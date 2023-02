Borràs usará su careo ante el juez como trampolín para un nuevo proyecto político al margen de Junts

La líder de Junts per Catalunya y ex presidenta del Parlament, Laura Borràs, se sentará a partir de este lunes ante los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para responder por varios presuntos delitos de corrupción que habría cometido durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. La líder separatista, completamente aislada y abandonada por los suyos, pretende usar su declaración ante el juez para relanzar su marca personal a nivel político con la mirada puesta en un proyecto al margen de Carles Puigdemont y Junts per Catalunya.

El partido que preside en la actualidad Laura Borràs la ha dejado de lado en todo este proceso. También el resto de formaciones independentistas. Aunque ella se ha tratado de vender como una víctima más de la supuesta persecución política al separatismo, ni los suyos ni el resto se lo han comprado. Y la señalan como lo que es: una investigada por corrupción. De ahí que en la manifestación que sus irreductibles convocaron el día de las cuestiones previas para apoyarla, con una participación mísera, prácticamente no había ninguna cara visible de JXCat. La ausencia más notable fue la del candidato a alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que dijo que a él no le tocaba estar ahí.

El divorcio entre Laura Borràs y la que todavía es su formación política es casi total. En Junts casi no cuenta con adeptos, ni en la dirección ni entre las bases. Y la que fuera candidata a la Presidencia de la Generalitat en las últimas elecciones ya no gana votos por su radicalidad. El Parlament, con el voto a favor incluso de sus socios de ERC y la CUP, decidió suspenderla como diputada hace unos meses tal como establece el reglamento de la Cámara en el caso de los parlamentarios que sean llevados a juicio. Eso la obligó también a cesar como presidenta. Desde entonces el legislativo catalán vive en una situación de interinidad con la vicepresidenta primera de ERC, Alba Vergès, al frente de la institución a la que espera volver Borràs.

A nivel orgánico, días antes de empezar el juicio en el TSJC, Laura Borràs emitió un vídeo en sus redes sociales en el que anunciaba que se apartaba temporalmente de la primera línea política. Que en este momento tenía un cometido más importante que era defenderse en los tribunales. Ese gesto fue interpretado por muchos en Junts como el fin de su liderazgo político. Una más que probable condena, teniendo en cuenta el pacto del resto de acusados con la Fiscalía, la alejará de la presidencia del partido. Algunos ya le buscan alternativa.