David Sanza, amigo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ayudó a financiar la cátedra de Begoña Gómez, mujer del líder socialista, aparece en una actitud de compadreo con el jefe del Ejecutivo en su casa durante la jornada de reflexión previa a las elecciones del 26 de junio de 2016, cuando el PSOE cosechó su peor resultado histórico, con apenas 85 escaños, a más de 50 asientos de distancia del PP.

Sanza es corredor de seguros y amigo de Sánchez desde que se conocieron en su época en el colegio Ramiro de Maeztu de Madrid, así como en el equipo de baloncesto Estudiantes. El empresario presuntamente habría facilitado la conexión entre Begoña Gómez y Reale Seguros, uno de los patrocinadores de la cátedra Transformación Social Competitiva de la esposa de Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid. Se trataba de una financiación que podría haber resultado clave para poner en marcha la cátedra.

Y es que la mujer del presidente del Gobierno tuvo dos patrocinadores para su cátedra en la Complutense: Reale Seguros y La Caixa. Los representantes de ambas instituciones declararon este lunes como testigos ante el juez titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. El magistrado investiga a Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Según ha trascendido de esas declaraciones, Sanza habría sido el hilo conector entre Begoña Gómez y uno de los patrocinadores.

La buena relación entre Sánchez y Sanza se dejó ver en el programa La Sexta Noche. El espacio televisivo sorprendió al socialista reproduciendo en directo preguntas hechas por sus amigos. En este caso, se trataba del corredor de seguros y compañero de equipo: «Buenas, Pedro, ¿cómo estás? Una pregunta: ¿de qué te ha servido tu experiencia deportiva en la política y para ser el próximo presidente del Gobierno? Vete buscando cancha cerca de La Moncloa y dónde colocamos la neverita en el palacio. Venga campeón, mucha suerte».

Sánchez reaccionó sonriendo y sin ocultar su ilusión por la intervención de su amigo. «¡No me puedo creer que me hayan hecho una pregunta de baloncesto! He jugado durante diez años y es un deporte que amo y me apasiona», expresó el entonces candidato a la Presidencia. «La política tiene que ser como un deporte de equipo. El PSOE es un gran partido, tenemos cantera, proyecto, equipos renovados (…) ayer estaba hablando con Felipe González de la amenaza yihadista y que el PSOE cuente con gente con esa experiencia de Gobierno da garantías a todos. Se renuevan los equipos, pero hay una historia detrás, que se pone para servir a España de nuevo», apostilló.

El amigo de Sánchez tiene la empresa Sanza Corredores, además de ser socio fundador de otra, Dive In Consulting. Sanza conocía al consejero delegado de Reale Seguros, Ignacio Mariscal, y presuntamente actuó como nexo conector con Begoña Gómez.

Declaración ante el juez Peinado

Los representantes de las empresas que financiaron la cátedra de la mujer del presidente del Gobierno, Reale Seguros y La Caixa, reconocieron este lunes ante el juez Peinado que no sabían que Begoña Gómez no tenía una licenciatura oficial, tal como había desvelado OKDIARIO en 2018.

Este lunes fueron citados como testigos Leticia Lauffer, directora de Wakalua (una empresa filial de Globalia), y Luis Miguel Ciprés, consejero delegado de Barrabés, además de los representantes de Reale Seguros y la Fundación La Caixa. La letrada de Vox, Marta Castro, afirmó este lunes que supuestamente estas dos empresas participaron en la cátedra de Begoña Gómez porque llevaba el «soporte» de la Universidad Complutense de Madrid.