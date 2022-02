En plena tormenta por el cruce de acusaciones entre Génova y la Puerta del Sol, Isabel Díaz Ayuso ha retomado su agenda habitual. La presidenta madrileña, que este viernes anuló una visita a la farmacéutica Pharmamar, ha acudido a primera de la tarde a un encuentro con una organización de periodistas, como ha podido comprobar OKDIARIO en las imágenes que ofrece en exclusiva.

La crisis en la que se ha sumido el PP se acrecienta con el paso de las horas. Este viernes, el presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido la actuación de la dirección nacional para aclarar el presunto cobro de una comisión por parte del hermano de Díaz Ayuso en un contrato de 1,5 millones para el suministro de mascarillas.

«Mi información es que la comisión (del hermano de Ayuso) es de 286.000 euros, es un importe lo suficientemente relevante como para que alguien pudiera pensar que ha habido un tráfico de influencias», ha afirmado Casado en su primera entrevista tras estallar la polémica.

Pablo Casado responde

El líder del PP ha asegurado que nunca había acusado a Ayuso «de nada» y que «simplemente» le pidió información. «Lo que no entendemos es la reacción que ha tenido», ha defendido en la entrevista, en COPE.

«Si hoy mismo Ayuso me dice ‘mi hermano cobró esta cantidad por este trabajo’, veremos si hubo una ilegalidad o una irregularidad», ha dicho, considerando que «no es ejemplar» aunque fuese legal. «Yo no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado por mi Consejo de Ministros», ha insistido. Génova no ha aportado ninguna prueba de esos cobros.

Según varias informaciones, publicadas por El Mundo y El Confidencial, Génova habría contactado con un detective para investigar el entorno de la presidenta madrileña, algo que Casado ha negado.

Por su parte, Ayuso ha respondido con un comunicado en el que asegura que su hermano cobró 55.850 euros por el polémico contrato de las mascarillas, pero no en concepto de «comisión» sino por «las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid».

«Es una contraprestación por su trabajo, no una comisión por intermediación», ha explicado la dirigente regional, lamentando tener que dar esta información por «unas sospechas basadas en informaciones que nadie explica de dónde han salido».

«Me parece denigrante tener que aclarar las relaciones comerciales de mi hermano con una empresa por sospechas basadas en informaciones que nadie explica de dónde han salido», ha criticado.