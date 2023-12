El edil que se enfrentó a Belarra en primarias se va de Podemos: «No comparto el camino tomado»

El ex candidato a liderar Podemos Esteban Tettamati ha decidido darse de baja del partido. El que fuera rival de Ione Belarra en las primarias de la Cuarta Asamblea Ciudadana del partido morado da un paso atrás reprochando qué la formación política ha ido en contra de la unidad de la izquierda. «No comparto el camino tomado», ha reprochado.

En un escrito en el que anuncia su decisión, al que tenía acceso OKDIARIO, el también concejal de Podemos en San Lorenzo de El Escorial reprocha que la actual dirección es «inflexible» y ni siquiera responde sus escritos ni acepta reuniones. Subraya que, además de ser un dirigente crítico, es un cargo público del partido. Por otra parte, ha apuntado que estaba dispuesto a dejar su acta de concejal en el citado ayuntamiento madrileño, no obstante, ha consultado esta decisión con la asamblea de bases de la coalición Unidas San Lorenzo y estas personas han decidido que se mantenga en el puesto.

Este concejal se añade a la larga lista de dimisiones que está registrando Podemos en las últimas semanas. Sólo en la Comunidad de Madrid han dimitido los ex candidatos Alejandra Jacinto, Roberto Sotomayor, Carolina Alonso, decenas de cargos intermedios o, por ejemplo, en los últimos días, el ex director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, que ocupaba un puesto destacado en el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 liderado por la propia Belarra. Fuera de la región han renunciado pesos pesados como Jaume Asens o Jessica Albiach.

Una carta cargada de críticas

El comunicado de dimisión de Esteban Tettamati en la que deja Podemos expone: «Tras muchas horas de reflexión y con sentimientos encontrados he decidido dejar Podemos. Pertenezco a esta organización desde el 2014, en la que militado, desempeñado cargos orgánicos e institucionales y entregado ilusión, esfuerzo y dedicación, confiando en la consecución de un proyecto que venía regenerar la política, empoderar a las personas y a poner la instituciones al servicio de la ciudadanía». Esteban Tettamati da a entender que Podemos se ha desviado de sus propósitos iniciales.

Reconoce que el partido vive una «crisis interna desde hace tiempo». Esto ha «dejado por el camino compañeras y compañeros valiosísimos (…) por decisiones que desde hace tiempo no comparto». «Es por ello que decido darme de baja del partido», anuncia.

«Mi siguiente paso era dejar el acta de concejal por la colección Unidas San Lorenzo por la que fui reelegido en las últimas elecciones municipales por la razón. Por esa razón, hablé con las asambleas de Podemos e Izquierda Unida locales, quienes me dieron su respaldo para continuar en el proyecto municipalista como independiente, arropado por la marca Unidas San Lorenzo», agrega para a continuación, agradecer «profundamente la confianza y el apoyo».

«Me voy con la tristeza por no haber logrado hacer de Podemos una fuerza con más democracia interna, más horizontal. Que escuchara más a sus militantes y que apoyara a sus círculos, y que estos fueran un instrumento de participación y de formación. A nivel de organización, en todos estos años he intentado que se brinda la formación a los concejales y concejales, cuestión que sigue siendo una asignatura pendiente. Otro de mis empeños personales era la creación de un Frente Amplio, en el que Podemos fuera su motor, apelando siempre a la generosidad, el diálogo y el entendimiento con otras formaciones progresistas. Lamentablemente, nunca se han dado pasos firmes para llegar a esa un día necesaria de las izquierdas, más bien lo contrario», expone el edil.

El episodio de las primarias

Sobre la intentona de ser el líder nacional de Podemos recuerda: «Cuando me presenté a la secretaría general de podemos para sustituir a Pablo Iglesias, hicimos una campaña muy modesta, salida del respeto y desde la premisa de lograr un partido más plural, en donde estuvieran representadas las diferentes sensibilidades. La dirección interpreto que este paso era en su contra y no una oportunidad para hacer un ejercicio de democracia interna».

Reprocha a Ione Belarra que no tuvo ninguna voluntad de incluir a los sectores críticos. «Aunque nuestra candidatura logró más de un 5 % de los votos, nunca se nos invitó a formar parte del Consejo Ciudadano Estatal. Hasta hoy la dirección se mostró inflexible con respecto a mi persona, sin responder a mis diversas propuestas, ni siquiera concederme una reunión. Desconociendo, no ya a un inscrito, sino a un concejal de su propia formación política».

«Me llevo de estos años haber conocido personas entrañables, luchadoras y comprometidas con las causas sociales. Me he sentido siempre respaldado por la militancia, y no puedo más que agradecerlo y confiar en seguir contando con su apoyo. Mis compromisos éticos y sociales continúan, porque cueste lo que cueste, la lucha sigue: por la memoria histórica, la vivienda, los derechos, LGTBIQ+ y una Sanidad y Educación públicas y de calidad», finaliza.