El Partido Popular ha iniciado sus encuentros Creemos para dar continuidad a la exitosa Convención celebrada los pasados 2 y 3 de octubre en Valencia. Como avanzó OKDIARIO, la intención de la cúpula popular es trasladar a distintas comunidades autónomas su proyecto de alternativa a Pedro Sánchez, abordando distintas temáticas. Entre ellas, ocupa un lugar especial la defensa de las víctimas de ETA y la oposición frontal a la rendición de Sánchez ante Bildu. El PP ha celebrado este sábado en Vitoria su primer encuentro Creemos: Memoria, Dignidad, Verdad y Justicia, en el que han participado, entre otros, el vicesecretario de Participación, Jaime Olano, y el presidente del partido en el País Vasco, Carlos Iturgaiz.

Los populares han recordado la negativa de Bildu -socio del Gobierno- a condenar esta semana la violencia de ETA en una declaración institucional en el Parlamento Vasco. En este contexto, Iturgaiz ha subrayado que «Bildu y Otegi son los negacionistas de la violencia» y ha considerado que el líder proetarra «ha desenmascarado al Gobierno de Sánchez» mostrando el «pacto de la vergüenza» de los socialistas con «quienes no condenan el terrorismo» y que tienen como proyecto «la ruptura con España». En este contexto, ha señalado que el PP , con Pablo Casado al frente, va a «desmoronar los proyectos de Sánchez y Otegi en las urnas».

Por último, ha contestado a las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recriminando al PP su «nostalgia» de ETA. «Es verdad que tengo nostalgia; de la falta de mis compañeros del PP asesinados; tengo nostalgia de la falta de todas las víctimas del terrorismo asesinados por ETA», ha indicado.

«Lucha por la democracia»

Por su parte, el vicesecretario de Participación del PP, Jaime Olano, ha puesto en valor el «ejemplo del PP por la lucha por la democracia y libertad», y se ha mostrado agradecido de compartir partido con «gente que ha dado hasta la vida por defender la libertad de todos los españoles».

Olano ha asegurado que el PP está «preparado para enfrentarse a los retos que va a dejar el Gobierno de Sánchez» tras su «ataque y desprestigio» a las instituciones españolas.

Asimismo, ha considerado que Sánchez «miente sobre Bildu» y que «nadie se cree a Sánchez cuando afirma rotundo en sede parlamentaria que no va a pasar nunca» que acuerde con los proetarras. «No hay nadie que no quiera destruir España que no sea socio de Sánchez», ha señalado.

En la mesa redonda con el título La asignatura pendiente de la Convivencia ha participado el diputado del PP en la Asamblea de Madrid y presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, que ha destacado la iniciativa del PP en el Ayuntamiento de Bilbao para rechazar los homenajes a etarras.

Asimismo, ha señalado que para él el PSOE es «desmemoria, indignidad, mentira e injusticia» . «¿Por qué nos piden a las víctimas del terrorismo reconciliación con los asesinos?», se ha preguntado.

«A nosotros se nos hace ser el cubo de basura los que pretenden olvidarnos, prenden recordar algo prescrito hace años frente a algo que no ha prescrito judicialmente que son los crímenes de ETA», ha añadido.