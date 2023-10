El encuentro de hoy del presidente en funciones, Pedro Sánchez con la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha consternado a los españoles. Esta misma mañana, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha retratado a Sánchez en su búsqueda ignominiosa de apoyos tras su foto con Bildu: «Es una absoluta afrenta a la historia de este país y a lo que ha significado las víctimas y del terrorismo».

«No tengo palabras, no tengo palabras», ha reiterado hasta en dos ocasiones el presidente, quien mostraba en su rostro la estupefacción tras esta reunión, sobre la que Azcón ha alertado que «no es otro paso del presidente del gobierno en la pérdida de valores», subrayando que «esto es cualitativamente mucho más importante de los que había dado hasta ahora».

Hasta la fecha, Pedro Sánchez nunca se había reunido oficialmente con dirigentes del partido de EH Bildu. Azcón ha recordado que «Bildu sigue sin condenar los atentados terroristas que ha habido a lo largo de la historia de nuestra democracia».

La propia Aizpurua fue condenada a un año de prisión por enaltecimiento al terrorismo en 1984, tras el asesinato vil de José Javier Múgica, concejal de Unión de Pueblo Navarro en Leiza (Navarra), por la portada de Gara, periódico que fundó, considerado el artefacto mediático de la banda, y del que era directora, dado que la Fiscalía consideró que la muerte de Múgica había sido «consecuencia directa» de las amenazas difundidas.

«¿Qué principios le quedan al presidente del Gobierno?», ha expresado, «¿a qué más le queda renunciar por pensar en sus únicos intereses?». «Lo que hace Pedro Sánchez es anteponer su ego, su exclusivo afán de poder, a toda una historia que, por desgracia ha costado miles de vidas, y de esto sabemos mucho en Aragón».

Solo en la matanza de la Casa Cuartel de Zaragoza, fueron asesinados 6 niños pequeños, un adolescente de 17 años, dos mujeres embarazadas, y otros tres adultos más. A este atentado de ETA, hay sumar otros 15 atentados más de la banda terrorista en la comunidad.

«Reunirse con los herederos de los terroristas, hoy que estamos hablando de víctimas, me parece un ataque», ha valorado. «Es execrable», ha añadido. Ya que junto a Azcón, se encontraban los responsables de la asociación Sefarad Aragón, que representa a la comunidad judía en la comunidad autónoma, tras el encuentro mantenido en el despacho de la Presidencia, para conocer más de cerca la situación, mostrando su apoyo y solidaridad por los atentados terroristas pertrechados por Hammás en Israel.

«No hay terrorismo bueno, el terrorismo siempre es condenable y el terrorismo se condena sin paliativos, sin equidistancia, sin neutralidad», ha zanjado.

Al mismo tiempo, el presidente ha advertido que para tratar la agresión a Israel, solo se reunirá con aquellos que condenen los ataques terroristas: «Yo con quienes no condenen los ataques no me voy a reunir», ha adelantado, al ser preguntado por si tiene previsto encontrarse con la Casa Palestina.