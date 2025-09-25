Bronca entre Vox y el presidente de RTVE: «La duda es si entrar en TVE con motosierra o lanzallamas»

Manuel Mariscal, diputado de Vox en el Congreso, ha protagonizado este jueves un tenso enfrentamiento con el presidente de RTVE, José Pablo López. Durante una comisión de control en la Cámara Baja, Mariscal ha amenazado a su máximo responsable con despedirle en caso de que su partido llegue a La Moncloa. «Nosotros sólo tendremos una duda, y es si entramos a RTVE con motosierra o con lanzallamas», ha expresado.

El objeto de la crítica tiene su origen precisamente en un monólogo de un presentador de La 1 que, durante un programa en emisión prime time, satirizó la imagen del diputado catalán refiriéndose a él como un «varón español». Según Mariscal, en un intento de la televisión pública para insultarle a él y a su formación política, así como al conjunto de los españoles.

En su réplica, el presidente de la corporación pública ha tirado de ironía al señalar que a Mariscal el monólogo de uno de los presentadores no fuera de su agrado. A ello, se ha expresado admitiendo sus disculpas en tono jocosos porque a él le pareció gracioso. «No ha afectado a mi virilidad, que como todo el mundo sabe, la mantengo intacta», ha expresado.

Lo cierto es que el diputado de Vox, antes de su respuesta, ha explicado uno a uno los episodios en los que la cadena que presidente López «se ha reído de los españoles» dando prioridad a temas que nada tienen que ver con sus intereses.

En un tono airado, Mariscal ha reprendido al responsable de la cadena pública señalado que «los españoles están hartos» de ver cómo en TVE se dedica una gran parte de la parrilla «a conflictos y guerras que se encuentran a miles de kilómetros de nuestro país». Mientras que por contra, ha asegurado, «ocultan los problemas reales de los españoles» así como también «los casos de corrupción que afectan a este Gobierno».

Ante los presentes en la sala donde se estaba desarrollando la comisión mixta sobre el control de RTVE en el Congreso, el diputado de Vox ha dirigido también sus críticas hacia varios de los presentadores de la cadena, como Javier Ruíz o Silvia Itxaurrondo, quienes a su juicio están contribuyendo su campaña de desinformación. Además, ha proseguido, «sonríen porque se están llenado los bolsillos a manos llenas mientras insultan manipulan y mienten a los españoles».

«Pero como dice el refranero español: Quien ríe último, ríe mejor», ha expresado, «pero el último que va a reír va a ser el pueblo español». Según Mariscal, así sucederá cuando su formación política, Vox, «llegue a RTVE y le despida a usted» ha señalado dirigiéndose a López. También a todos los presentadores de la cadena pública.

En su crítica, el diputado del grupo que preside Santiago Abascal también ha dirigido sus críticas hacia el Partido Popular. Según ha manifestado, «Vox no hará como el Partido Popular que se desentendió de RTVE cuando gobernó con mayoría absoluta, nosotros sólo tendremos una duda, y es si entramos a RTVE con motosierra o lanzallamas».