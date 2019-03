Carmena censura en el vídeo-acta la pregunta del PP sobre las subvenciones a amiguetes

La emisión en directo de la comisión municipal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto de este viernes se ha interrumpido misteriosamente cuando intervenía la concejal del PP Ana Román para criticar el incremento de subvenciones a entidades con vínculos con Ahora Madrid.

La retransmisión oficial del Ayuntamiento de la comisión de Transparencia de este viernes se ha cortado repentinamente cuando Ana Román, concejal del PP, exponía a los concejales de Manuela Carmena los nuevos vínculos que detectados en las entidades beneficiaras de las subvenciones municipales a dedo.

En una sesión de casi dos horas de duración, se ha parado la emisión en directo precisamente durante los tres minutos que Román explicaba cómo se han multiplicado año a año la ayudas a dedo y algunas sin el visto bueno de la Asesoría Jurídica a la Fundación Iniciativas Sur.

En You Tube se puede ver cómo el vídeo se corta cuando el presidente de la comisión, Mauricio Valiente, da la palabra al secretario municipal para leer el contenido de la pregunta del PP al Gobierno. Tras la interrupción lo siguiente que aparece es los últimos segundos de la intervención de Román y la respuesta íntegra del concejal Nacho Murgui defendiéndose de las acusaciones.

Ana Román, en declaraciones a OKDIARIO, explica que “el equipo de Gobierno de Carmena no se conforma con ignorar y desentenderse de las cuestiones de control que los grupos de la oposición plantean en las Comisiones y en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Hoy han dado un paso más y nos encontramos con una burda manipulación del vídeo-acta de la Comisión de Participación Ciudadana”.

La ‘popular’ denuncia que el vídeo-acta “omite la pregunta sobre la cuantía recibida por la ‘Fundación Iniciativas Sur’ desde 2016 hasta la fecha en todo tipo de subvenciones, contratos y transferencias del Fondo de Reequilibrio Territorial”. “La totalidad de mi intervención en la que denuncio la política de amiguismo de Carmena al conceder más de 3,5 millones de euros a una fundación vinculada a altos cargos del equipo de Gobierno no aparece”, explica la edil.

“Inaceptable”

“Es inaceptable que el equipo que se autodenomina de la transparencia oculte, censure y manipule la labor de la oposición”, concluye Román.

Por su parte, fuentes del entorno de Murgui aseguran a este diario que “desde el departamento técnico ha debido tener un error de red puntual de streaming, pero no ha dado señal de error. Se está mandando un técnico para recuperar el bruto de la comisión, que estará esta tarde”. Prometen que “el lunes se subirá completo a You Tube de nuevo”. Defienden que “técnicamente es imposible editar en directo una retransmisión de You Tube, hay bastantes explicaciones online al respecto”.

Sin embargo, estas explicaciones no valen al grupo municipal popular que velará porque la transcripción de la sesión en el acta transcriba todas las palabras de su concejal.

Bronca

La pregunta de Román se ha saldado con una importante bronca. Como había desvelado OKDIARIO “la política de amiguismo” tiene un capítulo más con los más de 3 millones otorgados a dedo a la Fundación Iniciativas Sur vinculada, entre otros altos cargos, al gerente de la Ciudad, Eloy Cuéllar.

Murgui ha protestado por la supuesta “caza de brujas” de los ‘populares’. Para contraatacar se ha inventado que Román dio un contrato a una persona familiar suya apellidada Román. Ha señalado un contrato de legislaturas pasadas “constituida por una persona apellidada Román para dar conciertos de órgano de una hora por 4.499 euros“. Una forma de menospreciar el trabajo de los músicos. La edil Román ha aclarado que no tiene ningún vínculo con la persona señalada: “No tengo nada que ver con esa persona. Sospechas ninguna. Llevo muchos años y mi decencia en este Ayuntamiento es probada”.

El propio Cuéllar ha cargado contra las palabras Román por “estar fuera de lugar” con declaraciones “absolutamente erróneas”. “La Fundación Iniciativas Sur pertenece al movimiento asociativo“, ha dicho Murgui para señalar una “loca carrera hacia el extremo derecho del tablero político con sus compinches del eje tripartito” y por las “sospechas ante el contubernio judeomasónico”. Ha señalado que la entidad ya recibió dinero con el PP y ahora en la Comunidad.

A Ana Román los 3,5 millones de euros le parece “una cifra escandalosa para una misma fundación, cuando hay otras con el mismo objeto y trayectoria probada que no reciben nada o pequeñísimas subvenciones nominativas”.

“Nos escandaliza aún más que sea una fundación que tiene una vinculación con el movimiento asociativo de Orcasitas, del que (el gerente de la Ciudad) Eloy Cuéllar fue presidente de la asociación de vecinos” y “cuando hay documentos que prueban que coordinó trabajos como Activa Orcasitas con esta fundación. La vinculación es clarísima”, ha lanzado Ana Román. “Con dinero público benefician a fundaciones afines. Es una muestra de la política de amiguismo que sigue este gobierno”, ha declarado como recoge Europa Press.

Valiente no ha accedido a retirar las palabras de Murgui del diario de sesiones y ha replicado a la edil del PP que “lo que se da, se recibe”. Murgui, por su parte, ha contestado que no iba a retirar ninguna de las afirmaciones que había hecho y que incluso puede aportar la documentación que prueba que todo lo dicho es cierto.