Varios empresarios crean un fondo para pagar la defensa de los activistas que quitan lazos amarillos

Un grupo de empresarios encabezado por José Manuel Opazo está ultimando la puesta en marcha de un fondo financiero para cubrir las multas y la defensa jurídica de los constitucionalistas que retiran esteladas, lazos y cruces amarillas en los espacios públicos de Cataluña.

Es la respuesta a los planes del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y de su conseller de Interior, Miquel Buch, quienes han anunciado su intención de establecer multas de hasta 600.000 euros para quienes quiten lazos amarillos de la vía pública.

El empresario vasco José Manuel Opazo considera que este anuncio de Torra busca imponer el control ideológico en la sociedad, “humillar y aniquilar a más de la mitad de los catalanes. Si Torra dice que quienes quitan lazos amarillos son de extrema derecha, antes debería mirarse el ombligo. No podemos banalizar los crímenes del nazismo alemán, pero quienes conocen la Historia saben que el nazismo comenzó tomando medidas muy similares a las que está aplicando la Generalitat”.

Opazo ha anunciado que está en conversaciones con varios empresarios catalanes para que se sumen a su proyecto, con el fin de que este fondo económico esté operativo a partir del próximo mes de octubre. “La intención es que estos jóvenes que retiran símbolos inconstitucionales, y que muchas veces se ven a coaccionados en la calle por los separatistas, estén respaldados por un equipo jurídico. Deben saber que, a partir de ahora, no están solos“, explica el empresario vasco.

El “fascismo” de Torra ante el espejo

Al respecto, recuerda que la labor de estos activistas que defienden la Constitución goza de plena cobertura legal: en una sentencia dictada el pasado 5 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) determinó que los símbolos inconstitucionales como las esteladas no pueden estar colocados en espacios o edificios públicos. La sentencia dictada a instancias de Sociedad Civil Catalana (SCC) aludía al caso concreto del Ayuntamiento de Sant Cugat, gobernado por el PDeCAT.

En un artículo publicado este fin de semana, Quim Torra intentaba justificar sus planes presentando como una batalla contra el “fascismo” las medidas legales que quiere impulsar contra los constitucionalistas que quitan lazos amarillos.

El mismo Quim Torra que confiesa su admiración por las milicias filofascistas creadas por ERC en los años 30, y que recurre a argumentos genetistas para sostener que los españoles son “bestias carroñeras con una tara en el ADN“.

En declaraciones a OKDIARIO, José Manuel Opazo ha criticado que los Mossos d’Esquadra dejen actuar libremente a quienes colocan lazos amarillos, mientras que persiguen e intimidan a los constitucionalistas que los retiran. Y lamenta que los constitucionalistas estén, con demasiada frecuencia, abandonados por el Gobierno central.

Manifestación en Barcelona el 9-S

Como respuesta a los CDR controlados por la CUP, durante las últimas semanas han surgido en numerosos puntos de Cataluña los denominados Grupos de Defensa y Resistencia (GDR) que retiran lazos y cruces amarillas de los espacios públicos.

Estos grupos han pasado luego a adoptar distintas denominaciones, como los Segadors del Maresme, la Brigada Terrassa, el Escamot 155, Groc&Lloc, Resistència del Vallès o los Almogàvers del Bages. Estos grupos contará con la cobertura legal del fondo impulsado por Opazo junto a otros empresarios, siempre que se mantengan fieles a la defensa de los principios constitucionales.

Hasta que el fondo esté operativo, José Manuel Opazo ha asumido personalmente los gastos de defensa de Raúl Macià, el catalán al que los Mossos d’Esquadra enviaron a la cárcel con una denuncia falsa, después de que se hiciera célebre por colocar la bandera española en el Ayuntamiento de Balsareny.

José Manuel Opazo también impulsa la convocatoria de una gran manifestación constitucionalista, que se celebrará en Barcelona el próximo 9 de septiembre (dos días antes de la Diada independentista), para reclamar a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales.

“Necesitamos que vuelva la concordia”

“Más de 100 pequeñas entidades se han adherido a la manifestación y ahora estamos en conversaciones con los grandes partidos constitucionalistas para que también lo hagan”, explica Opazo, “sé que muchos socialistas no están de acuerdo con lo que está haciendo este Gobierno, y les invito a que acudan a la manifestación”.

El empresario vasco cree que deben celebrarse elecciones generales cuanto antes, “y si gana el PSOE, podrá gobernar fortalecido por las urnas, sin depender como ahora de Podemos, de los secesionistas y de los chorizos del 3%. Necesitamos un Gobierno fuerte, que no esté sometido al chantaje de esta gente. Si los últimos datos del CIS que hemos conocido son ciertos, Pedro Sánchez debería ser el primer interesado en convocar elecciones cuanto antes”.

“El problema no lo tenemos en Cataluña sino en Madrid, donde no se ha sabido encontrar una solución”, señala Opazo, “el Estado está ausente en muchas zonas de Cataluña, el Gobierno central ha abandonado sus funciones frente a unos políticos que han usurpado la Generalitat, que no representan a la mayoría y están violando los derechos de más de la mitad de la población. Necesitamos que regrese la concordia a Cataluña”.