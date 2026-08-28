Diputados del PSOE se suman en privado a las críticas de Page a Sánchez: «La imagen de las vacaciones nos hace daño»

Las sucesivas explicaciones de los ministros que han desfilado hasta ahora por el Congreso de los Diputados no han logrado acabar con el desánimo reinante en las filas del PSOE, por la percepción que se está trasladando de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez ante la invasión de inmigrantes en Ceuta. De hecho, varios diputados del Grupo Socialista consultados por OKDIARIO señalan que «lo que más daño nos hace ante los ciudadanos es la imagen de las vacaciones».

Esas imágenes del presidente del Gobierno, obtenidas en exclusiva por OKDIARIO a lo largo del mes de agosto, en la residencia de La Mareta (Lanzarote), sus encuentros con familiares y la sucesión de amigos que le han visitado es lo que, a juicio de varios diputados consultados por este periódico, «nos hace daño».

Uno de los interlocutores de este periódico es incluso más explícito y asegura con pesar que las imágenes de los inmigrantes y el caos reinante en Ceuta, «acompañadas de la coletilla ‘Y Sánchez de vacaciones’, nos hacen polvo». Según este parlamentario, «los ciudadanos entienden que la situación es muy difícil de resolver y que no la ha provocado el Gobierno, pero no comprenden qué hacía el presidente de vacaciones con lo que ha pasado».

Curiosamente, ninguno de los diputados que comentan con pesar la «mala imagen» que asumen que le da al PSOE y al Gobierno la gestión tardía de la crisis migratoria provocada por la invasión de 80.000 personas procedentes de Marruecos en Ceuta dice estar en sintonía con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el primer dirigente del PSOE que ha lamentado públicamente el impacto negativo de la imagen del Gobierno «de vacaciones». Pero lo cierto es que sus argumentos son prácticamente idénticos.

«La diferencia —según uno de los diputados visiblemente afligido— es que en el PSOE algunos preferimos hacer autocrítica de puertas para adentro, mientras que otros (en alusión a García-Page) se hacen la campaña de imagen con declaraciones que perjudican al partido».

Motivaciones y formas de abordar la crítica dentro del PSOE al margen, entre los cargos socialistas que comentan el impacto de «las vacaciones del Gobierno» y, concretamente, «las imágenes de Pedro Sánchez en La Mareta», hay poca discrepancia sobre el fondo de la cuestión: las vacaciones de Pedro Sánchez, que hizo su última comparecencia pública desde el Palacio de la Moncloa el 28 de julio, se desplazó a Ceuta, tras producirse la invasión en la ciudad autónoma y aterrizó en La Mareta el día 1 de agosto, donde ha estado disfrutando de sus vacaciones hasta el pasado domingo, 23 de agosto.