mitad de este edificio. Pero es que, en realidad, le abonó mucho más: un total de 217 millones por gigantescos suministros de mascarillas y otro material básico de protección frente al Covid, a unos precios que le reportaban grandes beneficios.

De ahí que esta sociedad fantasma comprara de cuatro en cuatro los chalés de lujo y pisos de postín en urbanizaciones a las que sólo pueden acceder rentas muy altas. Por ejemplo, entre las propiedades que adquirió se encuentran inmuebles en la misma zona de Pedralbes en la que tienen sus casas Shakira y Piqué, como ha desvelado OKDIARIO.

Aunque esta sociedad mercantil incumplió de forma reiterada los plazos de entrega, no vio mermada en absoluto la ganancia. El Ministerio de Sanidad no le impuso penalizaciones, le amplió sucesivamente los plazos de entrega sin mayor problema y manteniéndole los precios que regían en lo peor de la pandemia, cuando más altos estaban. El negocio fue tan redondo como privilegiado, pagado con dinero público.