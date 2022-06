Los barones del Partido Socialista miran de reojo todo lo que está ocurriendo en la organización durante estos días tras la debacle sufrida en las urnas por el candidato en Andalucía, Juan Espadas. La mayoría de los presidentes socialistas con los que ha hablado OKDIARIO piden a la dirección del partido que encabeza Pedro Sánchez «una reflexión urgente» de los motivos que les han llevado a perder tres escaños y 200.000 votos. Y tras esa reflexión, un Comité Federal, ya que consideran que el presidente tiene que escucharles.

Y es que, los ánimos están caldeados en las autonomías en las que gobiernan los socialistas. Aunque nadie escondía ni su preocupación ni el malestar ni la incertidumbre ni, incluso, el cabreo con la debacle experimentada, fruto de las injerencias de Ferraz, este lunes pocos se atrevían a alzar la voz. Y los que lo hacían, más bien, era para pedir esa «reflexión» que, entienden, «necesita un tiempo». Pero advierten: «No podemos dejar pasar los días como si no hubiera ocurrido nada».

Algunos de estos barones apuntan a que la victoria con mayoría absoluta de Juanma Moreno se debe a «que con la incertidumbre que hay, la gente vota estabilidad y experiencia» Algo que, recuerdan, nos «beneficia a todos los que son presidentes». «La gente vota en clave de certeza, estabilidad y experiencia, esa la aportamos los presidentes en ejercicio», señalan.

De ahí, que reclamen libertad y autonomía a Ferraz, más aún tras haber conducido a la campaña de Juan Espadas hacia el precipicio, para diseñar sus propias campañas y equipos de cara al súper año electoral del 2023 con municipales, autonómicas y generales. Es mucho lo que se juegan algunos de estos barones.

Los máximos responsables del PSOE a nivel autonómico, pese a que admiten que no es extrapolable el resultado de Andalucía con el que se pueda producir a nivel nacional o en otras comunidades autónomas, intentan insuflarse esperanza afirmando que «la extrema derecha sale muy jodida y esto va a ser un cambio de tendencia para reforzar el bipartidismo».

Susana Díaz

La ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, aseguró este lunes por la mañana, en los pasillos del Congreso: «Me duele mi partido». La ex baronesa, que no ha hecho campaña pidiendo el voto por su sucesor, Juan Espadas, no escondió su enfado por el mal resultado obtenido tras haberla desterrado del poder orgánico autonómico. El descalabre en las urnas ha dejado prácticamente a todos los candidatos cercanos a ella fuera del parlamento andaluz.

El Partido Socialista continúa señalando a los problemas de comunicación, como el de no saber vender los logros que ha conseguido el Gobierno en los últimos meses, como responsables de gran parte de su fracaso en las urnas. Ayer ,varios dirigentes reclamaron a Sánchez «un volantazo» en la estrategia comunicativa con «más voces autorizadas que hagan de altavoz» de la tarea que desarrollan en el Ejecutivo.

Una de las cuestiones que reivindicaron los dirigentes del PSOE durante el encuentro es que tanto el presidente como los ministros tienen que pisar más la calle. Conectar con la ciudadanía. Esto es algo que desde el gabinete presidencial hace meses que empezaron a hacer. Pero una vez se pone en marcha, con una o dos visitas, se deja de hacer. Uno de los motivos de la suspensión de esas visitas son los abucheos que recibe Sánchez en cada pueblo que va.

Intensificar las reuniones con colectivos sociales, sobre todo aquellos más cercanos ideológicamente, de cara a movilizar a su electorado es una de las peticiones que barones y alcaldes trasladan a la Ejecutiva. Una petición que enlaza con la de Ferraz a sus cuadros para que organicen actos sectoriales y en los barrios. En este sentido, desde las autonomías piden «cuidar más a las bases» de un partido que está desanimado.

Autocrítica

En la reunión de la Ejecutiva celebrada este lunes no hubo ningún tipo de autocrítica -más allá de esos problemas de comunicación que reconocen- ni por el tipo de campaña hecha en Andalucía ni por los mensajes, como el del miedo a Vox, que se emplearon durante las dos semanas. Tampoco se habló de la relación con Unidas Podemos en el Gobierno ni el desgaste que los acuerdos con los partidos independentistas puede tener sobre una parte del electorado más moderado.

Moncloa y Ferraz tratan de desvincular completamente al presidente Sánchez del fracaso electoral de Juan Espadas -aunque fue una apuesta personal suya y el líder del PSOE es quien marcaba, mediante su gente de confianza, la estrategia-. El principal objetivo, coincidieron todos, es el de «proteger» a un jefe del Ejecutivo que está «determinado a seguir por la misma senda». Sánchez animó a los suyos a «trabajar duro».