“Sí, habrá aumento del gasto militar este año” en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) defendían, este lunes por la noche, fuentes del Ministerio de Defensa. Una reafirmación del compromiso adquirido semanas atrás, por parte de Pedro Sánchez y Margarita Robles, ante la OTAN. “Mal les pese a algunos”, por eso, se encargaban de apostillar. Porque de aquí a finales de año, cuando se aprobarán las cuentas, la cuestión generará fricciones en la coalición.

Y es que tras las palabras ayer de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, que inauguraba el curso político tratando de marcar músculo para su nueva marca electoral, fuentes gubernamentales desmentían lo que dijo sobre que “en el techo de gasto que hemos negociado no está el aumento del gasto en Defensa”. Está y estará. Y «quién forme parte del Consejo de Ministros tendrá que apoyarlo o tomar una decisión al respecto», defendían.

Las declaraciones del gasto en Defensa de la ministra de Trabajo no sentaron nada bien en la parte socialista del gabinete. Aunque tratan de restarles importancia “porque será el pan de cada día de aquí en adelante”. Tanto a lo que refiere al gasto militar como, también, a lo de apoyar las protestas de los sindicatos contra los empresarios para añadir presión a la CEOE. Una ministra, en conversación con este periódico, señalaba que “tampoco hay que prestar atención a todas las declaraciones”. Aunque, quien las entone, sea la número tres del Ejecutivo. Esta misma ministra, eso sí, advertía de que “el otoño vendrá intenso”.

La necesidad de los socios minoritarios de la coalición -cada vez más divididos respecto a lo que en su día fue Unidas Podemos-, de marcar su propio discurso y acotar su terreno ideológico para ganar terreno electoral, hará mella en el día a día del Gobierno. Y en el PSOE son conscientes de ello. Pero piden “alejarse del ruido” y “seguir trabajando”. “Veremos hasta cuándo es capaz de aguantar el clima” el presidente. Pero todo apunta a que “Sánchez resistirá”.

Pese a las tiranteces que hay y que irán a más entre los dos socios, y con los minoritarios, no hay visos por ahora de que se vaya a romper el Gobierno de forma inmediata. Pero la negociación de las cuentas públicas, este otoño, puede cambiar radicalmente el tablero de juego. Si Sánchez y Robles imponen su criterio de aumentar el gasto militar, tal como aseguran, Podemos y Díaz tendrán que retractarse. O salir del Ejecutivo. Tampoco está claro que ERC y Bildu apoyen unos Presupuestos que disponen más dinero para Defensa.

En el PSOE, acabar el mandato gobernando en solitario no es una música que suene mal. De hecho, pese a las declaraciones públicas del presidente, es lo que piden varios barones para asegurar los gobiernos autonómicos que están en riesgo. Sánchez no les quiere echar y la mayoría de Podemos no se quieren ir. Así que, como el gato y el ratón, unos y otros van tirando de la cuerda hasta que consigan hacer caer al otro. Seguramente sea cuestión de tiempo.