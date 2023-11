El CGPJ investigará por primera vez las calumnias del Gobierno a un juez: «Quieren acojonar a Castellón»

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) admitirá este jueves a trámite la solicitud de amparo del magistrado de la Audiencia Nacional que imputó a Carles Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo, Manuel García-Castellón, tras haber sido atacado desde el Gobierno de Pedro Sánchez. «Es una clara intromisión del Poder Ejecutivo y Legislativo en el Judicial, cuya única finalidad es lesionar la independencia de los jueces», aseguran fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO.

Es la primera vez que este CGPJ abrirá una causa para estudiar las injerencias de los miembros del Gobierno en el Poder Judicial. Pero es que se trata de un caso «escandaloso», añaden. El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, utilizando su posición de «alta relevancia», dado que ostenta un cargo público, aseguró en una entrevista en Radio Popular-Herri Irratia: «Yo no tengo ni idea de si tiene una razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser en este día, oye. Mira que podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no. Tiene que ser justo en medio de las negociaciones. Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea…».

El número dos de Justicia atribuyó al magistrado un presunto delito de prevaricación. García-Castellón recogió en un escrito dirigido al CGPJ que sufre «una perturbación» en su independencia «en la medida que, quien afirma lo anterior, es el titular de la Secretaría de Estado de Justicia, órgano a quien corresponde, entre otras funciones, las de apoyo y cooperación con la Administración de Justicia o la promoción de los Derechos Humanos en el ámbito de competencias del Ministerio».

Ataques a García-Castellón

Pilar Llop no fue el único que atacó al instructor del caso Tsunami Democràtic. También la portavoz de la Generalitat de Cataluña, Patricia Plaja Pérez, sostuvo días atrás que «aquellos a quien les toca impartir justicia, algunos, no todos, buscan no solo condicionar negociaciones políticas, sino castigarlas, prevaricando». El juez de la Audiencia Nacional subraya que estas manifestaciones, además, podrían suponer «la comisión de un delito de calumnia con publicidad, susceptible de perseguirse de oficio al imputarse abiertamente a una autoridad la comisión de un hecho delictivo, prevaricación judicial».

«guerra sucia judicial». Los socios independentistas de Sánchez no han cesado en sus ataques a García-Castellón por investigar las corruptelas de los líderes separatistas. Así, el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián , formación separatista con la que ha pactado Sánchez para salir investido en la sesión de este jueves, ha apuntado directamente al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en la tribuna de oradores al que le ha acusado de practicar

«Para que todo el mundo lo entienda, la guerra judicial en este país es un montón de jueces en una sala del VAR al servicio de PP y de Vox. ¿Quieren ejemplos de guerra judicial? Meter en la cárcel a ocho chavales de Alsasua por una pelea de bar, inventarse un delito llamado violencia ambiental para meterle 100 años de cárcel a nueve demócratas por organizar un referéndum; ¿otro?, imputar a Marta Rovira por terrorismo aprovechando que a un señor le dio un infarto desgraciadamente en una mani… García-Castellón. El mismo juez que aún no sabe quién es M. Rajoy, que excarceló a Ignacio González, que salvó a Cospedal de la Kitchen y que archivó lo del Rey, todo casualidad. Todo esto es guerra judicial. Y negarlo es como negar que sale el sol cada día».

Francina Armengol, y el jefe del Pedro Sánchez, han permitido estas graves acusaciones a un juez. Este hecho llevó a la portavoz del PP en el Cuca Gamarra, a pedir la palabra a Armengol para que en virtud del Reglamento retirara del Diario de Sesiones estas palabras ofensivas hacia el magistrado.

El CGPJ abrirá una causa

Por ello, según aseguran fuentes judiciales a OKDIARIO, el CGPJ admitirá en el pleno que se celebra este jueves la solicitud de García-Castellón. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces no duda al respecto. «Es un claro ejemplo de presión a un magistrado», aseguran.

Estas falsas acusaciones han sido vertidas con la intención de «acojonar» a García-Castellón por hacer cumplir la ley. Por ello, el CGPJ va a incoar un procedimiento de amparo y dará traslado a las partes implicadas. Las mismas fuentes aseguran que «hay motivos suficientes para otorgar dicho amparo a García-Castellón» e incluso de «remitir un correspondiente a la Fiscalía para que actúe de oficio», ya que la víctima es un funcionario público atacado en el ejercicio de sus funciones.

Así mismo, el magistrado también remitió un escrito a la Fiscalía General del Estado al considerar que las afirmaciones difundidas podrían suponer la comisión de un delito de calumnia con publicidad, «susceptible de perseguirse de oficio al imputarse abiertamente a una autoridad la comisión de un hecho delictivo, prevaricación judicial».