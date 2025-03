Ayuso: «Por supuesto que voy a ir mañana a la jura de bandera de Alcobendas»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reafirma en este avance de la entrevista a OKDIARIO su intención de asistir este sábado a la jura de bandera civil prevista en la Plaza Mayor de Alcobendas a las 12:00 horas, a pesar de las tensiones surgidas con el Ministerio de Defensa. «Voy a ir», ha afirmado Ayuso, quien explicó que fue invitada por la alcaldesa de Alcobendas hace meses a formar parte de este acto, y aceptó «sin dudarlo» porque le hacía «mucha ilusión» estar con los vecinos, especialmente porque ella misma juró bandera en esa localidad. Éste es sólo un adelanto de la entrevista completa que los lectores de OKDIARIO podrán leer este domingo y lunes.

«Va a hacer un día bonito, soleado, un cielo azul de los de Madrid. Y voy a estar con los vecinos de Alcobendas. Estaré allí con el protocolo que me encuentre, el que sea, porque además yo asumo las reglas y las normas allá donde voy, con total respeto, y lo único que quiero es que ese día no se empañe por encima de nada, porque es un día para el recuerdo. Cuando uno jura bandera, por lo menos me ha pasado a mí y a mucha gente, es un recuerdo para siempre», ha afirmado Ayuso.

La presidenta madrileña denunció que el Gobierno central había amenazado con cancelar el evento si ella asistía, lo que calificó como un intento de apropiación de las Fuerzas Armadas por parte del Ejecutivo. «El Ejército es una de las instituciones, si no la más valorada junto con la Corona y la Guardia Civil en Madrid», señaló, añadiendo que este tipo de actitudes demuestran que «el Gobierno ha perdido ya todo límite» y está «en una deriva autoritaria muy preocupante».

Respecto a su asistencia a la jura de bandera, Ayuso explicó que el evento se celebrará en una plaza pública y no en un acuartelamiento militar, lo que hace aún más injustificable la postura del Ministerio de Defensa. «No estamos en un cuartel, en unas dependencias del Ejército», puntualizó la presidenta, quien aseguró que acudirá «con el protocolo que me encuentre» y «con total respeto», porque su prioridad es que ese día «no se empañe por encima de nada» y sea «un día alegre, un día festivo» para todos los participantes.

En la entrevista, la presidenta de la Comunidad de Madrid también expresó su preocupación por el significado simbólico de este tipo de eventos y la importancia de permitir que los ciudadanos mantengan su vínculo con las instituciones del Estado. «Es precioso jurar tu bandera y plasmar tu compromiso con ella y con todo lo que significan los símbolos del Estado. Eso nadie tiene derecho a empañarlo. Tampoco el Gobierno, aunque piense que el Ejército es suyo», afirmó con contundencia, comparando esta actitud con la de regímenes autoritarios donde las instituciones se consideran propiedad del gobernante y no patrimonio de todos los ciudadanos.

Durante la entrevista realizada este viernes en la sede del Gobierno madrileño en Sol, Ayuso también hizo referencia a la tradicional celebración del 2 de mayo, criticando la decisión del Gobierno de prohibir el desfile militar que venía realizándose desde hace décadas. «Es una fractura artificial entre las Fuerzas Armadas y el pueblo de Madrid», afirmó, y confirmó que ha retirado la invitación a los miembros del Gobierno para los actos oficiales de la fiesta de la Comunidad mientras no se reconduzca la situación.