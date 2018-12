Mena critica a Sánchez y asegura que seguirá pidiendo que se investigue a Juan Carlos I

"Continuaremos intentado que se abra una comisión de investigación porque pensamos que el jefe del Estado anterior, Juan Carlos I, tiene muchísimas explicaciones que dar a los españoles.

El portavoz de los comuns, Joan Mena, ha pedido al presidente de la Generalitat, Quim Torra, abandonar sus “ocurrencias” como su apuesta por la vía eslovena para hacer efectiva la independencia de Cataluña y optar por el diálogo y el pacto.

En una entrevista de Europa Press, ha afirmado que en Cataluña hay “grandes consensos sociales en torno a la libertad de los presos políticos y a solucionar el conflicto político por la vía democrática” del diálogo y el pacto.

“Si el presidente de Cataluña se sale de esta vía, queda totalmente deslegitimado como presidente. El señor Torra en algún momento tendrá que decidir si opta por el diálogo y el acuerdo u opta por dejar de ser presidente, porque estará deslegitimado para la mayoría de la ciudadanía catalana”, ha zanjado.

Mena ha exigido al presidente sentarse a negociar los Presupuestos Generales del Estado y que acabe con la situación de Cataluña que es “líder en rankings de la vergüenza como en desahucios y tasas universitarias que echan a los estudiantes de las clases populares, con alquileres abusivos y listas de espera en la dependencia”.

Reunión en Pedralbes

En ese sentido, ha celebrado que ERC y el PDeCAT hayan “rectificado” al sentarse en una mesa de diálogo con el Gobierno en la reunión que mantuvieron la vicepresidenta, Carmen Calvo, y la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, y el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, y la consellera de la Presidencia, Elsa Artadi.

Ha sostenido que es positivo que se impusiera el diálogo en esa reunión del 20 de diciembre en el Palau de Pedralbes de Barcelona, pese a los recelos mostrados por el Ejecutivo de Torra, que puso un ultimátum al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta noviembre para abordar soluciones al conflicto.

Con todo considera que, al margen de la declaración conjunta de ambos ejecutivos, se tendría que haber llegado a “acuerdos concretos sobre elementos decisivos para la vida de la ciudadanía”, es decir, política de contenidos.

El portavoz de CatComú ha reconocido que la situación de Sánchez en esa reunión no era fácil, porque se encontraba “atrapado entre PP y Cs que quieren dar una imagen del Gobierno que está arrodillado al independentismo, pero también una ERC y un PDeCAT que intentan bloquear la vida política del Estado”.

Mediación internacional

Sobre la petición de Torra a Sánchez de pedir mediación internacional para resolver el conflicto, ha recordado la apuesta de los comuns por un pacto de claridad que pasa por el acuerdo primero entre las fuerzas políticas y sociales en Cataluña: “Si tenemos que votar ¿Sobre qué tenemos que votar? Y a partir de aquí tener claro el escenario político”.

Ha recordado que el excoordinador de los comuns, Xavier Domènech, apostó por la vía de la mediación internacional cuando quien ocupaba Moncloa era el popular Mariano Rajoy, porque lideraba un Gobierno que no solo “no dialogaba, sino que solo ponía trabas” a través de la justicia.

“Ha habido un cambio de Gobierno, una moción de censura y a nadie se le escapa que esto puede servir para mejorar las relaciones y el diálogo entre Cataluña y España”, ha argumentado.

También ha recordado que la principal apuesta política de los comuns es poder sentar a los partidos en una mesa y poder hablar de “la situación política que necesita Cataluña para concretarla en el pacto de claridad”.

Casa Real

Tras la apertura de una investigación de Anticorrupción sobre el presunto cobro de comisiones del Ave a la Meca en el que, según la fonoteca del excomisario José Manuel Villarejo que grabó a Corinna Larse, se habrían repartido entre otros el Rey emérito Juan Carlos I, ha dicho que hay “motivos más que evidentes” para abrir en el Congreso una comisión de investigación a la Casa Real, algo que ya intentaron junto al grupo Unidos Podemos y que no prosperó.

“Al final se dará la paradoja de que no se ha abierto una comisión de investigación de forma democrática en el Congreso y quien la abrirá será el señor Villarejo. Tiene que ser la Monarquía y el Rey los primeros interesados en expulsar cualquier sombra de duda sobre su institución que es la prefectura del Estado”, ha razonado.

Ha recordado que solo con el apoyo del PSOE la comisión podría haber tirado adelante, por lo que no comprende que los socialistas no dieran apoyo a la iniciativa cuando “a una parte fundamental de sus votantes no les gusta la Monarquía y estarían más cómodos en una república”.

“Continuaremos intentado que se abra esta comisión porque pensamos que el jefe del Estado anterior, Juan Carlos I, tiene muchísimas explicaciones que dar a los españoles. Por su puesto tendría que ser el principal compareciente”, ha sentenciado.