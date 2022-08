Ayuso: «Parte del Gobierno quiere derribar la Corona mientras te amenaza por no apagar los escaparates»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra Podemos, socio en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez, por buscar «derribar la Corona» mientras desde el mismo Ejecutivo «se amenaza a los que discuten que les impongan apagar sus escaparates cuando los mismos digan». La presidenta madrileña hace alusión al paquete de medidas de «ahorro energético» del Gobierno, que incluyen apagar las luces de los escaparates y de las fachadas de los edificios públicos a las 22:00 horas.

Ayuso afirma en Podemos «buscan derribar la Corona» a raíz de unas declaraciones de la directora general del Instituto de la Juventud y coportavoz de la formación morada, María Teresa Pérez. La dirigente podemita comparó el juramento de la Constitución que deberá realizar la Princesa Leonor al cumplir la mayoría de edad en 2023 con los «juramentos medievales».

Pérez afirmó también que se debería abrir el debate de Monarquía o República para que la Jefatura del Estado «pueda elegirse democráticamente». «Este debate se debería abrir más temprano que tarde», defendió en una entrevista concedida a Europa Press, e instó al Rey Felipe VI o a su heredera a «presentarse a unas elecciones».

«El horizonte republicano está más cerca que nunca. Más que juramentos medievales, lo que esperamos es que algún día se pueda elegir la Jefatura del Estado. Y ese día Leonor tendrá todo el derecho a presentarse a unas elecciones y ser la jefa del Estado si la ciudadanía la elige. La Monarquía es una institución anacrónica que no debería interferir en los tiempos y asuntos políticos», apostilló.

María Teresa Pérez es la directora general del Instituto de la Juventud desde febrero de 2020. Fue propuesta por el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, al ser una institución adscrita al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, una cartera que ahora lleva la actual líder de Podemos, Ione Belarra. El Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de Pérez pese a su inexperiencia. Es también secretaria de Acción Institucional y coportavoz de Podemos.

«Madrid no se apaga»

Isabel Díaz Ayuso fue la primera en oponerse a aplicar el plan de «ahorro energético» de Sánchez. «Por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará. Madrid no se apaga. Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?», aseguró nada más conocer las medidas.

Su Ejecutivo no aplicará el decretazo del Ejecutivo por su «torpeza», al no recoger en el real decreto de medidas cuánto tiempo se tienen que mantener apagados los escaparates. El plan de Sánchez obliga a los comerciantes a apagar sus escaparates, además del alumbrado de los edificios públicos desocupados, «desde las 22 horas», pero no concreta hasta qué hora deben mantenerse apagados.

«Si un comerciante lo apaga durante 10 segundos estará cumpliendo la ley. La torpeza increíble ha sido olvidarse de decir cuánto tiempo tienen que estar apagados los escaparates y edificios», señaló el vicepresidenta de la Comunidad y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio.