C’s sospecha que “un infiltrado radical” provocó la agresión a un cámara de Telemadrid

Ciudadanos (C’s) ha condenado la agresión que un cámara de TeleMadrid ha sufrido este miércoles en la concentración convocada en Barcelona contra el ataque que una mujer recibió el sábado en aquel mismo lugar, cuando quitaba lazos amarillos junto a su marido y sus hijos de 5 y 7 años.

En un comunicado, el partido de Albert Rivera ha expresado su rechazo a la agresión, que ha vinculado a “un infiltrado de un grupo radical ajeno a la organización“, y ha expresado su deseo de que la Policía lo identifique cuanto antes.

El partido naranja también ha condenado “las amenazas que han recibido miembros de C’s por parte de infiltrados ajenos” cuando les han pedido que abandonaran la concentración, unas conductas que, señala la formación, no tienen cabida en democracia.

El vídeo que acompaña a esta noticia fue grabado con un teléfono móvil por una mujer –la misma que inició el tumulto contra el cámara de TeleMadrid– y ha sido publicado en Youtube por un grupo independentista. El vídeo se inicia con una imagen de la bandera de Tabarnia ardiendo.

“¡Es de TV3, me está amenazando!”

Como se puede escuchar, la mujer que graba con su móvil es la primera que ha increpado al cámara de TeleMadrid: primero le pregunta si trabaja para TV3 y, aunque él lo niega, ella sigue insistiendo: “No te creo, tú eres de TV3“.

Cuando el cámara se ha dado cuenta de que la mujer le grababa con su móvil, ha intentado cubrirse con una mano diciendo: “A mí no me grabes”. Entonces la mujer se ha puesto a gritar histérica para llamar la atención de la gente que había a su alrededor: “¡No me pegues, no me toques! ¡Es de TV3, me está amenazando!”

En el vídeo se puede comprobar que el cámara de TeleMadrid en ningún momento llega a tocar a la mujer. De hecho, ambos estaban separados por al menos dos metros de distancia y varias personas se han interpuesto entre ambos.

Pese a ello, la mujer seguía gritando y alzando cada vez más la voz, para lanzar a la muchedumbre sobre el hombre. La agresión ha ocurrido fuera del ángulo de grabación: el cámara de TeleMadrid estaba rodeado de gente, que gritaba “¡fuera, fuera!“, y un radical se ha acercado a darle un golpe en la cabeza.

Torra sí condena esta agresión

En los últimos minutos del vídeo, aún puede escucharse a la mujer que había iniciado el tumulto, que seguía gritando: “¡Es de TV3, señores, y quería pegarme… me ha pegado un señor mayor, es de TV3!”. Por supuesto, era falso. Y concluye simulando unos sollozos: “Me quería pegar a mí..” El vídeo grabado por esta mujer y publicado por los independentistas se cierra, de nuevo, con la imagen de una bandera de Tabarnia ardiendo.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha apresurado a condenar la agresión a un cámara de TeleMadrid. Y ha escrito en Twitter: “Mi apoyo y solidaridad con el periodista agredido de Telemadrid. Por la convivencia y contra la violencia. Siempre”.

Hay que recordar que Torra en ningún momento ha llegado a condenar la brutal agresión a una mujer que quitaba lazos amarillos –cuyo responsable ha sido detenido este miércoles por la Policía Nacional– que provocó la convocatoria de esta manifestación.

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha escrito el siguiente tuit: “Condenamos la agresión sufrida por un periodista de Telemadrid hoy en nuestras calles. Barcelona es una ciudad que rechaza la violencia y que defiende la libertad de prensa. El contexto difícil que vivimos requiere trabajar por rebajar la tensión, no pirómanos”.

Según ha relatado el propio el periodista agredido, la agresión ha comenzado cuando el cámara ha pedido a una señora que dejara de grabarle con el móvil y de darle golpes en las piernas, ya que al ver que llevaba una camiseta con un dibujo amarillo ha pensado que trabajaba para TV3.

Entonces se ha organizado un revuelo entre algunos de los presentes, que han comenzado a gritar y a empujar al cámara de televisión, hasta que dos hombres de mediana edad le han propiciado diversos puñetazos por detrás que le han impactado en la cara.