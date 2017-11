El productor de ‘Operación Triunfo’ que cobra de TVE: “Me cago en España y en su puto Borbón”

El fundador de Gestmusic y actual productor de Operación Triunfo Josep Maria Mainat quiere independizarse de España… mientras se enriquece gracias a sus contratos millonarios con TVE.

Mainat ha publicado en su perfil de Twitter el siguiente mensaje: “Me cago en el reino de España, en sus políticos, en su justicia y en su puto borbón (sic)”. Se trata del análisis intelectual que el productor televisivo realiza sobre la decisión de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de enviar a prisión al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y varios ex consellers, imputados por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.

Mecagum el regne d'Espanya, els seus polítics, la seva justícia i el seu puto borbó! pic.twitter.com/0G6jToBSJE — Josep M. Mainat 🇧🇪 (@MainatJM) November 2, 2017

El antiguo componente del grupo La Trinca y ex marido de la actriz Rosa María Sardá ha ilustrado su mensaje con una imagen que representa la Corona del Reino de España, convertida en una prisión.

Josep Maria Mainat ya la lió el pasado mes de septiembre, cuando propuso transformar el estadio del Español en un campo de concentración. Luego se arrepintió y borró el mensaje. En las últimas elecciones autonómicas, fue miembro de la candidatura independentista de Junts Pel Sí al Parlament y asegura que está dispuesto a hacerlo de nuevo si se lo propone ERC.

Mainat fundó en 1980 junto a Toni Cruz y Miquel Àngel Pascual la productora Gestmusic (luego absorbida por Endemol), que ha puesto en marcha programas como Crónicas Marcianas y Operación Triunfo, que actualmente emite TVE mediante un contrato millonario. El pasado mes de marzo, el propio Josep María Mainat fue el encargado de anunciar el regreso de este formato de éxito a TVE: “Se está negociando que vuelva en septiembre, vamos a ver cómo lo cambiamos un poco”, anunció en una entrevista concedida a RAC1.

TVE tenía previsto ofrecer el pasado 10 de octubre una rueda de prensa en Barcelona, para promocionar esta nueva edición de Operación Triunfo, pero finalmente la anuló debido a la inestabilidad creada por los independentistas. Entre los que se encuentra el propio productor ejecutivo del programa y propietario del formato.