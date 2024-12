La comunista Yolanda Díaz clama por las ‘kellys’ a las que ella abandonó con la reforma laboral

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ya ni se molesta en esconder su doble cara. A través de un comentario en sus redes sociales, la también ministra de Trabajo y Economía Social ha criticado el enriquecimiento de los hoteles de lujo que cobran por noche el sueldo de una persona que limpia esas habitaciones. Sin embargo, de lo que se olvida Díaz, es que su propio Gobierno es quien quita a las ‘Kellys» (empleadas de la limpieza), un 28,30% de su salario en impuestos directos e indirectos y quien las dejó hace 2 años fuera de la reforma laboral.

Este colectivo sigue denunciando la falta de mejoras en sus condiciones laborales. A pesar de las promesas del Gobierno de coalición, las ‘Kellys’ continúan enfrentando la precariedad y la subcontratación como su principal problema. Piden poder prejubilarse sin penalización, como policías o bomberos.

Además, argumentan que apenas un 5% llegan a jubilarse achacadas por enfermedades, casi nunca reconocidas como profesionales, que las llevan a acabar recibiendo una incapacidad que suele conllevar una pensión menor a la jubilación y cuyo proceso de concesión genera estrés y ansiedad en las potenciales pensionistas.

Esta petición de las ‘Kellys’ llegó después de que se conociera que el Gobierno, los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y la patronal CEOE negociaron un nuevo sistema para designar qué colectivos laborales pueden acceder a las jubilaciones anticipadas sin penalización en la pensión y del que ellas quedaron fuera.

Estas trabajadoras han salido a la calle en reiteradas ocasiones para denunciar que se ven sometidas a altos niveles de carga de trabajo, lo que repercute en bajas y enfermedades, según denuncian. La estimación que hacen las limpiadoras es que se necesita la contratación de 3.500 ‘camareras de piso más’, lo que para las empresas hoteleras tendría un coste de 50 millones de euros en salarios.

A pesar de todo lo anterior, y que Yolanda Díaz parece no recordar, la vicepresidenta del Gobierno ha dejado un comentario en sus redes sociales haciendo un guiño a estas personas: «No podemos normalizar que una trabajadora cobre en un mes lo que cuesta la noche de la habitación que limpia. Mientras que los hoteles de lujo ensanchan sus beneficios anuales, las ‘Kellys’ siguen conviviendo con la precariedad. Siempre nos tendrán a su lado», ha escrito.

No podemos normalizar que una trabajadora cobre en un mes lo que cuesta la noche de la habitación que limpia.Mientras que los hoteles de lujo ensanchan sus beneficios anuales, las kellys siguen conviviendo con la precariedad. Siempre nos tendrán a su lado. https://t.co/ZDxeLFCp8H — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) December 27, 2024

Yolanda Díaz gana incluso más que un directivo de hotel en España que, de media, tiene un salario de 51.400€ brutos al año, que son unos 2.780€ al mes. Ella, en cambio, gana 84.600 euros brutales anuales que equivalen a 7.050 euros brutos al mes, según el portal de transparencia.

Además, Yolanda Díaz tiene un séquito de asesores que bien podría ser equivalente a la plantilla del hotel, además de un presupuesto mayor al de la cadena hotelera que paga más del 40% de lo que ingresa en impuestos.

Gastos en hoteles

La propia Yolanda Díaz ha sido quien ha participado y fomentado el presunto lucro de estos hoteles que ahora denuncia. No hay que olvidar que la líder de Sumar, gastó en comidas, viajes y hoteles casi el doble del salario medio de España, 44.000 euros cargados al erario público entre 2020 y 2022.

La mayoría de los abultados gastos se produjeron en Latinoamérica. En Brasil, gastó 1.115 euros en alojamiento y 2.380 euros en el desplazamiento; en Chile, en tan solo 3 días para reunirse con el presidente de ese país, se gastó 777 euros en hoteles y restaurantes y 5.639 euros en traslados; y en México llegó a dejarse 8.805 euros en desplazamientos.

Pero también viajó a otros rincones como Indonesia, para asistir a una reunión del G20, donde registró, en 4 días, un gasto de 806 euros en hoteles y restaurantes a lo que se suman 6.647 euros en traslados; y en Estados Unidos, un encuentro con su homólogo durante también 4 días en julio de 2022, que tuvo un coste de 1.317 euros en hoteles y restaurantes y 7.943 en traslados.

Unas cifras de las que se deduce que, a la ministra le parece mal pagar miles de euros por un alojamiento de lujo en España, pero no es tan grave si se hace fuera de nuestro país. Su tuit, además, ha provocado una oleada de críticas por parte de decenas de usuarios de la red social X.

«No podemos normalizar que los que expolian al contribuyente se presenten como la solución. Mientras que los políticos confiscadores disparan sus beneficios anuales, los que crean riqueza y trabajan son expoliados por la izquierda. Los que crean riqueza y trabajan siempre nos tendrán a su lado», decía alguno de estos comentarios.

«Ni normalizar un plus de 6 millones a repartir entre asesores, mientras la clase media-baja no llegamos a fin de mes y bajamos la calefacción y arropamos con manta mirando lo que comes. Mientras, los que nos expolian están exentos y reparten entre sus marionetas», añadía otro.

«No podemos normalizar que una azafata de vuelo cobre en un año, lo que nos cuesta un vuelo del Falcón en el que viaja Díaz. Mientras que la Yoli disfruta de lujos pagados por los españoles, estos seguimos conviviendo con la precariedad», argumentaba otro usuario.

«No podemos normalizar que quien limpia pague el 40% de su sueldo en impuestos mientras Yolanda Díaz vive del lujo con asesores a precio de oro. No podemos normalizar que el Gobierno exprima a hoteles y trabajadores, presentándose como la solución al problema que ellos mismos crean. Los que trabajan y generan riqueza son los verdaderos héroes, no los confiscadores de la izquierda», citaba otro más.