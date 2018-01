Bronca en ERC con sus dos fugados por pedir el voto delegado que deja al bloque separatista sin mayoría

Los ex consellers de Salud y Agricultura de la Generalitat Toni Comín y Meritxell Serret, huidos a Bruselas junto a Carles Puigdemont, han registrado este mediodía su petición de voto delegado en el previsible pleno de investidura de Puigdemont, como lo hizo este jueves el ex presidente. La decisión no ha gustado a los diputados del grupo de ERC, que esperaban que después de no poder votar en el pleno de constitución del miércoles acabaran renunciando a su acta.

La petición de delegación de voto de los diputados huidos, de ser aceptada, será recurrida por el Gobierno central al Tribunal Constitucional, ya que se estaría vulnerando el reglamento del Parlament. En el caso de que la Mesa, presidida por su compañero de partido Roger Torrent, no aceptara su voto delegado, los independentistas se quedarían en minoría y presumiblemente sin poder investir a Puigdemont, teniendo en cuenta que Catalunya en Comú Podem anunció este jueves el voto en contra en la investidura del ex presidente. La CUP tampoco ha aclarado su voto, a la espera de las explicaciones de Puigdemont sobre la corrupción de CDC y en función del discurso de investidura y su compromiso con la construcción de la república.

La decisión ha causado un fuerte malestar en el grupo parlamentario de ERC, ya que deja al independentismo muy débil en el hemiciclo, llegando incluso a perder votaciones importantes, como la investidura. Precisamente ayer, en los pasillos del Parlament, diputados independientes y de partidos asociados a la candidatura de ERC, aseguraban que si esto ocurría, ellos también tenían la libertad de votar como quisieran. Algunos de sus compañeros de candidatura lamentaban que Comín y Serret no renuncien a sus escaños “solo por mantener el sueldo”. Según ha podido saber OKDIARIO, los abogados de los dos ex consejeros investigados por el Tribunal Supremo también les han recomendado mantener el escaño para facilitar su situación procesal como aforados.