Dimite el responsable de movilización de Vox en Ciudad Real y ex número 1 de la provincia al Senado

Vox atraviesa una crisis interna en Ciudad Real. La formación conservadora ha tenido que afrontar otra dimisión importante en la provincia un mes después de que la responsable de Relaciones Institucionales fuese cesada y alegase «desavenencias» con la dirección provincial que dirige Luis Blázquez. Esta vez ha renunciado un histórico del partido en Castilla-La Mancha. Su nombre es David Manzanares y fue el número 1 de Vox al Senado por Ciudad Real. Actualmente ocupaba el cargo de vicesecretario provincial de movilización, responsabilidad que ha abandonado «por una cuestión de prioridades».

OKDIARIO ha tenido acceso al mensaje de despedida que envió a los afiliados y a la dirección provincial: «Hola a todos. Aprovechando la reestructuración de la Vicesecretaría Nacional de Movilización, he considerado conveniente dejar mis funciones a nivel provincial. Quede claro que ni estoy cansado, ni afortunadamente es por causas de salud. Es una cuestión de prioridades. Ha sido un placer estar con vosotros. Abrazos».

Más dimisiones

El reguero de dimisiones que está sufriendo Vox en varias provincias tiene alarmada a la Secretaría General que dirige Ignacio Garriga. Tanto en Ciudad Real como en Alicante la formación conservadora está viendo cómo múltiples cargos están abandonando sus puestos por diferentes razones, aunque prácticamente todos coinciden en una: desavenencias con las direcciones provinciales, lo que en Vox llaman Comités Ejecutivos Provinciales (CEP).

Según ha podido saber OKDIARIO, desde la dirección nacional están tratando de calmar las aguas a través de la Vicesecretaría Nacional de Organización que dirige María Ruiz. El objetivo es intentar solucionar el caos pero de forma discreta, sin hacer demasiado ruido. La política actual es de cautela porque no quieren avivar los líos internos a 5 meses de las elecciones municipales.

En este sentido, fuentes de Vox en Alicante han revelado que la postura de Madrid es un tanto pasiva ante la fuga de cargos provinciales. «Han contactado con Raúl Serna, ex coordinador de la Vega Baja, y le han dicho que si no hay gente pues que no presentarán listas en esa zona pero que no van a liar más el asunto a pocos meses de las elecciones». Además han añadido que trasladaron sus quejas sobre la dirección provincial de Alicante pero que la vicesecretaria nacional de organización les pidió a los dimitidos que reculasen porque de momento no va a haber grandes movimientos internos en esa región.