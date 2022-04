El Gobierno de PSOE-Podemos ha justificado al Congreso de los Diputados el nombramiento de María Teresa Pérez como directora general del Instituto de la Juventud (Injuve) por «conocer las redes» y los «códigos comunicativos que actualmente emplean los jóvenes». Así ha respondido el Ejecutivo al grupo parlamentario de Vox después de que la formación de Santiago Abascal exigiera explicaciones por este dedazo de Pablo Iglesias en febrero de 2020.

Y es que, tal y como señala Vox en la exposición de motivos de su iniciativa, el pasado 14 de diciembre de 2021 la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo consideró que el titular de la dirección general del Injuve debió ostentar la condición de funcionario.

A instancia del recurso presentado por la Federación española de asociaciones de los cuerpos Superiores de la Administración civil del Estado (Fedeca), el Alto Tribunal consideró que la naturaleza administrativa del cargo quedó clara en el decreto de 2005 relativo a sus funciones. Por tanto, no había aquí necesidad de aplicar la excepción que contempla la norma.

«Vaga e imprecisa»

Además, los magistrados indicaron que la motivación dada por el Gobierno fue «vaga e imprecisa al no explicar la concurrencia de las especiales características de la función encomendada que justifiquen esa circunstancia excepcional».

Ahora, a pregunta escrita de Vox sobre los «conocimientos específicos» y «requerimientos técnicos» a los que se acogió el Gobierno para nombrar a María Teresa Pérez, el Ejecutivo cita el manejo de las «redes sociales», así como de los «medios y códigos comunicativos que actualmente emplean los jóvenes».

«Las dinámicas de información e interrelación social entre los jóvenes se dan de forma mayoritaria y creciente en unas redes sociales de las cuales es imprescindible conocer los riesgos y oportunidades que ofrecen a la juventud, así como saber comunicar a través de ellas para trasladar de forma eficiente los servicios, planes, programas y políticas públicas que la administración implementa en beneficio de la juventud», sostiene el Gobierno socialcomunista.

Tras ello, y en contra del decreto de 2005 y de lo dictado por el Tribunal Supremo, el Ejecutivo añade que «estos perfiles profesionales y conocimientos no son exigibles para el acceso a los cuerpos de la Administración General del Estado, motivo por el que no resulta conveniente limitar las formas de provisión al ámbito público y por el que se considera conveniente excepcionar de la reserva funcionarial el nombramiento de la persona titular de la Dirección General del Instituto de la Juventud (Injuve)».

Sin experiencia

En su caso, María Teresa Pérez fue nombrada por Pablo Iglesias, ex vicepresidente segundo del Gobierno, en febrero de 2020. Así, accedió al cargo con 26 años, sin ser funcionaria, sin experiencia en este ámbito, y después de quedarse sin escaño en el Congreso en las elecciones del 10-N de 2019. Pérez no consiguió revalidar su acta como parlamentaria de Podemos por Alicante. Periodista de formación, fue anteriormente reportera de La Tuerka, el programa que impulsó Iglesias vinculado a una productora que recibía dinero iraní. Ello no figura en su currículum oficial como alto cargo.