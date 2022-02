La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha propinado un zasca sideral en las redes sociales a CTXT, la revista digital en la que escribe el ex vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias. La revista había intentado reprochar a Ayuso su no condena a los escraches a Iglesias y a Irene Montero en las inmediaciones de su vivienda en Galapagar, después de que hoy haya pedido que cesen el acoso a sus sobrinos: «Pido a las televisiones que no graben en el colegio de mis sobrinas. El acoso no puede llegar tan lejos».

Pero la presidenta madrileña ha recordado que sí que condenó los escraches a Iglesias y a Montero. Lo hizo en mayo de 2018, un año antes de que fuera presidenta, con el siguiente mensaje: «El fin no justifica los medios».

La cuenta oficial de CTXT ha intentado evidenciar a Ayuso con el siguiente mensaje: «¡Anda mira! ¿Tú habías condenado lo de Galapagar? ¿O se te había pasado?». Esto hace alusión a los escraches que sufrían Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en la inmediaciones de su vivienda de Galapagar.

Anda mira! Tú habías condenado lo de Galapagar? O se te había pasado? https://t.co/1jaADjNvZ4 — CTXT (@ctxt_es) February 22, 2022

Pero lo cierto es que Isabel Díaz Ayuso sí que condenó estos escraches. Lo hizo en julio de 2018, y se lo ha vuelto a recordar este martes a la revista digital. Ayuso no fue investida presidenta de la Comunidad de Madrid hasta agosto de 2019. «No se puede señalar la casa de nadie por muy en desacuerdo que se esté y aunque ellos mismos lo hayan hecho tantas veces antes con jueces, políticos, militares, guardias civiles, policías, periodistas, profesores, empresarios… El fin no justifica los medios», escribió Ayuso por aquel entonces.

CTXT fue fundado en enero de 2015 por Miguel Mora, ex corresponsal de ‘El País’ en Roma, Lisboa y París. Pablo Iglesias escribe como columnista en este medio.

