El CGPJ no consigue nombrar un presidente tras 4 reuniones y buscará fuera de la lista de candidatos

Los vocales del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluyen su cuarta reunión sin consensuar el nombre del presidente del Tribunal Supremo, que también lo es precisamente del órgano de gobierno de los jueces. Tras tratar de concretar avances en las negociaciones, los vocales no han tenido éxito. Esta reunión se llevaba a cabo tres días antes de la apertura del año judicial, una fecha solemne que preside el Rey Felipe VI para la que todas las partes querían llegar con un elegido. Han pactado abrir la lista de candidaturas con el fin de alcanzar un concierto general. La reunión plenaria se reanudará este martes a las diez de la mañana.

El Pleno del CGPJ decidió el pasado 5 de agosto no volver a reunirse hasta que la situación se desbloqueara. Todo ello tras tres días de negociaciones sin éxito. Fuentes consultadas ya avanzaban que este nuevo encuentro de este lunes no garantiza la consecución de un pacto, aunque afirmaban que se habían registrado progresos y que la elección de la nueva Presidencia podría estar encaminada.

Fuentes oficiales detallan que «el Pleno del CGPJ ha acordado abrir la lista de candidaturas con la finalidad de alcanzar un acuerdo para la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial de forma inminente. La sesión de hoy ha transcurrido de forma fluida y cordial con la finalidad de lograr un resultado de consenso». «Los vocales han acordado la continuidad del pleno para mañana a las 10.00 horas. La comisión de negociación seguirá trabajando en un programa a futuro para los próximos cinco años», agregan.

El pasado miércoles, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, expresó que los vocales «tomarán la mejor decisión» en esta reunión, destacando que los candidatos poseen un prestigio «indiscutible» y una trayectoria «impecable». Los actuales siete aspirantes a la Presidencia del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces son Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso.

Los vocales habían llegado a un consenso para elegir entre dos: Pilar Teso, propuesta por el ala progresista, y Pablo Lucas, promovido por los conservadores, pero tras varias votaciones. Pero a la postre no lograron deshacer el empate a 10 votos entre ambos candidatos. Este fracaso los ha obligado a volver esta semana al punto de partida. Es por ello que han tenido que reconsiderar los siete nombres propuestos iniciales.

Más nombres

Sin embargo, ante la falta de entendimiento, los vocales del ala de derechas del CGPJ han sugerido a sus compañeros del sector afín al Gobierno de Pedro Sánchez la posibilidad de incluir más candidatos a la Presidencia del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, en caso de no alcanzar un acuerdo en la reunión de este lunes. Fuentes del sector no progubernamental han informado a OKDIARIO que han propuesto esta opción a los progresistas, aclarando que no han impuesto ningún veto. Por su parte, desde el sector opuesto se señala que el bloque derechista sí se habrían opuesto a los tres nombres propuestos hasta ahora por su lado que tenía que ser mujer sí o sí: Ana Ferrer, Ángeles Huet y Pilar Teso. Finalmente se ha aceptado la opción de abrir la lista a nuevos candidatos.

El Pleno, en el que los vocales intentarán elegir la Presidencia del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces a tan solo tres días de la apertura del año judicial, ha comenzado finalmente a las seis de la tarde, una hora más tarde de lo previsto. Se ha alargado hasta las nueve. El encuentro ha tenido lugar después de que, esta misma mañana, los equipos negociadores hayan intentado acercar posturas en una sesión previa.