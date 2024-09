Barrabés reveló a sus empleados que Sánchez le ofreció ser ministro de Innovación

El empresario Juan Carlos Barrabés, imputado en el caso Begoña Gómez, fue contando a los empleados de su consultora tecnológica que Pedro Sánchez le ofreció ser ministro de Innovación. Así lo explican a OKDIARIO fuentes muy próximas al líder de la compañía Innova Next SL, también conocida como Barrabés.biz. La proximidad del gurú de los negocios, que ha sido socio de la esposa del presidente en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), presumió de contactos al máximo nivel en el Palacio de la Moncloa. Ante el juez Juan Carlos Peinado afirmó como testigo que tuvo dos reuniones con Pedro Sánchez en el complejo presidencial. En todo caso, tal como ha podido saber este periódico, Barrabés, antes de acudir a la Plaza de Castilla, sostenía que tenía un trato muy cercano con el jefe del Ejecutivo. Por su lado y por el contrario, Sánchez, también bajo obligación de decir verdad, le dijo al magistrado que no tenía relación con Barrabés. Así se pudo escuchar en el vídeo publicado en exclusiva por este medio.

Barrabés, en la sede del Juzgado de Instrucción número 41 que le investiga dijo: «Conozco a Pedro Sánchez y, no sé, lo he visto un par de veces o a lo mejor alguna más en algún evento. No tengo una relación profesional con él, ni de amistad ni nada de ese tipo». Así quedó registrado en el audio de la declaración.

Sánchez creó el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades al llegar a Moncloa en 2018 tras la moción de censura a Mariano Rajoy. Barajó varias opciones y finalmente se decantó por Pedro Duque, ex astronauta y actualmente presidente de la empresa Hispasat. Estuvo en el Consejo de Ministros entre junio de 2018 y julio de 2021. Posteriormente se nombró para la cartera de Ciencia, Innovación y Universidades a la líder del PSOE valenciano, Diana Morant, ex alcaldesa de Gandía. En esas fechas, Barrabés ya había colaborado con Begoña Gómez en el máster de Transformación Social Competitiva en la UCM.

Barrabés declaró ante Peinado que fue Begoña Gómez quien le contactó a él pidiendo ayuda para montar un módulo del polémico máster. Antes, el empresario había tenido varios contactos con Sánchez. Le había conocido en Benasque (Huesca) en una reunión del entonces candidato del PSOE a La Moncloa con empresarios de esa comarca. Posteriormente le consultó asuntos relacionados con innovación. En una ocasión coincidió la pareja con Barrabés en Moncloa junto con un experto en moda, si bien Sánchez tuvo que ausentarse por una llamada urgente. El presidente español le veía como un gurú a ese hombre que, con un hermano y su padre, impulsaron una modesta tienda de ropa de montaña gracias al comercio online. En ese marco, aunque Barrabés no ha estado integrado nunca en el PSOE, él aseguró que Sánchez le había considerado para ser miembro independiente del Consejo de Ministros. Aunque no había participado en mítines del PSOE, sí se ha reunido con dirigentes de ese y otros partidos políticos. Finalmente ese puesto fue para Pedro Duque, primero; y para Diana Morant, después.

Barrabés, que está pendiente del recurso de apelación en la Audiencia Provincial para tratar de archivar el caso, se sitúa en el centro de la polémica desde abril cuando salta la imputación de Begoña Gómez. El empresario protagoniza una telaraña de relaciones personales que giran entorno a los Pirineos. Se trata del clan Benasque. Las fuentes consultadas esgrimen que detrás de este caso judicial hay intereses en reventar el PSOE de Aragón, liderado por el dirigente crítico Javier Lambán, a través de los socialistas oscenses.

La relación entre Barrabés y el entorno de Sánchez ha generado controversia, sobre todo por la participación de Begoña Gómez en algunos proyectos donde Barrabés también estuvo involucrado. Participaron juntos en eventos, mesas redondas y en proyectos académicos. La investigación por tráfico de influencias y corrupción en los negocios sigue su curso en Plaza Castilla. Entre otros elementos está la confesión de que un amigo personal de Sánchez llamado David Sanza, empresario del sector de los seguros, intermedió para que Reale Seguros patrocinara la cátedra de la primera dama. Por otra parte, el caso se abre por unas cartas de recomendación que firma Begoña Gómez desde la UCM para impulsar un contrato público de Red.es a favor de Barrabés. También se analiza el rescate público a una aerolínea donde trabajan varios contactos de Begoña Gómez.

En este marco, Barrabés se encuentra en una situación médica delicada como ha expresado él mismo pero su conglomerado empresarial continúa con sus proyectos. Como publicó esta cabecera, la Universidad Rey Juan Carlos, en colaboración con la Asociación del Deporte Español (ADESP), promociona una nueva edición de su curso para formación digital de deportistas de élite. Por impartir este curso, la consultora de Juan Carlos Barrabés -Barrabés.biz- recibió cuatro millones de euros procedentes de fondos europeos, que fueron concedidos a la ADESP a través del Ministerio de Cultur.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el entorno de Juan Carlos Barrabés que, por el momento, declina hacer comentarios sobre esa proposición que le habría hecho Pedro Sánchez.