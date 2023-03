Colau difunde en centros de actividades para mayores folletos sobre las bondades de la eutanasia

El Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau difunde una guía sobre los beneficios y ventajas de la eutanasia y la «muerte digna» en diversos edificios municipales de la ciudad. Entre ellos, los centros cívicos donde acuden personas mayores a realizar actividades específicas para su edad y donde es muy frecuente su presencia.

«Derecho a morir dignamente. Si tú no decides, alguien decidirá por ti». Así reza el folleto que se puede encontrar actualmente en edificios municipales y centros cívicos de toda Barcelona, que incluye el logo del Ayuntamiento de Barcelona. En ese impreso se explica lo que es el Documento de Voluntades Anticipadas, el documento que pueden solicitar las personas que lo deseen en caso de que no quieran recibir tratamientos ante una grave enfermedad o un deterioro cognitivo severo. «Tienes derecho a escoger», incide el folleto.

Se da la circunstancia de que este documento ha sido distribuido en la red de centros cívicos municipales a cargo del Ayuntamiento de Colau. Centros que tienen mucha afluencia de personas ancianas, para quien hay desarrollado incluso un catálogo de actividades adaptadas a su estado de salud. Así, pueden encontrarse talleres de yoga, gimnasia o musicoterapia dirigida a mayores. De hecho, el apartado destinado a estos centros se encuentra en la categoría de «envejecimiento activo» de la página web del Ayuntamiento.

«Los centros cívicos son un buen sitio para encontrarse con gente de todas las edades, también personas mayores, entrar en contacto con las asociaciones de la zona y disponer de toda la información sobre todo lo que está pasando en la ciudad», explica el Ayuntamiento en su web.

La propia Colau celebraba en 2020 la «gran victoria» que suponía la aprobación de la ley de Eutanasia, para «proteger el derecho a una vida digna».

Se ha aprobado la Ley de Eutanasia #PorFinEutanasia Una gran victoria de entidades y familias que llevan décadas luchando por lo evidente: para proteger el derecho a una vida digna faltaba reconocer el derecho a morir dignamente. Gracias por persistir ❤️ pic.twitter.com/QupBFYau1o — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) December 17, 2020

Denuncia

Valents ha denunciado que el gobierno municipal de la alcaldesa Colau reparte estos panfletos pagados por el Ayuntamiento de Barcelona para promocionar la eutanasia. Eva Parera, presidenta de Valents y candidata a la alcaldía de Barcelona, ha reclamado la retirada de los panfletos que patrocinan la eutanasia. «Los centros cívicos y edificios municipales no son lugar para promocionar la muerte». Parera también ha pedido el coste de esta publicidad municipal y reclama que «no se hagan más actos en edificios municipales sobre lo que ellos definen como muerte digna».

«Lo que deberían hacer el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña es destinar más recursos y esfuerzos en ofrecer ayudas en tratamientos para una vida digna para todas aquellas personas que tienen enfermedades como ELA o cáncer terminal», ha afirmado la candidata de Valents.

“La muerte plasmada en un tríptico, deshumaniza y la convierte en un trámite más. Las administraciones promueven la cultura de la muerte en una sociedad hedonista y egoísta, sin ningún valor humano. No se invierte en recursos para cuidados paliativos, no se invierte en recursos para la vida, que alguien venga a ofrecerte la muerte, no es morir dignamente y no debería ser algo que deba promocionar el Ayuntamiento” ha asegurado Parera.

De hecho, el pasado mes de noviembre el Ayuntamiento de Colau organizó una serie de eventos que giraban en torno a la eutanasia, bajo el título «Tenemos un nuevo derecho, que es la eutanasia».