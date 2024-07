Díaz anuncia un acuerdo con Sánchez para despenalizar las injurias al Rey y amordazar a la prensa

El PSOE ha aceptado las reclamaciones de Sumar y derogará la Ley de Seguridad Ciudadana, tal y como le había venido exigiendo su socio de Gobierno. Así lo ha anunciado este martes la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha avanzado que ambos partidos de la coalición han alcanzado un pacto en el marco del plan de «regeneración democrática» que Pedro Sánchez anunciará este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Díaz ha anunciado que ese plan incluirá, entre otras medidas, «una ley que va a impedir que quienes vulneren los códigos deontológicos en el ejercicio del periodismo serán privados de subvenciones y financiación pública». Sánchez apenas ha desgranado sus medidas contra la prensa, aunque ya ha dejado entrever que incluirá una reforma del derecho al honor y a la rectificación porque, según el presidente socialista, los medios que revelan informaciones sensibles contra él, su Gobierno o su familia -que califica de «pseudomedios»- gozan de «impunidad». Además, Díaz también ha detallado que el acuerdo con el PSOE incluye la derogación de «todos los delitos vinculados a las injurias, a las libertades públicas, las injurias al Rey».

El PSOE se ha resistido hasta ahora a aceptar las reclamaciones de Sumar en la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que para los de Yolanda Díaz era una cuestión «esencial».

«Es una medida esencial para nosotros y estamos trabajando para concretarla», había señalado este lunes el portavoz de la coalición, el también ministro Ernest Urtasun, mostrándose además convencido de que ambos socios alcanzarían «un acuerdo satisfactorio».

«Impunidad»

Sánchez avanzó su autodenominado plan de «regeneración democrática» tras los cinco días de «reflexión» sobre su continuidad en La Moncloa. Las medidas serán expuestas este miércoles en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados.

El socialista ha arremetido contra los medios que publican informaciones críticas sobre él y su familia. Cabe recordar que Sánchez anunció este plan unos días después de conocerse que su mujer, Begoña Gómez, había firmado dos cartas de recomendación para que su socio, Carlos Barrabés, reforzase sus opciones en sendos contratos del Gobierno, que acabó llevándose, de más de 10 millones de euros. Gómez está actualmente imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios y tendrá que declarar este viernes.

Desde entonces, Sánchez ha lanzado una ofensiva contra lo que considera «pseudomedios» que, dice, «están financiados en buena parte por los gobiernos de coalición de ultraderecha entre el PP y Vox». Su objetivo, según ha venido insistiendo, es «acabar con la impunidad» de la prensa.

Según Sánchez, existe una desconexión entre la conversación pública y la publicada porque «algunos tratan de crear un ambiente irrespirable», en alusión al Partido Popular y Vox. El socialista acusa a los partidos de la oposición de encabezar lo que llama «máquina del fango» contra su persona.

En su primera entrevista tras su período de reflexión, el pasado 29 de abril, el jefe del Ejecutivo admitió no haber prestado «suficiente atención» a este asunto, que considera que es un «desafío». También en TVE, hizo «autocrítica» por no haber «actuado antes» ante lo que, opina, no es debate ni «crispación» política sino una «agresión» contra él y su familia.