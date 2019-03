Ciudadanos dio marcha atrás con el ‘pucherazo’ de Clemente para no acabar en los tribunales

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes de la formación naranja, a la Ejecutiva de Albert Rivera llegó el aviso de una amenaza de denuncia en un juzgado de guardia de Valladolid en la tarde noche del domingo

Un movimiento a última hora del entorno de Francisco Igea, aspirante y finalmente vencedor de las primarias en Ciudadanos Castilla y León, disuadió a la dirección naranja de seguir adelante con la proclamación de la candidata oficialista y ex dirigente del PP Silvia Clemente. Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes de la formación naranja, a la Ejecutiva de Albert Rivera llegó el aviso de una amenaza de denuncia en un juzgado de guardia de Valladolid en la tarde noche del domingo.

El caso iba a terminar en los tribunales, algo muy perjudicial para los intereses del partido, si la Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos no resolvía con premura y conforme al reglamento la reclamación de la candidatura de Igea ante la existencia, en su análisis de los certificados de los votos, de 81 sufragios fraudulentos.

La Comisión de Valores y Garantías de Ciudadanos paralizó la proclamación definitiva de la ex presidenta de las Cortes y ex consejera de Castilla y León con el PP Silvia Clemente como candidata a la Presidencia de la Junta de Castilla y León pese a que el sábado había sido dada como ganadora con sólo 35 votos de ventaja sobre el ex diputado.

El escrito que Igea llevó al Comité de Garantías y Valores del partido recogió que existía una diferencia de 81 votos entre los votos emitidos (1.013) y los que sumaban los tres candidatos en liza (1.094). De ellos, 561 habrían sido para Clemente (55%), 526 para Igea y 7 para la tercera aspirante, la vallisoletana Vanesa Pérez, siendo la suma total de 1.094.

Un sector crítico advirtió en febrero a la dirección de Albert Rivera que el actual sistema de votación es altamente vulnerable

Sin embargo, la información que manejó el círculo más próximo a Igea y que estuvo a punto de terminar en los tribunales fue la existencia de más de 50 votos emitidos desde una misma IP en la madrugada del sábado 9 de marzo. Un pucherazo en toda regla. Estos datos, recabados de la propia intranet del partido, se convirtieron en la mayor baza del entorno de Igea para que el conflicto en la Comisión de Garantías del partido, controlada también por el aparato del partido, no se demorara en el tiempo ni se decantara del lado de Clemente, avalada por la dirección autonómica y la nacional.

Desde Ciudadanos, como explicó este lunes su secretario general, José Manuel Villegas, la versión oficial es que la “incidencia” se observó desde un primer momento y que la proclamación —la victoria de Clemente fue anunciada públicamente el sábado e incluso Igea le felicitó— se debió a las “prisas” en dar el resultado junto a los de otras comunidades, así como a un “error humano”. Con todo, el número dos de Rivera aseguró que en ningún momento falló el sistema de votación y verificación, siendo el resultado validado de 526 apoyos para Igea (51%) frente a 479 para Clemente (47%). Una diferencia de 47 sufragios. La Comisión de Garantías y Valores halló 82 votos “nulos”.

Avalé, apoyé y defendí el proyecto de @SClementeCs creyendo que era la mejor opción para @CsCastillayLeon Una mayoría de militantes no lo ha creído así. Por responsabilidad, he renunciado a mis cargos en @CiudadanosCs Gracias a todos por estos años 🍊🇪🇸 pic.twitter.com/SSH6v2Tswf — Pablo Yañez (@yanez_pablo) 11 de marzo de 2019

A última hora de este lunes llegó la primera dimisión, la de Pablo Yáñez, miembro de la Ejecutiva autonómica y nacional e implicado en el fichaje de Clemente. Aunque Yáñez vinculó su abandono de los cargos orgánicos a la derrota de su candidata, en un sector de Ciudadanos Castilla y León se cree que este colaborador de Rivera y Villegas está salpicado por el intento de pucherazo.

El sistema no era “infalible”

Tras lo sucedido en estas primarias han vuelto las críticas hacia la dirección naranja en relación al sistema de votación. Y es que, según ha podido saber también OKDIARIO, el secretario de Organización de C’s, Fran Hervías, uno de los que salen más señalados de este episodio, rechazó en el Consejo General del partido del pasado 1 de febrero una propuesta realizada por Miguel Ángel Berzal para cambiar el software vigente por uno más seguro y fiable, similar al que utilizan los bancos con el envío de un código al teléfono móvil del cliente. Ante esta advertencia sobre su alta vulnerabilidad trasladada por este sector crítico, Hervías dijo que el mecanismo implantado es “infalible”.

El consejero Berzal, edil en Pozuelo de Alarcón, entró en el máximo órgano político de C’s entre Asambleas como integrante de la candidatura que lideró Juan Carlos Bermejo, aspirante en estas últimas primarias a la Comunidad de Madrid. Bermejo ha reclamado a Comisión de Garantías el acta de la votación que le enfrentó a Ignacio Aguado para analizar si también se inflaron los sufragios del actual portavoz de C’s en la Asamblea de Madrid y proclamado candidato a la Presidencia regional.

Con el sistema actual, aquel que conozca las claves de acceso de un afiliado puede entrar en la herramienta de votación y hacerlo en su nombre. Por ello, hay la sospecha de que se pudo utilizar de madrugada las contraseñas de militantes de Castilla y León que no habían participado hasta entonces en la votación para favorecer a Clemente.

No autentifica la identidad

Por su parte, la dirección de Ciudadanos sostiene que el método vigente es “infalible” con el argumento de que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), cuyos servicios también tiene contratados el partido, “certifica que cada voto tiene una identidad real”, siendo imposible que un militante vote varias veces. Esto último es cierto, pero la FNMT sólo se limita a expedir un sello temporal que acredita que un día a una hora determinada se emitió un voto a favor de un candidato. De esta manera, no comprueba la identidad del votante, es decir, no hay ningún mecanismo de autenticación del mismo.

Además, la empresa que gestiona el recuento telemático de estas primarias y que, por tanto, ha de tener acceso a las contraseñas de los afiliados es Monomio Media SL, una firma que tampoco es ajena al aparato de la formación naranja en tanto su administrador, Raúl Guillén Alles, fue quien registró en 2013 el dominio web de Movimiento Ciudadano, la plataforma con que Alberto Rivera y los suyos dieron el salto a la política nacional desde Cataluña.

La ex eurodiputada naranja Carolina Punset y la plataforma interna TranC’sparencia ya denunciaron en 2017 que el sistema de voto telemático que sigue Ciudadanos en estos procesos puede ser “manipulado”.