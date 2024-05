Begoña Gómez infla su currículum de licenciada ‘fake’ con cursillos no oficiales de una consultora

Begoña Gómez presume en su currículum oficial -su carta de presentación para promocionar su actividad profesional- de varios cursos de «dirección comercial» que no fueron impartidos ni por un centro universitario o escuela de negocios, sino por una consultora -Tea Cegos, ahora Grupo Cegos- que ofrecía formación a empresas -y, por tanto, de carácter privado y no oficial-. Sus cursillos no superaban los cinco días de duración, según se recoge en el plan de estudios. Se trata de una formación individualizada, a cargo de «consultores», para cuya inscripción únicamente se requería un «nombre, apellido y un correo electrónico». Al finalizar los estudios, la consultora expedía un «certificado acreditativo».

El apartado dedicado a la formación en el currículum de la esposa del presidente del Gobierno apenas ocupa cuatro líneas. Entre ellas, Gómez incluye la supuesta «licenciatura» en Marketing por la Escuela Superior de Marketing y Negocios. No se trata de una licenciatura como tal pues, como ha revelado OKDIARIO, era impartida por un centro privado sin convalidación universitaria.

De hecho, en el diploma que se entregaba a los alumnos al finalizar sus estudios constaba: «Título Superior en Marketing y Administración de Empresas», sin mencionar la supuesta «licenciatura» de la que presume Gómez. Los estudios sólo estaban reconocidos, no homologados, por la Universidad Internacional de Florida, una institución pública ubicada en Miami (Estados Unidos). Además, la escuela tenía un convenio con la Universidad de Stirling, en Escocia, para que sus alumnos pudiesen realizar allí una parte de sus estudios. Gómez habría cursado los estudios entre 1991 y 1995.

La consultora Tea-Cegos, perteneciente a Grupo Cegos, ofrece, entre otros servicios, un amplio catálogo de cursos de formación a empresas y organizaciones. Lo habitual es que esos cursos no superen los cinco días de duración y están impartidos por «consultores formadores». Se enfocan a distintas áreas de conocimiento, como «comercial y ventas», «marketing», «desarrollo personal» o «liderazgo». Para la inscripción únicamente se requiere el «nombre, apellidos, cargo y e-mail» del participante. La formación puede superar los 1.000 euros por un cursillo de apenas unas horas. Para certificar su realización, se entrega un diploma.

«Te ofrecemos cursos prácticos, operativos y de aplicación directa impartidos en modalidad presencial o aula virtual. Cada formación incorpora una pedagogía de impacto basada en el juego, el descubrimiento y la intervención de los participantes», promociona la consultora, que lleva años impartiendo cursos como el que Begoña Gómez incluye en su currículum. El Grupo Cegos fue fundado en 1926 y presume de «una experiencia y reconocimientos en el sector de la formación en los 5 continentes». Ofrecen además servicios de consultoría y selección de recursos humanos a empresas y organizaciones.

Sin licenciatura

Carecer de licenciatura, pese a lo que dice en su currículum, no le impide a Begoña Gómez dirigir varias titulaciones en la Universidad Complutense de Madrid, como el máster y la cátedra en Transformación Social Competitiva y el máster en Dirección de Captación de Fondos (fundraising público y privado).

En 2020, el nombramiento de Begoña Gómez como directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva generó mucha polémica, ya que la normativa indica que al frente de estas titulaciones tendrá que estar «un/a profesor/a o personal de administración y servicios con vinculación permanente de la UCM nombrado/a por el rector a propuesta de la Comisión Mixta de Seguimiento», algo que no se cumple en su caso. El centro universitario trató de salir al paso justificando la designación de la mujer de Pedro Sánchez por «su formación en el impacto social y la transformación social competitiva» y «su acreditada experiencia». Gómez es la única directora de 35 cátedras extraordinarias de la Complutense que carece de licenciatura.

Desde su cátedra, ha participado en numerosos eventos -nacionales e internacionales-, que cuentan también con el apoyo de organismos públicos. Además, varias empresas que tienen relación con el Ejecutivo han contratado también su formación -a través del máster en Transformación Social Competitiva- para sus directivos. Entre ellas, Correos.

Hasta la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, Gómez trabajaba como directora de consultoría de externalización comercial en el Grupo Inmark para Europa. Pero desde 2018, su trayectoria profesional se ha visto notablemente reforzada. Apenas dos meses después de que Sánchez ganase la moción de censura, se anunció su nombramiento como directora del Africa Center, centro del IE University en el que permaneció hasta junio de 2022.