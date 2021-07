16:21. Termina Pedro Sánchez su intervención.

16:19. Sánchez: «Son las 16:15 y este debate ha empezado a las 09:00. Les agradezco que haya intervenido, a pesar de algunos improperios. Entiendo los reparos que pueda tener parte de la sociedad catalana y española sobre los indultos, pero creo que son un punto de encuentro».

16:18. Termina Adriana Lastra su intervención. Toma la palabra Pedro Sánchez desde su escaño.

16:15. Lastra: «Señor Casado, hay que saber perder, y usted tiene alguna experiencia en perder y le queda bastante para seguir perdiendo. El trabajo del parlamento estaba asegurado desde antes de los indultos, por más que les moleste que un Gobierno de izquierdas apruebe leyes de izquierdas».

16:14. Toma la palabra la portavoz del PSOE, Adriana Lastra.

16:10. Esteban: «Ha hablado usted de dinero repartido con generosidad, pero no ha dicho una cosa. Y es que gran parte de ese dinero es deuda, y eso nos compromete a todos para el futuro».

16:08. Toma la palabra Aitor Esteban, del PNV.

16:03. Arrimadas: «Señor Sánchez, no nos ha explicado su versión, cuando cambió su vida y pasó de decir que había que poner el delito de rebelión para penar a los separatistas a decir que había que reformar el delito de sedición».

16:02. Toma la palabra Inés Arrimadas, de Ciudadanos.

16:00. Bel: «Usted cuando me contesta, me dice que el conseller de Economía en Cataluña ha trabajado en una empresa del Ibex. Esto es un error porque el conseller ha sido elegido por el president de la Generalitat, que ha sido elegido democráticamente por los catalanes».

15:59. Toma la palabra Ferran Bel, diputado del PDeCAT.

15:57. Nogueras: «Habla usted de fugados, refiriéndose a los líderes políticos que han sacado más de un millón de votos y que les están ganando todas las batallas judiciales en Europa. Si vuelven, ¿van a respetar su inmunidad parlamentaria?».

15:55. Toma la palabra Míriam Nogueras, diputada de JxCAT.

15:52. Rufián: «Rufián: Las señorías de las derechas no para de llamarnos golpistas. La moción de censura contra Rajoy, golpe de Estado, el referéndum de 2017, golpe de Estado, los indultos, golpe de Estado… ¿y el golpe de Estado de Tejero?».

15:50. Toma la palabra Gabriel Rufián, de ERC.

15:48. Asens: «Otra cosa que no cambia en su disposición a no reconocer las reglas del juego cuando el resultado no les conviene. Ustedes, eso de la alternancia eso no lo tienen bien integrado. La ilegalidad fue de aquellos que dieron un golpe de Estado».

15:45. Toma la palabra Jaume Asens, de Podemos.

15:43. Toma la palabra Santiago Abascal, de Vox: «Señor Pedro mentiras, ¿por qué sigue estando en La Moncloa?».

15:15. Sánchez: «La señora Arrimadas ha hecho una intervención cargada de nostalgia, de lo que fueron y lo que dejaron de ser. Deberían ustedes revisar todo esto porque se empeñan en replicar la amenaza de la ruptura de España. Lamento decirle que España no se va a romper. No va a haber referéndum de autodeterminación».

15:10. Sánchez a Rufián: «Hacer política no es instalarse en las posiciones. Hacer política es arriesgarse a lo que ha hecho la derecha con este gobierno de coalición, arriesgarse a que a uno le llamen traidor, aquellos que se oponen precisamente a cualquier tipo de convivencia, acuerdo o diálogo».

15:00. Sánchez: «Es importante que tanto los comunes como los socialistas catalanes le digan al independentismo en Cataluña que tienen que abrir una mesa de diálogo también en Cataluña. Porque no se puede invisibilizar a una parte no menor de la ciudadanía catalana. También tenemos ese deber de representar. Hay que mirar hacia adelante y lo que quiere una parte no menor de la ciudadanía catalana es superar esta crisis, reparar y convivir».

14:53. Sánchez: «Coincido con usted en que los indultos demuestran la fortaleza de la democracia española. Nadie es perseguido en España por defender sus ideas. Pero yo no me puedo sustraer el uso indebido que se pueda hacer de determinados instrumentos de determinados partidos políticos o instituciones».

14:46. Sánchez: «Señor Asens, agradecerle sus palabras. Nosotros no vamos a caer en el error de identificar a la sociedad húngara con su Gobierno, pero sí que hemos enviado una carta para iniciar el Estado de defensa del derecho europeo en Hungría».

14:38. Sánchez: «¿No se cansan siempre de tener la razón? Porque los demás estamos hartos de que siempre tengan la razón. Pues presenten la moción de censura que le pide el señor Abascal y la señora Arrimadas. Les pido que no se apropien de la razón».

14:28. Sánchez: «Usted no representa a los constitucionalistas catalanes porque no le vota, señor Casado. Aquí se están vertiendo insultos y calificaciones que son inaceptables. Me parece bien que estén en contra de los indultos, comprendo a muchos españoles y catalanes que tienen reparos a esta medida, pero discutámosla en el terreno de la política».

14:24. Sánchez: «¿Realmente tienen una solución para Cataluña? ¿Su propuesta es implantar un artículo 155 ‘sine die’ en Cataluña. Prácticamente han desaparecido de Cataluña porque cualquiera se da cuenta de que usan Cataluña como una moneda para cargar contra otros».

14:17. Sánchez: «¿Realmente se cree que España es Venezuela? Me parece que hasta teniendo razón en algunas de sus críticas, le pierde esta oposición tan foribunda que está realizando.

14:12. Sánchez: «Estamos donde estamos. El PP ha interrumpido mesas para recoger firmas contra los indultos que, a mi juicio, incitan al odio entre españoles. El Tribunal Constitucional hace su trabajo, pero la mala fe con la que ha actuado la derecha no deja lugar a dudas. Señores del PP, hay competencias que para la derecha de este país les parece inconstitucionales que en otros países le parece del todo constitucionales».

14:08. Sánchez: «Pero lo cierto es que durante estos últimos años el Gobierno de España ha hecho muy poco por impedirlo, ni ofrecer soluciones a una parte no menor de la ciudadanía catalana».

14:04. Sánchez: «Estamos cada vez más cerca de la inmunidad de grupo y de los fondos europeos. Pero parece ser que la cuestión que ha centrado la atención han sido los indultos. Quiero recordar cómo hemos llegado a esta situación. Desde 2012 hemos sido testigos de un camino que nunca debió tomarse. Los principales responsables han sido los independentistas».

14:02. Se reanuda la sesión. Toma la palabra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

13:55. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anuncia un receso de 5 minutos.

13:54. Termina Adriana Lastra su intervención.

13:50. Lastra: «Este parlamento, señor Casado, ya ha votado dos veces a favor de abrir la vía del diálogo en Cataluña. Le queda el hueco que le ofrece Vox en una esquina vergonzosa de la Plaza de Colón. Ahora dice que todos son cómplices unidos contra usted».

13:45. Lastra: «Europa nos hace más fuertes, no más débiles. Quiero reivindicar nuestra confianza en una Europa libre y de igualdad. La mayoría de los partidos de esta cámara hemos arrimado el hombro en la crisis más grave de nuestro tiempo».

13:40. Lastra: «Los españoles quieren soluciones y no conflictos. Los españoles quieren esperanza y usted sólo les ofrece desánimo, por eso pierde todas las elecciones y pierde todos los debates. Hay momentos que nos recuerdan por qué estamos aquí. El 30 de junio de 2005, el Congreso aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo».

13:36. Lastra: «Señor Casado, así que las cunetas de nuestro país están repletas de gente que querían un país sin ley. Qué vergüenza la declaración que ha hecho. Este Congreso es más que una institución formal, tomamos decisiones que afecta a millones de personas».

13:34. Toma la palabra la portavoz del PSOE, Adriana Lastra.

13:31. Guitarte: «El plan de recuperación ya está aprobado y es una oportunidad para corregir los errores que han provocado las desigualdades entre territorios. El teletrabajo debe ser una oportunidad real para los territorios más desfavorecidos».

13:29. Toma la palabra Tomás Guitarte, diputado de Teruel Existe.

13:27. Martínez: «Tras tres años de su llegada al Gobierno se están cobrando una insoportable factura que está cobrando España. Los grandes problemas se han agudizado, como la destrucción de empleo en Asturias».

13:26. Toma la palabra Manuel Martínez, diputado de Foro Asturias.

13:23. Mazón: «No apoyamos estos indultos porque las condenas sirven también para prevenir los delitos. El Gobierno basa los indultos para favorecer la concordia de la sociedad catalana, pero eso mismo afecta a la utilidad pública. Estos indultos son un compromiso con sus socios de Gobierno, claro que esto no se puede demostrar. Son más los inconvenientes que los beneficios.».

13:21. Toma la palabra José María Mazón, del PRC.

13:18. Sayas: «El 1-O el independentismo catalán dio el mayor golpe contra la Constitución y ahora el señor Sánchez indulta a los autores de esta acción. Este es un acto de miserable cobardía porque lo hace pensando en usted a pesar de la humillación y del sometimiento al independentismo».

13:16. Toma la palabra Sergio Sayas, diputado de UPN.

13:14. Quevedo: «Suscribo palabra por palabra lo que ha dicho el señor Esteban en materia de inmigración. Nosotros apoyamos que usted haya abierto una vía de diálogo en Cataluña para superar la fractura social y política que tiene esa tierra. Pero tengo que señalarle que se están cerrando espacios de colaboración con Canarias».

13:12. Toma la palabra Pedro Quevedo, de Nueva Canarias.

13:10. Oramas: «Existen dos realidadeS: habla de los fondos europeos pero esas ayudas no llegan a los más vulnerables. El SMI ha sido un fracaso y las ONG ayudan a que las personas no se queden sin comer. Su Gobierno va a hacer el mayor ERE en la historia de este país, además sin indemnización».

13:08. Toma la palabra Ana Oramas, de Coalición Canaria.

13:03. Vehí: «Se puede hablar de política si la política es útil. El señor Sánchez llega a Cataluña y ofrece la España del consenso, incluso nos ofrece unos Juegos Olímpicos, no estamos en los años 90. La sociedad catalana no necesita pan y circo, sino referéndum, amnistía y políticas progresistas. Después de tres años y medio de represión viene a decirnos que nos perdona».

13:02. Toma la palabra Mireia Vehí, diputada de la CUP.

13:01. Termina Aizpurua su intervención.

12:58. Aizpurua: «Los indultos no solucionan el conflicto. Nuestro modelo es el del respeto, el diálogo y el acuerdo, no sabemos todavía cuál es su modelo. Usted tiene el reto de ser el presidente español que aborde el conflicto con Galicia, Euskal Herria y Cataluña con respeto. Desde un diálogo sincero y sin vetos, ofreciendo a la ciudadanía las diversas opciones de contrucción para todas ellas».

12:50. Aizpurua: «Tememos que los ERTE den paso a los ERE. Dicen que aumentarán el SMI, pero de momento lo siguen congelando. Se deben tomar ya las decisiones, como implantar impuestos especiales a los ricos y a las multinacionales. Nos tememos que con los fondos europeos vengan recortes sociales».

12:45. Aizpurua: La pandemia está dando sus últimos pasos, así lo esperamos. El hito histórico de las vacunas demuestra que podemos hacer una vacunación masiva. Ahora vemos un repunte entre los jóvenes, no nos gustaría volver a repetir el error de criminalizar a los jóvenes. La juventud ha estado creando y organizando esas redes de ayuda a los mayores y a los más golpeados por la pandemia».

12:41. Aizpurua: «Estos días, cerramos un curso político que seguramente haya sido uno de los más duros de las últimas décadas. Nos gustaría poner en valor la lección de solidaridad que la gente ha demostrado. Creo que lo decimos y lo reconocemos bien poco. Hemos visto cómo frente a un problema colectivo, hemos dado respuestas comunes».

12:39. Toma la palabra la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua.

12:38. Termina Aitor Esteban su intervención.

12:32. Esteban: «Convocar elecciones cuando quedan dos años y medio de legislatura y cuando van a llegar los fondos europeos, pues sinceramente no sé. Lo que hay es un reto muy importante, pero con mucho ruido lateral. Hay una mayoría que apoyó la investidura con la que se puede trabajar. Esos escaños tienen el mismo valor que el resto».

12:26. Esteban: «Su receta es que vuelvan a donde deben estar a la cárcel. Debo decir que los indultados fomentaron la violencia ni robaron a los catalanes. No son delincuentes, usted conoce a muchos delincuentes. España se ha convertido en un Estado judicial, normal, si controlan ideológicamente los tribunales».

12:23. Esteban: «Dice el señor Casado que los únicos accionistas suyos son los españoles. Las cámaras ya le han dicho por dos veces que están a favor de los indultos. Lo han dicho también los empresarios, el Consejo de Europa, los empresarios… pero ustedes van en dirección contrario. Les noto enrabietados a un nivel insostenible».

12:20. Termina Inés Arrimadas su intervención. Toma la palabra el portavoz del PNV, Aitor Esteban.

12:19. Arrimadas: «Si usted quiere concordia, ¿por qué no deja de insultar a más de media España que no quiere los indultos? Si quiere concordia, deje de insultar y de premiar a los separatistas. Usted premia a los que nos humillan. En su próxima campaña electoral le veremos renegando de sus pactos con los separatistas».

12:14. Arrimadas: «No hable de indultos en nombre de Cataluña. Señor Sánchez, ¿qué día dejo usted de ser un hombre vengativo diciendo lo mismo que nosotros y cuándo se convirtió en un hombre del perdón? No hay otro como usted por su hemeroteca, no puede levantar con tanta soberbia su cabeza. Y ahí está usted, con dos bemoles, apelando al espíritu de la Constitución».

12:10. Arrimadas: «El presidente del Gobierno lo es por la mentira. Llegó con mentiras y se va a mantener en La Moncloa con mentiras. Y también se va a ir de La Moncloa con más mentiras. Lo valiente hubiese sido presentarse a las elecciones diciendo que pactaría con los independentistas y que metería a Pablo Iglesias como vicepresidente del Gobierno».

12:02. Arrimadas: «Estamos en un momento extremadamente grave y miramos con envidia a Italia, donde se aprueban por amplísima mayoría en su parlamento los planes de recuperación. Había dos caminos para evitar el ‘camino Frankenstein’, incluso durante la pandemia. Hicimos de tripas corazón y tendimos la mano a este Gobierno. Para los separatistas, Sánchez es un chollo. Lo que realmente teme, señor Rufián, es a Ciudadanos».

11:58. Termina Néstor Rego su intervención. Toma la palabra la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

11:57. Rego: «Tenemos que traer a esta tribuna una gestión de los fondos europeos centralizada y poco eficiente. Desde el BNG exigimos que sean las comunidades autónomas las que gestionen estos fondos para que las grandes multinacionales sean las principales beneficiadas y no las Pymes».

11:54. Toma la palabra Néstor Rego, diputado del BNG.

11:52. Baldoví: «Estoy de acuerdo con que el clima política es a veces irrespirable, con esta derecha inútil, torpe y maleducada, es imposible llegar a acuerdos con ellos. Pero hay un clima político para aprobar los indultos y reunirse con el president Aragonès. Y sin embargo, se ha hecho a pesar de esta derecha que se parece más a una horda de ortos que a una derecha europea civilizada».

11:50. Toma la palabra Joan Baldoví, diputado de Compromís.

11:46. Errejón: «Señor Casado, los golpistas se levantaron contra la ley española, y un demócrata lo tendría que tener claro. Señor Sánchez, comparece cuando se acerca al Ecuador de la legislatura, y desde Más País podemos estar orgullosos de decir que el Gobierno ha podido avanzar. Es buena noticia que el Gobierno haya mirado por lo correcto concediendo los indultos».

11:44. Toma la palabra Íñigo Errejón, diputado de Más País.

11:41. Bel: «Antes de hablar de indultos, hablaré de fonos europeos porque también preocupan a los catalanes y a los españoles, tenemos unas dudas, como el papel de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas en la gestión de estos fondos. Las Pymes todavía no saben cómo accederán a estas ayudas».

11:38. Toma la palabra Ferran Bel, diputado del PDeCAT.

11:34. Nogueras: «Nogueras: “Presidente, ha repetido en varias ocasiones que entramos en una nueva etapa. He tenido que cambiar todo lo que iba a decir porque pensaba que nos iba a proponer la solución al conflicto de Cataluña. Le voy a hablar muy claro. Cataluña ya habla con Cataluña, y lo hace en el Parlament».

11:33. Toma la palabra Míriam Nogueras, de JxCAT.

11:32. Rufián: «¿Es política o son matemáticas? En definitiva, era su pulsión por pactar con Ciudadanos, y todo el mundo sabe que esa pulsión no se les pasó un día. Después de mucho esfuerzo, Ciudadanos está más que nunca en la más absoluta inopia política». Termina su intervención.

11:28. Rufián: «En esta país se persiguen las ideas y hay represión. Hoy decimos, más claros que nunca, que si nuestras ideas pueden ser nuestra condena, la amnistía será nuestra independencia. No tengan miedo a ser valientes en política. Señor Sánchez, usted ha dicho que no habrá referéndum de autodeterminación, pero también dijo que no habría indultos, así que denos tiempo».

11:22. Rufián: «El lado derecho del hemiciclo clama contra los indultos en pos de la unidad de España, el otro lado lo hace a favor también en pos de la unidad de España. Los indultos no son una medida para solucionar el conflicto político, son una medida para mejorar el clima político, no es menor y es bueno. El buen clima político es lo que nos hace permanecer en el centro del terreno del juego y no en los extremos».

11:18. Rufián: «Sólo hay una preocupación: la duda. Ni sus manifestaciones ni sus exageraciones. Señorías de las derechas, ya suenan como un teléfono móvil en un teatro: molestos e inoportunos. Son ustedes los que quieren convertir a España en Hungría, en un país gobernado por neoliberales, xenófobos y racistas».

11:13. Rufián: «Hubo un político muy de derechas en este país que quiso ser César pero termino siendo Brutus, hablo de Albert Rivera. Hoy recupero su ‘hit’: ¿Lo escuchan? es el silencio. Hoy no está pasando nada. Este Gobierno ha indultado a 9 políticos injustamente encarcelados durante tres años. Y no está pasando nada aquí, la gente no está incendiando las calles. Señorías de las derechas, les está pasando lo peor que le puede pasar a alguien en política: que su discurso choque con la realidad».

11:11. Jaume Asens termina su intervención. Toma la palabra el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

11:10. Asens: «La amnistía es algo perfectamente legal. Señor Casado, en 1936 se aprobó un decreto ley de amnistía cuando gobernaba la derecha. Señor Casado hoy usted se ha echado al monte con la extrema derecha. Con el Gobierno de Rajoy, uno de cada cuatro indultos eran por corrupción».

11:02. Asens: «Esto se resuelve con las urnas. En la mesa de diálogo se tiene que hablar de todo, de autodeterminación y de amnistía. Nuestro sistema político nació de una amnistía. El camino no será fácil, para nosotros será fundamental la política».

10:57. Asens: «Los indultos también van de empatía, de cuidarnos unos a otros. Los indultos no son un signo de debilidad, un signo de debilidad son la venganza y los porrazos. Este paso abre una nueva etapa de esperanza en Cataluña. Quiero agradecer a aquellos que han construido puentes para favorecer el diálogo, a personas como Miquel Iceta, Pablo Iglesias, Gabriel Rufián u Oriol Junqueras, entre otros».

10:52. Asens: «Frente a las ofensas sexistas, quisiera empezar expresando nuestra solidaridad a nuestra ministra Irene Montero. Ayer se aprobó el anteproyecto de la Ley Trans y la Ley LGTBI, que hará de nuestro país un poco más libre. El Tribunal de Cuentas, con decenas de colocados que ustedes han puesto, tiene políticos que hacen de jueces. Quería expresar mi solidaridad con quienes están siendo perseguidos por ese tribunal de políticos».

10:50. Toma la palabra el diputado de Podemos Jaume Asens.

10:49. Abascal: «Nosotros creemos que hay devolver su voz en las urnas. Señor Casado, si ustedes presentan una moción de censura, les apoyaremos. Pensamos que tiene que empezar usted hoy mismo. Esta Cámara ya no representa el sentir de los españoles, y es su responsabilidad de conseguir con los apoyos necesarios para volver a acudir a las urnas. No le hemos dado ningún plazo». Termina su intervención.

10:45. Abascal: «Los indultos son una vergüenza más de un historial vergonzoso. Este Gobierno mereció ser censurado y nos quedamos muy cortos. Nunca ha habido tantos motivos para censurar a un Gobierno sin escrúpulos y a la deriva, sin más proyecto que desnacionalizar España y que camina de escándalo en escándalo».

10:40. Abascal: «Gracias a usted el separatismo continuará robando con el dinero de todos. Corruptamente ha amnistiado a los corruptos, y ha dicho que ha sido por la concordia. Usted ha venido a sembrar la ruina y la discordia entre los españoles. Nosotros también volveremos a defender a nuestro pueblo y a dignificar las instituciones. Cataluña no es de los separatistas, esa región de España es de todos los españoles, sin distinción».

10:36. Abascal: «Usted pasará a la historia como alguien que traición a los españoles, al Rey y a la Constitución, porque lo que le importa es dormir una noche más en el Palacio de La Moncloa. A nosotros nos importan los españoles y por eso hemos recurrido estos indultos al Tribunal Supremo. Comparten con separatistas y filoetarras un proyecto de destrucción de la soberanía nacional».

10:32. Abascal: «Uno de los indultados dijo que el indulto es un triunfo porque demuestra las debilidades del Estado, muchas gracias señor Sánchez. Ha dicho que no habrá referéndum de autodeterminación, eso parece una amenaza porque su palabra no vale nada y la verdad no va con usted».

10:29. Toma la palabra el líder de Vox, Santiago Abascal.

10:28. Casado: «Nosotros seguimos con la España real. Usted está entregando España a los nacionalistas. Dimita, disuelva el Parlamento y convoque elecciones». Termina su intervención.

10:27. Casado: «Hemos recurrido la concesión de los indultos. El independentismo estaba derrotado desde la aplicación del 155. Se cree más importante que España, pero no lo es. Ha preferido vivir de rodillas al independentismo antes que defender la Constitución. Por su culpa volverán a declarar la independencia y el Estado se volverá a defender».

10:25. Casado: «La Constitución es nuestra ley de leyes, nuestra concordia. Ya no está Pablo Iglesias para echarle la culpa de lo radical que es usted. El sanchismo ha devorado como Saturno al PSOE constitucional. Encima pretende desacreditar a los afectados. Que un CDR busque información para atentar contra miembros del PP, incluido yo, es una exageración».

10:20. Casado: «Si estos indultos son legales, ¿por qué se esfuerza en decir que la ley no solucionará el conflicto catalán? Usted se ha convertido en un Rey Midas agriado. Las piedras del camino son el muro de la libertad. De su mano, el golpismo ha dejado de ser delito para convertirse en un buen negocio».

10:15. Casado: «El pago de estos indultos será su finiquito como presidente y el epitafio del PSOE constitucional. Con los indultos no acaba nada, empieza todo a España».

10:12. Casado: «El informe del Tribunal Supremo afirma que los indultos son inaceptables. Sus muy honorables socios salieron de la cárcel amenazando España y Aragonès salió ayer de La Moncloa pidiendo la amnistía y la autodeterminación».

10:10. Casado: «Me duele España por su deriva destructiva para seguir en el poder y a coste de los ciudadanos. ¿Por qué concedió los indultos cuando hace unos meses los rechazaba? ¿Por qué decía que acatar la sentencia del 1-O era exigir su cumplimiento entero? Dice de pasar página antes de arrancar el artículo 2 de la Constitución».

10:07. Toma la palabra el líder del PP, Pablo Casado.

10:06. Termina Pedro Sánchez su intervención.

10:05. Sánchez: «Ceuta y Melilla no son solo fronteras españolas, también europeas. La gestión de los flujos migratorios debe ser una empresa conjunta de toda la UE».

10:00. Sánchez: «Llegamos a un acuerdo para que la Unión Europea y sus estados miembros donen, antes de final de año, al menos 100 millones de dosis a los países que más lo necesitan».

09:55. Pedro Sánchez confía en un rebote de la economía española «sin precedentes». «Yo creo que ya se pueden escuchar cómo calientan los motores de la recuperación económica en todos y cada uno de los territorios de nuestro país», ha señalado.

09:50. Pedro Sánchez anuncia otro homenaje a las víctimas fallecidas por el coronavirus, similar al que se celebró el año pasado. «El 15 de julio volveremos a homenajear a todas las víctimas y a los profesionales que han luchado y siguen luchando frente al covid-19, y será junto a su Majestad el Rey de España en el Palacio Real», ha asegurado.

09:45. Sánchez: «Contamos con el mejor mapa para guiar a España a superar los retos. Queremos un país moderno que lidere la justicia social. Soy optimista y prudente, porque todos los indicadores que tenemos nos dan esperanza».

09:40. Sánchez: «No habrá referéndum de autodeterminación, salvo que consigan convencer a las 3/5 partes de esta Cámara para que se modifique el artículo 2 de la Constitución y los españoles ratifiquen ese cambio mediante referéndum. El PSOE nunca jamás aceptará ese tipo de derivadas».

09:36. Sánchez: «Vivimos juntos y estamos obligados a reencontrarnos. Hace falta audacia política y manos dispuestas para hacerse cargo del dolor. En 1978 se supo llegar a acuerdos transcendentales para la convivencia, y nosotros también tenemos el reto de hacerlo bien. España sabe que hace falta audacia política. Quiero hacer un llamamiento a todos los partidos de esta cámara para recuperar el espíritu integrador de la Constitución».

09:31. Sánchez: «Señores del PP, a pesar de calificar de inconstitucional una herramienta más de la Constitución, la única actitud que le queda es ofrecerse como alternativa. Su política de desacreditar podría llevarles por el camino de la ruptura. A nosotros, lo que nos gustaría es que sumaran a un segundo camino, que es el de la esperanza y el de una oposición europea y de Estado. Esa es su elección. El Gobierno no puede hacer más para que se sumen, le sigo tendiendo la mano señor Casado para renovar las instituciones. Termine con este bloqueo».

09:27. Sánchez: «Debemos abordar la nueva etapa que se abre con una convivencia reforzada. No es cierto afirmar que alguien ha sido perseguido por sus ideas en la democracia española. El Gobierno tiene la obligación para devolver la normalidad y la concordia a Cataluña, y es lo que estamos haciendo. El tiempo del castigo ya pasó, y ahora debemos estar en el tiempo del perdón. Queremos contar con todos en la etapa de concordia que se abre tras la pandemia. Es primordial el diálogo entre catalanes, si todos repetimos lo que hicimos, volveremos al principio».

09:23. Sánchez: «Estamos en el imperio de la ley, eso no ha cambiado. Pero la vía judicial es evidente que no vale por sí sola para garantizar la convivencia en Cataluña. He reclamado desde hace años la necesidad de hacer política para resolver esta crisis. Los indultos se conceden ahora porque la política debe reparar los problemas de convivencia. Sí que se produjo un quebrantamiento de la ley, pero esa acusación ya se sancionó. En 2019 con las calles de Barcelona incendiadas, era primordial defender la sentencia del Supremo».

09:19. Sánchez: «Los indultos están condicionados, es decir, dejan de ser efectivos si vuelven a cometer delitos en un plazo de entre 3 y 6 años. ¿Existe alguna garantía de que este paso contribuya a solucionar el conflicto en Cataluña? Pues es evidente que no existe ninguna, pero puede facilitar el diálogo y la concordia en el seno de la sociedad catalana. La mayoría de la sociedad catalana es partidaria de los indultos».

09:15. Sánchez: «La figura del indulto no supone ninguna excepcionalidad jurídica en nuestro país. Desde 1979 se han concedido más de 18.000 indultos, todos los Gobiernos democráticos, sin excepción, han ejercido esta medida de gracia. Su concesión es una decisión política que corresponde en exclusiva al poder jurídico en España. No cuestiona ni revisa la actuación del Tribunal Supremo ni su sentencia. El indulto es una medida legal y plenamente constitucional».

09:12. Sánchez: «Progreso, unión y convivencia pacífica. Ese sigue siendo el espíritu de la Constitución. En nombre del Gobierno, comparezco ante ustedes para reivindicar el espíritu de la Constitución. El indulto es un instrumento plenamente reconocido en nuestra Constitución, se encuentra regulada en España desde 1970 y se recoge en el artículo 62 de la Constitución».

09:08. Sánchez: «La discordia política y territorial supone un lastres para la cohesión y el avance de la economía. Todos somos buenos españoles. Ese espíritu se plasmó con la Constitución de 1978, que desde entonces nos ha servido para solucionar de forma pacífica todos los problemas que se nos han ido presentado. Nos ha permitido una rotunda extensión de nuevos derechos y libertades».

09:05. Sánchez: «El 22 de julio de 1977 se celebró en el Congreso la sesión constitutiva tras las primeras elecciones democráticas por el fin de la dictadura. El espíritu integrador de la Constitución es la concordia y el diálogo, y así debe seguir siendo».

09:03. Comienza el Pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados. Toma la palabra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

08:51. En unos minutos dará comienzo la sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados.

08.40. El líder del PP, Pablo Casado, expondrá ante el Pleno del Congreso con un «discurso contundente» el rechazo de su partido tanto a los indultos a los condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre como a la mesa de diálogo con la Generalitat que impulsa el Gobierno.

08:30. Pedro Sánchez comparece en el Congreso también para informar sobre el Consejo Europeo Extraordinario celebrado el 24 y 25 de mayo y del Consejo Europeo Ordinario de los días 24 y 25 de junio.

08:15. El presidente del Gobierno comparece en el Congreso después de que la semana pasada el Consejo de Ministro aprobase la concesión de esta medida de gracia a los golpistas condenados por el 1-O. Ese mismo día, los presos abandonaron la prisión pero sin renunciar a continuar con el desafío separatista.

08:00. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles en el Congreso de los Diputados en una sesión extraordinaria para informar sobre la situación política y económica actual de España. Los indultos a los condenados por el 1-O serán una de las cuestiones que se debatirán en la Cámara Baja.