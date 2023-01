Bildu, socio de Sánchez, no responde a esta pregunta de Ordóñez: «¿Matar estuvo bien? Sí o no»

Bildu, socio preferente de Pedro Sánchez, se ha negado a responder a una pregunta directa la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez: «¿Matar a nuestros familiares estuvo bien? Sí o no».

La portavoz del partido de Arnaldo Otegi, Bakartxo Ruiz, ha eludido responder: «Han venido en busca de un titular y no se lo vamos a dar. Cualquier cosa que diga la van a transformar en un titular», ha zanjado.

La presidenta de Covite ha intervenido este martes en la Comisión de Relaciones Ciudadanas del Parlamento de Navarra, donde ha lamentado que los proetarras «nunca han respetado la voluntad de la mayoría del pueblo vasco».

«No pedimos siquiera una condena. Las víctimas no podemos tener más generosidad, pero tampoco así lo hacen», ha lamentado en su turno de réplica.

Ordóñez ha advertido que Bildu «justifica y legitima el terrorismo para lograr objetivos políticos» y «creen que matar o ayudar a matar estuvo bien». «Ésa ha sido su reivindicación permanente, la impunidad».

«Arnaldo Otegi se atrevió a comparar a los asesinos de nuestros familiares, presos en las cárceles, con las propias víctimas. Y no sólo eso, dijo que para alcanzar la convivencia tenía que producirse la excarcelación de todos ellos», ha destacado.

La presidenta de la asociación de víctimas ha señalado asimismo que los proetarras «son el mayor obstáculo para la paz y la convivencia en esta tierra. Siempre lo han sido. Antes, con ETA activa y con las siglas Herri Batasuna, se dedicaban a proteger a los asesinos y a animarlos a cometer crímenes. También a difundir un discurso de odio que estigmatizase y aterrorizase a sus víctimas. Hoy se dedican a la infame labor de ser lobbystas de los asesinos presos», ha avisado.

«¿El fin justificó los medios? Sólo tienen que contestar sí o no. Tienen la oportunidad de hacer una verdadera aportación a la convivencia de nuestra tierra, atrévanse, sin oportunismos», ha emplazado Ordóñez a la portavoz de Bildu, que ha evitado responder: «Creo que por suerte estos últimos años han cambiado muchas cosas pero cualquier cosa que pueda decir en esta sesión querrán transformarla en un titular, para bien o para mal, eso es lo que han venido a buscar. He venido a escuchar y me quedo con lo escuchado, hasta otra», ha zanjado.