Consenso y Regeneración critica la amnistía y pide nuevas elecciones: «Es antidemocrática e injusta»

Consenso y Regeneración, la plataforma constitucionalista impulsada por antiguos cargos del PSOE, Ciudadanos y UPyD, critica la amnistía por ser «inconstitucional» y «antidemocrática». También pide una repetición electoral para que los partidos «expongan de manera clara y evidente su postura respecto» a este medida de gracia, «de manera que los ciudadanos podamos votar bien informados».

«Nos oponemos a la amnistía por considerarla inconstitucional y en todo caso antidemocrática e injusta», defiende esta entidad. Afirma que su aprobación «en los términos anunciados resulta contraria a la Constitución y a los postulados básicos de un Estado democrático de Derecho, al tratarse de una ley singular que pretende garantizar la impunidad de quienes cometieron graves delitos, menoscabando la igual sujeción de todos los ciudadanos ante la ley «.

«Además, en la medida que esta ley de amnistía cuestionaría concretas condenas judiciales y evitaría de forma individualizada que los tribunales pudieran enjuiciar ciertos hechos tipificados en su momento como delitos, supondría una injerencia en funciones exclusivas del Poder Judicial», apostilla, en alusión al artículo 117.3 de la Constitución.

Consenso y Regeneración considera que la Ley de Amnistía que pretende aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez «en el contexto de las negociaciones para formar gobierno revela su carácter espurio y debe reputarse arbitraria, por mucho que se trate de presentar como una medida en defensa de la convivencia». «Aún más, debe recordarse que los potenciales beneficiarios de la misma no han mostrado ningún arrepentimiento por la insurgencia perpetrada en 2017 y, si llegara, la renuncia a la vía unilateral no es ninguna concesión graciosa digna de recompensa, sino una exigencia mínima para la convivencia democrática que, como reconoce la Constitución, presupone ‘el respeto a la ley’», añade.

La entidad recuerda también que el PSOE no incluyó en su programa electoral para las elecciones del 23J esta medida. «La amnistía anunciada carece de la legitimidad democrática que es exigible para una decisión de esta trascendencia, aunque fuera aprobada por una exigua mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. A mayores, once ministros y el propio presidente del Gobierno, tres días antes de las elecciones, habían manifestado públicamente que la amnistía era una línea roja que no se traspasaría en las negociaciones con los partidos independentistas e, incluso, en la motivación de los indultos concedidos a los condenados por el procés se llegó a apuntar que la amnistía resultaría inconstitucional», recalca.

«Todo lo cual no puede subsanarse con una consulta a las bases del partido en la que la concesión de la amnistía ni siquiera se plantea abiertamente», añade en este sentido. La plataforma constitucionalista también critica la defensa que hizo Pedro Sánchez durante el último Comité Federal del PSOE, en el que defendió esta medida de gracia «en el nombre de España, en el interés de España y en defensa de la convivencia entre españoles». «Nos oponemos a la amnistía por considerarla inconstitucional y en todo caso antidemocrática e injusta», señala.

Pide una repetición electoral

Por todo ello, la entidad pide también una repetición electoral «en la que los partidos expongan de manera clara y evidente su postura respecto a la amnistía de manera que los ciudadanos podamos votar bien informados».

Consenso y Regeneración reclama acuerdos entre el PSOE y el PP para evitar la «polarización política que ha dividido a nuestro país en los últimos años». «La gobernabilidad de España tras las elecciones del 23-J no tiene por qué descansar en los extremos», argumenta.

«Creemos en la necesidad de que se entable un diálogo constructivo entre las principales fuerzas políticas, en especial PP y PSOE, ‘en aras de afrontar los desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad y para dotar de estabilidad institucional a nuestro país. Porque es mucho más lo que nos reúne a los españoles que lo que nos separa’», zanja la plataforma constitucionalista.