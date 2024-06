El cierre en esta línea de metro de Barcelona que lo cambia todo: comprueba si te afecta

El metro de Barcelona inicia el verano con una gran modificación que tiene que ver con la línea 5. El pasado 31 de mayo se decretó el cierre definitivo de el acceso de la calle Urgell ubicado en la estación del Hospital Clínic. Todo es debido a las obras de ampliación de la L8 y por la construcción de la nueva estación de metro de Hospital Clínic. Estas remodelaciones están en el plan de las obras de mejora de los servicios que afectarán a varias líneas de metro durante este verano, coincidiendo con el periodo vacacional de los ciudadanos.

«A causa de las obras de ampliación de la L8 de Ferrocarrils de la Generalitat, se cerrará, de manera definitiva, el acceso Comte Urgell de la estación Hospital Clínic (L5). El cierre definitivo se llevará a cabo a partir de las 9 horas de viernes 31 de mayo», este fue el comunicado oficial con el que Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) informó a los ciudadanos del cierre de una de las estaciones más concurridas en el plano de metro de la Ciudad Condal.

Por ello, el Ayuntamiento de Barcelona también quiso hacer un escrito oficial en el que dejó claro los motivos del cierre definitivo del acceso de la calle Urgel, que en los últimos días ha sido desmontado por completo en el marco de una reconstrucción del metro de la ciudad.

«El cierre es necesario para llevar a cabo la construcción de la nueva estación de metro de Hospital Clínic, que se situará en la calle del Comte d’Urgell, entre las calles del Rosselló y de Córsega, donde se encuentra actualmente el pasillo de este acceso», informó el consistorio a través de un comunicado emitido en su página web oficial.

Las obras en el metro de Barcelona

El metro de Barcelona sigue con su plan de expansión y esto pasa por el cierre de accesos o estaciones con el objetivo de llevar a cabo la construcción y ampliación del red de transportes público de la Ciudad Condal. En la actualidad, el metro de Barcelona cuenta con 12 líneas que abarcan un total de 170 kilómetros con un total de 189 estaciones. El plan de la ciudad es llegar a 200 antes de 2030.

Por ello, y aprovechando el verano, periodo en el que se suelen realizar las obras ya que muchos ciudadanos se encuentran disfrutando de vacaciones y suele haber menos tráfico de gente diario en las grandes ciudades, el metro de Barcelona llevará a cabo obras hasta en cuatro líneas que provocarán dos meses de cortes en el subterráneo catalán. Todo con el objetivo de mejorar el servicio al cliente y ampliar la red de metro de la ciudad.

Las líneas que se renovarán durante el verano de 2024 y que están previstas para que finalicen en septiembre tienen que ver con la línea 2, entre Paral·lel y Monumental, la línea 4 entre La Pau y Maresme-Fòrum, y la línea 5 entre Cornellá Centre y Ernest Lluch. También se modificará la estación de Gorg correspondiente a la línea 10 del metro de Barcelona.

Ante esta situación, se ofrecerán servicios alternativos de autobuses y cercanías a los ciudadanos con el objetivo de que estas obras en el metro de Barcelona puedan repercutir en lo mínimo posible a los habitantes de la Ciudad Condal.

Sobre las obras del Metro de Barcelona, Jaume Collboni, alcalde socialista de la ciudad, pidió a la Generalitat una inversión de nada más y nada menos que 3.000 millones de euros para ampliar la red.

«La expansión del metro es fundamental para religar la realidad urbana del área metropolitana. Tenemos que encarar este debate con rigor, sin dogmatismos, pensando en qué ciudad queremos dentro de diez o de veinte años. No haber invertido en infraestructuras hídricas durante diez años está teniendo consecuencias sociales, económicas y medioambientales. No estoy dispuesto a que también suframos las consecuencias de no invertir en el metro», dijo en su día con el objetivo de meter presión al Gobierno catalán sobre las obras que se está realizando este verano.

Récord en el metro de Barcelona

El metro de Barcelona cada vez cuenta como más adeptos en la ciudad y el pasado año 2023 se superaron registros históricos. Un total de 440 millones de personas pasaron el año pasado por el suburbano de la Ciudad Condal que todo hace indicar que en este 2024 superará datos históricos a pesar de las obras que durarán durante todo el verano.