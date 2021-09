El 30,51 % de los delitos de odio cometidos en España que el Gobierno utiliza constantemente para atacar a Vox no ha sido demostrado. Según los últimos datos del ministerio del Interior, 407 de los 1.334 hechos catalogados como delitos de odio de los que tuvieron conocimiento las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el año 2020 no han sido esclarecidos.

El tema de las denuncias falsas en cuestiones de delitos de odio lleva días candente después de que saliera a la luz que la brutal agresión homófoba que supuestamente había sufrido un joven en el madrileño barrio de Malasaña la semana pasada realmente nunca existió.

Antes de descubrirse el ‘fake’ la izquierda organizó una cacería mediática contra Vox, formación a la que responsabilizaba de haber jaleado los «discursos del odio» que alimentan este tipo de delitos. Sin embargo, después de conocerse que el denunciante se lo inventó todo para tapar una infidelidad a su pareja, lejos de recular, los artífices de la campaña contra Vox continuaron con la consigna «que un árbol no te impida ver el bosque».

Es decir, que una denuncia falsa no diluya la supuesta escalada de delitos homófobos en España. Pero lo cierto es que quizá esa denuncia falsa no sea sólo una, puesto que otras 407 de las presentadas en 2020 no han sido resueltas, de acuerdo con los datos que maneja el departamento encabezado por el ministro Fernando Grande-Marlaska.

En concreto, dentro de los delitos de odio cometidos ese año, los producidos por razón de la orientación sexual e identidad de género se elevan a 277 -un 0,4% de los producidos en 2019-, de los cuales se han esclarecido 212, lo que deja 65 de estos presuntos homófobos en un limbo.

Pero estos no son, ni mucho menos, los que más abundan en España. Tal y como consta en el Informe de la Evolución de los Delitos del Odio en España en 2020, los delitos de odio más prolíficos son los de xenofobia, con 485 hechos conocidos y 386 esclarecidos, seguidos de los motivados por cuestiones ideológicas de los que se registraron 326 y se han probado 161.

Evolución desde 2013

A falta de conocer los datos de este 2021 al que aún le quedan tres meses y medio para concluir, el Ministerio del Interior lleva recabando información sobre los delitos de odio cometidos en España desde 2013.

Según estos informes, el primer año del que se tienen estadísticas se produjeron 1.172 delitos de odio, de los cuales 452 tuvieron como móvil cuestiones de orientación o identidad sexual. Siete años después, aunque el total de los distintos tipos de delitos de odio ha crecido hasta los 1.334, los de tintes homófobos han descendido hasta los 277. Es decir, un 61,28 % menos que desde que se tienen datos.

Unas cifras que desmontan por completo la nueva bandera de la izquierda sobre el miedo de los homosexuales por una irreal escalada de los delitos homófobos en España.

Además, volviendo a toda la tipología de delitos de odio en general, este tipo de infracciones bajaron un 17,9 % en 2020, de 1.598 en 2019 a 1.334 el año pasado.