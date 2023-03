Ayuso en Valencia: «El 28M podemos poner 8.000 mociones de censura al proyecto sanchista»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha proclamado que el próximo 28 de mayo, cuando se celebran elecciones municipales y autonómicas en buena parte de España, «podemos poner 8.000 mociones de censura al proyecto sanchista».

Díaz Ayuso ha clausurado este domingo un acto con afiliados y simpatizantes del Partido Popular de Valencia, en el que ha estado acompañada por el candidato del PP a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la candidata a la alcaldía de Valencia, María José Catalá.

«España no les aguanta (al Gobierno)», ha criticado Ayuso, quien ha advertido que el proyecto capitaneado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no es sólo el que proviene del Palacio de la Moncloa, sino que «deja un poso» que está dañando «a toda España».

La presidenta madrileña ha alertado de que la «mentira y el escándalo se han popularizado en España como una forma de hacer política» y ha censurado que no hay institución «que no esté carcomida por el proyecto sanchista». «No hay una institución que no tenga al frente a un comisario del Partido Socialista con carnet, desde la Fiscalía General de Estado, que es algo que no se había visto, al CNI y al CIS, de manera que si los datos no te dan pues cambias al del INE», ha agregado.

Con lo cual, ha expuesto, «hoy nadie se libra del sanchismo… allá donde vaya, porque las encuestas son suyas, los datos son suyos, pero la realidad está en la calle y la realidad es que España no aguanta más a este Gobierno que está siendo una verdadera maldición para todos. España no quiere esto, la España real no quiere esto más, no quiere más. El descrito institucional está llegando a todos los rincones y por supuesto está llegando también al Tribunal Constitucional».

Con todo, Ayuso ha mostrado su confianza en que el tiempo del Gobierno de Sánchez «se acaba» y, por eso, ha manifestado que quieren «llevar a España a un extremo, para que cuando vengan los siguientes, a poco que arreglen el desaguisado, tendrán sus manifestaciones y sus huelgas y el chiringuito montado que tiene el PSOE en todas las instituciones españolas».

Por otra parte, Ayuso ha reivindicado el eje Madrid-Valencia que, ha opinado, ha ido desapareciendo en los últimos años en los que valencia ha estado gobernada por el socialista Ximo Puig. «Ha llegado el momento de volver a levantar ese eje próspero entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana y que juntos, en lugar de retarnos que es lo que pretenden hacer constantemente conmigo en un debate estéril porque no pienso entrar, que juntos vayamos a Europa a pedir fondos y que juntos vayamos por el mundo a decir venid a emprender y traer vuestros negocios y vuestras familias a España», ha defendido.

«Porque aquí estarán comunidades prósperas, abiertas y libres como Madrid y como la Comunidad Valenciana para daros las oportunidades que os están quitando en otros rincones del mundo. No va a crecer Madrid a costa de nadie ni Valencia tiene que crecer a costa de nadie, tenemos que crecer juntos como gran país y yo sé que esto va a ocurrir el 28 de mayo si la Comunidad Valenciana, si los vecinos de Valencia deciden cambiar de una vez por todas», ha concluido Isabel Díaz Ayuso.