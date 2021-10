Han pasado 10 años desde que ETA anunciara su disolución definitiva, pero la normalidad no ha vuelto al País Vasco. David Chamorro Tesán, historiador, ha explicado la realidad que se vive en la Universidad Pública Vasca. Él fue apaleado por un grupo de 15 abertzales el 30 de noviembre de 2018 y su testimonio ha hecho saltar todas las alarmas.

Chamorro estudiaba Historia en la universidad de Álava hace ya tres años. Sus inquietudes iban más allá y decidió fundar junto a un grupo de amigos la Agrupación de Estudiantes por la Unidad de España (AEDE). Una asociación en defensa el constitucionalismo que no fue aceptada por los proetarras. Un día, al salir de una reunión, 15 encapuchados le propinaron una brutal paliza al grito de «español de mierda».

Chamorro es ahora Secretario de Universidades del PP vasco. En una intervención en el encuentro Creemos: Memoria, Dignidad, Verdad y Justicia organizado por el partido, el joven ha impactado con su demoledor testimonio sobre la verdadera situación de la educación en el País Vasco. «La Universidad Pública Vasca es un gueto ideológico total controlado por radicales», llega a asegurar.

Tres años después de la brutal agresión que hizo frenar en seco sus planes con su asociación ha explicado lo que tuvo que vivir en la universidad: «Iba acompañado hasta la puerta de mi clase, hasta el baño, hasta el autobús, hasta secretaría, hasta dirección, con un señor al lado con una porra y un walkietalkie haciendo ruido, evidenciando que soy yo al que han pegado, eso fue volver a la universidad».

El miedo en las aulas lo vio perfectamente reflejado en la manifestación que hubo en la facultad en repulsa a la agresión. Algunos de sus compañeros acudieron para condenar la violencia pero su sorpresa llegó después cuando preguntó quién fue para agradecérselo: «Algunos me dijeron que no fueron porque les iban a marcar, otros me dejaron de hablar, otros me insultaban. La rectora dijo mi nombre, mi carrera, mi curso, le faltó dar mi DNI».

Además, Chamorro también recuerda cómo fue la vuelta a la universidad cuando se recuperó de sus heridas: «Lo primero que me mandaron justo antes de ir fue una fotografía de una pintada en el muro que ponía el nombre de la asociación y ‘jódete’ y piensas… ‘tengo que volver aquí a estudiar’».

Pero, ¿quiénes fueron exactamente los proetarras que le agredieron? No hubo detenidos. Según desvela el propio agredido, fueron «entre 15 y 20 personas anónimas» que se calcula que fueran de su edad y que alguno fuera estudiante y por eso «sabían dónde estaban las cámaras».

Pero su relato final sobre lo que tiene que hacer un estudiante vasco es estremecedor. No disientas, no te rebeles, no seas ‘facha’, o te harán la vida imposible. «Para que no te marquen tienes que agachar la cabeza, tener cuidado, ver con quién te relacionas no vaya a ser que te cruces con el ‘facha’, cuando los de Bildu te den el papel en la puerta para invitarte a una reunión no lo tires, guárdalo y haz como que te ha interesado. Nunca te pongas a hablar en clase de que crees en la unidad de España porque te puede pasar lo peor».

«Eso es la Universidad Pública Vasca», sentencia.