El reconocimiento del crimen del alcalde de Galdácano, Víctor Legorburu, prescrito por la ley de Amnistía de 1977, por José Antonio Urrutikoetxea, en el documental No me llame Ternera de Évole, es la punta del iceberg de toda una vida dedicada al crimen, la sangre y el terror, que se expresa con la mayor crueldad en la matanza de la Casa Cuartel de Zaragoza, por el que la Audiencia Nacional pide al que fue jefe de ETA, Josu Ternera, 2354 años de cárcel: 30 años, por cada uno de los 11 delitos de asesinato consumado, y 23 años, por cada uno de los 88 delitos de asesinato frustrado.

La matanza de la Casa Cuartel de Zaragoza marcó un hito en el modus operandi de ETA. Este atentado pertrechado el 11 de diciembre de 1987, será el más sangriento de la historia de Aragón, y el primero de España en que el objetivo sea acabar con la vida de decenas de familias. Además fue el primero atentado en el que se utilizó como artefacto un coche bomba.

La operación terrorista fue diseñada para causar el mayor daño posible. El coche bomba con 250 kg de amonal, explotó a las 6:10 a.m., en la Avenida Cataluña, haciendo escombros el edificio de viviendas donde vivían decenas de familias de guardias civiles. A esas horas del alba, la vida se acabó para 6 niños pequeños, un adolescente de 17 años, dos mujeres embarazadas, y otros tres adultos más. Josu Ternera, junto con su banda de criminales, arrancó la vida de cuajo, dinamitando cuerpo a cuerpo la vida de inocentes, muchos de ellos todavía no conscientes de qué significaba «morir por la patria», como arguye el asesino criminal Josu Ternera en el documental de Évole, No me llame Ternera.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado a OKDIARIO que «Josu Ternera es un ser despreciable. En Zaragoza sufrimos el atentado de la Casa Cuartel que murieron guardias civiles, y en el que murieron niños… Es una de los atentados especialmente execrables y demuestra que Ternera es un miserable».

El popular Azcón reconoce que no ha visto el documental, pero nos manifiesta que espera que «refleje lo que de verdad es Josu Ternera: un asesino miserable que lo que merece es pasar muchos años en la cárcel».

La sociedad civil: objetivo de ETA

En el atentado resultaron así mismo gravemente heridas 88 personas, a las que ETA partió el alma, como también a los familiares que se desplazaban hacia el lugar de los hechos, junto con los zaragozanos que acudían aquellos días para ayudar entre los escombros.

En el momento en que saltó la noticia todo el país quedó estremecido y atemorizado, porque todos eran, éramos, conscientes de que la banda terrorista podía considerarlos «daños colaterales» de un objetivo criminal.

«La casa cuartel de Zaragoza se convirtió en segundos en una monstruosa morgue» recuerda Pablo Gregorio Sánchez, OKDIARIO. Sánchez, el técnico responsable del derribo tras el atentado, todavía se emociona al recordar «el cuartel hecho escombros. El dolor y la impotencia que siento me rasga los ojos, sobre todo, el olvido que amenaza a las víctimas ante la ignominia de Bildu, al no reconocer el daño, así también por los políticos que lo consienten». «Fue una demolición complicadísima, estaba todo muy afectado» explica.

La Audiencia Nacional pide 2354 años

Será por esta matanza en la Casa Cuartel de Zaragoza porque la Audiencia Nacional pida la extradición de Josu Ternera a la Justicia francesa. El juicio que estaba señalado para el próximo enero, fue suspendido el pasado agosto, por no conceder el país galo su extradición mientras no finalicen los distintos procedimientos que tiene abiertos en su contra. Aquí empezará la odisea para que la Justicia logre extraditar a Ternera.

Por este hecho, Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, dirigió una carta al embajador de Francia, exigiendo una respuesta al porqué tiene retenidas las peticiones de la Justicia española. «A día de hoy no he obtenido respuesta», nos cuenta. «La Justicia francesa nunca ha ayudado realmente. Se entregaron documentos a España en 2017, pero fue un paripé, falta mucha información», denuncia.

La crueldad de Ternera

«Josu Ternera es particularmente cruel. Sabemos que es responsable de muchos asesinatos. Él ejercía la política cuando lo reclama la Audiencia, y se fuga en ese momento a Europa», explica una de las impulsoras del manifiesto de las 500 firmas en contra de la proyección del documental de Cine de San Sebastián.

«Los otros dos miembros de la cúpula etarra en esos momentos, detenidos en 1992 en la localidad francesa de Bidart, Francisco Múgica Garmendia (alias Pakito) y José María Arregi Erostarbe (alias Fitipaldi), ya fueron condenados a esa misma pena», nos explica el investigador Jesús Longueira.

«Además quedó acreditado que Ternera fue el primero que hizo el croquis del lugar y facilitó el resto de la información, y Fitipaldi quien confeccionó el artefacto explosivo», añade Longueira.