Puigdemont presume de tener a Sánchez a sus órdenes: «Sabe que no vamos de farol»

El ex presidente catalán Carles Puigdemont ha presumido este sábado en Elna (Francia) en su acto de presentación como candidato a las elecciones de Cataluña del 12 de mayo de tener a Pedro Sánchez a sus órdenes: «Sabe que no vamos de farol». El cabeza de lista de Junts+ Puigdemont per Catalunya se ha erigido este sábado como el único candidato capaz de «plantarse» ante el Estado en defensa de los intereses de los catalanes durante un acto ante más de 2.200 personas, que han asistido al acto celebrado en las antiguas escuelas de Elna (Francia), donde ha presentado públicamente su candidatura a las elecciones del 12 de mayo acompañado por el resto de miembros de las listas.

Puigdemont ha destacado que ninguno de los otros candidatos puede decir lo mismo, y cree que los catalanes, también los no independentistas, preferirán tener un presidente que pueda «plantarse» ante un gobierno que no cumpla con ellos. En este sentido, ha destacado desde su acto de presentación en Elna, ubicada en el departamento de Pirineos Orientales, en la región de Occitania, que «hay que saber plantarse y saber decir que ‘no’ cuando toque», en referencia a cuando Junts ha rechazado el texto de la Ley de Amnistía, entre otros asuntos. «Un Govern debe servir con mirada de Estado», ha defendido Carles Puigdemont, tras opinar que ninguno de los modelos propuestos por el Gobierno para gestionar la autonomía ha garantizado la libertad de los catalanes. Puigdemont ha criticado a ERC, ya que a su juicio el Ejecutivo catalán no ha dado «los golpes de timón» que debía, ya sea por falta de capacidad política o de capacidad personal. En este sentido, ha especificado que «el tiempo nos ha dado la razón, porque el Govern ha dado golpes de timón que no se debían dar. Hay un Govern sin rumbo, sin liderazgo, incapaz de tomar las decisiones que necesita Cataluña», ha remarcado. «El objetivo de Junts no es el poder por el poder, el cargo por el cargo, el poder nos interesa para transformar, para aprovechar oportunidades e impulsar el país sobre todo cuando hay tantas cosas por hacer», ha remarcado el ex presidente de Cataluña Carles Puigdemont. A juicio de Puigdemont, Pere Aragonés es «incapaz de afrontar transformaciones urgentes que el país necesita, y sobre todo incapaz de reconstruir aquella mayoría política y social que las urnas nos dieron para culminar el proceso de independencia». A raíz de eso, ha defendido la decisión que tomaron en octubre de 2022, tras consultar a la militancia, de salir del Govern de Pere Aragonés, y cree que el tiempo les ha dado «la razón». «Sin decisiones difíciles de explicar, hoy no podríamos estar aquí y proponer este nuevo impulso que nos sitúe donde queremos estar», ha subrayado el ex presidente, y ha querido agradecer la generosidad del partido para aceptar la incorporación en las listas de nombres de diferentes tradiciones políticas y sectores. Para Puigdemont, la lista con la que se presentan a las elecciones está pensada «para el día siguiente de las elecciones».