El candidato de Ecuador asesinado denunció a Montero por la entrega de 2,6 millones de Correa a Podemos

El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, que fue asesinado en la tarde del pasado miércoles, en horario local, a manos de un grupo de sicarios por denunciar la corrupción de políticos de extrema izquierda y la narcodictadura, denunció ante la Fiscalía del país andino a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y al diputado podemita Rafael Mayoral por los 11 contratos públicos por valor de 2,6 millones de euros que Rafael Correa adjudicó a dedo a Kinema, la cooperativa de Podemos.

Tal y como adelantó OKDIARIO en exclusiva, la Fiscalía ecuatoriana admitió a trámite la denuncia presentada por el entonces presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político en la Asamblea de Ecuador (su Parlamento), Fernando Villavicencio. En el escrito firmado por la fiscal general Diana Salazar en diciembre, este organismo comunicó que había iniciado una investigación «en relación con la noticia criminis del presunto financiamiento de compañías relacionadas con funcionarios del partido político Podemos por un presunto delito de peculado (en España, malversación)».

El presidente de la Comisión de Fiscalización denunció que el Gobierno del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa adjudicó contratos públicos a dedo por valor de 2,6 millones de euros a Kinema, la cooperativa de Podemos. Unos pagos que se llevaron a cabo a través de la Embajada de Ecuador en España entre los años 2013 y 2016. Estos contratos tenían como objeto un asesoramiento jurídico en materia de derecho hipotecario. A cambio de altas sumas de dinero, la entidad vinculada al partido fundado por Pablo Iglesias asesoraba a los ecuatorianos residentes en España para evitar que fueran desahuciados.

Irene Montero también fue denunciada, y actualmente está investigada en la Fiscalía de Ecuador –pues en dicho país la instrucción recae en el Ministerio Público– por formar parte presuntamente de esta red utilizada para financiar desde países latinoamericanos a Podemos. La causa se inicia a raíz de las declaraciones del ex embajador de Ecuador en España Pascual del Cioppo quien desveló –en una entrevista concedida al periodista ecuatoriano Carlos Vera– estas adjudicaciones irregulares y añadió que «el presidente de la compañía Kinema era Rafael Mayoral, diputado de Podemos desde el 2015, y en el otro (lado) actuaba una señora que es Irene Montero que es la esposa de Pablo Iglesias».

Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que Irene Montero formaba parte de esta red ofreciendo unos supuestos servicios de asistencia psicológica a ecuatorianos que iban a ser desahuciados. Hay que recordar que la ministra de Igualdad se licenció en Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2011.

Kinema

La denuncia recoge la documentación, desvelada en exclusiva el 13 de septiembre de 2021 por este periódico, que demuestra estos pagos realizados entre los años 2013 a 2016 a la cooperativa Kinema, fundada por Rafael Mayoral. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que estos fondos otorgados a la cooperativa Kinema fueron a parar en última instancia a las arcas de Podemos. Añaden: «El objetivo de Correa era financiar a través de empresas interpuestas, como es esta cooperativa, al partido que entonces lideraba Pablo Iglesias».

Los contratos firmados después de julio de 2015 son claves para investigar la financiación ilegal de Podemos en España, puesto que a partir de dicha fecha entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015 por la que se modifica el Código Penal e incorpora la tipificación de un nuevo delito de financiación ilegal de los partidos políticos que reciban fondos de «Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos que superen el importe de 100.000 euros».

Hace más de un año, Vox denunció ante la Fiscalía Anticorrupción los contratos otorgados a Kinema hasta el año 2013. Sin embargo, el Ministerio Público desestimó dicha denuncia al entender que en esa fecha el Código Penal no recogía la financiación ilegal de los partidos que recibieran fondos de países extranjeros. Pero ahora, las circunstancias son bien distintas: la cooperativa de Podemos recibió fondos para financiar presuntamente al partido durante los años 2015 y 2016. Estos contratos, que continúan siendo investigados en la Fiscalía de Ecuador por malversación, según ha podido confirmar OKDIARIO, ahora sí pueden ser investigados en Anticorrupción por un presunto delito de financiación ilegal.

Correa

El asambleísta Villavicencio era un periodista de investigación, cuyo objetivo fue desenmascarar a los políticos corruptos de Ecuador, y se pasó a la política para luchar desde el atril contra esos dirigentes que «han sumido en la pobreza al país y se han cargado el Estado Democrático de Derecho», según aseguró a este periódico en agosto del año pasado.

Publicó grandes exclusivas sobre la corrupción de Rafael Correa y su administración durante los años de gobierno entre 2007 y 2017. Y el ex mandatario, amigo de Pablo Iglesias, le ha tenido durante años en el punto de mira y le considerado su principal enemigo.

«Abyecto», «sinvergüenza», «chantajista», «delincuente», etc., fueron algunos de los insultos que el ex presidente Correa dedicó a su principal rival político asesinado. Aunque el ex mandatario no puede presentarse a las elecciones por estar huido de la justicia fuera del país, apoya la candidatura de Luisa González, de Revolución Ciudadana, la formación política con mayores conexiones con el PSOE y Podemos en España.

La labor investigadora de Villavicencio como periodista y luego como político de Rafael Correa le llevó a un fuerte enfrentamiento con él que ha despertado toda clase de sospechas por parte de analistas y ciudadanos en las redes sociales.

Villavicencio se refería constantemente al ex presidente Correa como «prófugo», término que se ajusta a su realidad judicial pues huyó del país en 2017 a Bélgica -al igual que Puigdemont- tras ser condenado a ocho años de cárcel en 2020 por corrupción. Pese a los intentos de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador de lograr su extradición, todavía no se ha conseguido ningún avance.

Las respuestas de Correa al líder de la derecha pueden verse en el siguiente mensaje que incluyó en sus redes sociales: «Eres un cobarde sinvergüenza. Pronto se te acabará la fiesta».

Estas palabras fueron al parecer premonitorias del asesinato de Fernando Villavicencio a manos de unos sicarios ocurrido este miércoles en Quito. Sus denuncias al socialismo del siglo XXI y al narcotráfico encontraron otra respuesta por parte de Rafael Correa días atrás: «Nuestra venganza personal será contundente», manifestó a través de un vídeo en redes sociales.

El próximo 20 de agosto se celebran las elecciones en Ecuador, las mismas a la que se presentaba Villavicencio que, a tenor de las encuestas, tenía serias oportunidades de ser el próximo presidente.