Caos en los cajeros de toda España: el apagón hace que tampoco funcionen y no se puede sacar efectivo

Los cajeros autómaticos de toda España están viviendo un auténtico caos con largas colas en las sucursales bancarias debido al apagón masivo que se ha producido en todo el país al mediodía de este lunes. Y es que esta grave caída de la electricidad, un hecho sin precedentes en España, y que ya se ha extendido a otros países como a nuestros vecinos de Portugal, ha provocado que tampoco funcionen los cajeros y no se puede sacar dinero en efectivo.

En lo referente a España, miles de usuarios han registrado importantes incidencias al no poder sacar dinero en efectivo de cajeros automáticos. Varios municipios rurales se encuentran incomunicadas al no poder retirar dinero de los cajeros, no pudiendo comprar nada y teniendo que aguantar con lo que ya tienen.

Asimismo, cientos de personas están valorando la posibilidad de acudir a las oficinas de los bancos que todavía se encuentran abiertas para retirar dinero directamente, lo que amenaza al suministro que pudieran tener las entidades bancarias.

Este apagón masivo se empieza a notar también en los supermercados, dado que tampoco funcionan los datáfonos y no se puede pagar evidentemente con tarjeta, por lo que muchos establecimientos están registrando incidencias a nivel general a la hora de pagar.

El problema es que infinidad personas no llevan dinero en efectivo encima, aunque tampoco pueden sacar dinero del cajero automático. Esto ha llevado a que cientos de clientes vacíen las estanterías ante el temor a que el apagón se prolongue por más tiempo. De hecho, ya hay varias tiendas que han echado el cierre ante la imposibilidad de cobrar a los clientes, sobre todo en el centro de Madrid.

Ante la gravedad de la situación, la empresa Red Eléctrica de España y las grandes eléctricas han activado los planes de emergencia. No hay luz en toda la península. Fuentes del sector indican que, si efectivamente, estamos ante un «cero nacional», el problema va para largo.