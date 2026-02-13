Una mujer de 46 años ha fallecido durante la mañana de este viernes en Barcelona tras caerle parte del tejado de una nave industrial durante la borrasca Nils. Según el Departamento de Salud de la Generalitat, el temporal que ha afectado a gran parte de España ha dejado en Cataluña 86 heridos y 112 vuelos cancelados, mientras que las rachas de viento han superado los 100 kilómetros por hora.

La mujer, que fue trasladada inmediatamente después del suceso al Hospital Vall d´Hebron en estado grave, es una trabajadora de una empresa del polígono de Bon Pastor (Barcelona).

Otros heridos

En el mismo Hospital que la fallecida, se encuentra también un señor de 68 años en situación crítica tras caerle una farola en Barcelona y sufrir una fractura de pelvis y fémur y traumatismo torácico.

En el hospital de Bellvitge (Barcelona), permanecen hospitalizados dos miembros de Protección Civil, de 22 y 23 años. El primero se encuentra en condición crítica pero estable, mientras que el segundo está en situación delicada aunque fuera de peligro, tras resultar afectados por la caída de árboles en Sant Boi de Llobregat.

Otros dos voluntarios de Protección Civil, de 23 y 35 años, que fueron trasladados al hospital de Sant Boi con lesiones leves a causa del mismo incidente, ya han sido dados de alta.

Por su parte, en el hospital de Olot (Girona) siguen ingresados, con un pronóstico más favorable, dos hombres de 54 y 51 años, después de que un árbol les cayera encima en el municipio de Ribes de Freser.

Juanma Moreno comprometido con Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico llevará a cabo «un esfuerzo sin precedentes» a través del Presupuesto de 2026, con el objetivo de poner en marcha ayudas destinadas a paliar los daños provocados por las sucesivas borrascas que han azotado la comunidad. También ha solicitado la colaboración del Gobierno central, que, según ha subrayado, cuenta con «herramientas potentes» como el Fondo de Contingencia, dotado con «cerca de 4.000 millones de euros».

Moreno ha realizado estas declaraciones durante una comparecencia ante los medios en Jerez de la Frontera (Cádiz), ciudad que ha visitado acompañado por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la alcaldesa jerezana, María José García-Pelayo.