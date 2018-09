El hostelero de Blanes se defiende de otro ataque separatista: “¡Sinvergüenzas! ¡No respetáis nada!”

Una separatista que increpó y amenazó al hostelero de Blanes (Gerona) por quitar los lazos amarillos que había colocado en su establecimiento ha vuelto a acudir al local para increpar a su dueño. Así lo demuestra un vídeo que se ha vuelto viral en las últimas horas en las redes sociales. “¡Pero si todo el mundo te conoce, que eres un facha!”, le ha increpado la separatista.

Se trata de la independentista que le gritó varias veces al hostelero “¡fuera tú de Blanes!”. Esta vez ha acudido de día al mismo paseo del municipio donde se encuentra el local para enzarzarse en una discusión con el hostelero, ataviada con la misma camiseta amarilla en apoyo a los golpistas presos.

“¡Pero si todo el mundo te conoce, que eres un facha, que todo el mundo te conoce!”, afirma la separatista en el comienzo de la discusión, al tiempo que le pregunta al dueño del restaurante “¿tú eres catalán?”. “¡Perdona, yo soy tan catalán como tú o más, porque yo defiendo a Cataluña entera, no una parte!”, le contesta el hostelero, a lo que añade que “¡tú defiendes sólo a una parte, sinvergüenza, que eso es lo que sois, no respetáis nada!”.

La mujer con la camiseta amarilla le increpa también por no dejar colocar los lazos amarillos en apoyo a los golpistas encarcelados en su local. “¿Tú eres catalán? ¡Un lazo amarillo es por la libertad de los presos políticos!“, señala la independentista.

“¡Me tenéis hasta aquí, me tenéis hasta aquí!”, remarca la secesionista llevándose la mano a la frente, a lo que el hostelero le responde lo siguiente: “¡Pues no vengas, no vengas! ¿por qué vienes a mi casa cada dos por tres?“.

En un momento de la discusión, la separatista acusa tanto al dueño del local como a su camarero de “levantarme la mano”, a lo que el hostelero responde con un “¡mentira!”. “Es tu palabra contra la mía”, le contesta la independentista mientras el dueño le insta a poner una denuncia: “Si es tu palabra contra la mía, ¡perfecto!, el juez lo decidirá”.

Denuncia amenazas

Este hostelero de Blanes se llama Manuel García. El pasado jueves fue amenazado e increpado por varios CDR delante de su restaurante al retirar los lazos amarillos que los independentista habían colocado en su local. Tras este incidente, los separatistas le han hecho llegar amenazas contra él y su familia. Los independentistas también han promovido un boicot a su negocio a través de las redes sociales.

Manuel García, en una entrevista concedida este lunes a ‘El Programa del Verano’, ha negado que este boicot haya repercutido en su local. “Nací en Córdoba, pero llevo aquí más de 50 años. Mis sentimientos están aquí, me siento catalán“, ha afirmado el dueño del restaurante de Blanes para defenderse de los ataques de los independentistas.